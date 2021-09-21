Коварное тепло: с началом отопительного сезона возрастает риск простудиться

В этом году из-за аномальных холодов отопительный сезон начался рано. Казалось бы, тепло в квартирах должно способствовать снижению количества респираторных заболеваний. Однако, вопреки ожиданиям, кашляющих и сморкающихся людей вокруг нас становится все больше. И не всегда виной этому пресловутый коронавирус. По мнению экспертов, всё дело как раз в пышущих жаром батареях!

Осторожно, низкая влажность!

Все мы знаем, что выход из жарко натопленного помещения на холодную улицу чреват простудой. Поход в офис, магазин, школу, где, конечно, топятся батареи, неизбежно приводит к перепаду температур. Именно поэтому не рекомендуется оставаться в натопленном помещении в верхней одежде. Пропотев и попав на холод, мы рискуем продрогнуть и подхватить ОРЗ. Но о том, что опасность может подстерегать нас как раз, когда мы находимся в тепле, мало кто догадывается.

Прежде всего, с включением отопления воздух становится более сухим. Не все знают, что по нормам СанПина влажность в жилом помещении должна составлять 40-60%. Но если мы измерим этот показатель во время отопительного сезона, то в большинстве случаев он составит всего 30%.

По словам врача-педиатра и аллерголога Екатерины Пушковой, сухой воздух отрицательно влияет на слизистые оболочки носа и рта, что снижает защищённость организма от вирусов и бактерий.

"На сухие слизистые легче "прилипает” вирус и начинает размножаться", — говорит специалист.

Кошмар для аллергиков

В свою очередь, врач-терапевт Ольга Александрова считает, что сухость воздуха не только способствует проникновению инфекций и снижает иммунитет, но и приводит к аллергиям.

"Из-за сухого воздуха слизистые пересыхают, и человек становится более восприимчив к различным аллергенам, которые вместо того, чтобы оседать на поверхности (как при нормальной влажности), висят в воздухе и постоянно раздражают слизистую", — говорит она.

Кстати, по мнению медиков, особенно страдают во время отопительного сезона от симптомов ОРВИ и аллергий дети. Если ребёнок склонен к бронхитам и другим респираторным патологиям, его слизистая из-за сухого микроклимата теряет защитные свойства, а мокрота в лёгких становится более густой, говорит врач-педиатр Роман Плахов. Взрослые переживают, что в осенне-зимний сезон чадо "не вылезает из простуд". Но редко кому приходит в голову, что виноваты батареи.

Меры профилактики

Но что же в таком случае делать? Не отключать же отопление! Вот что советуют специалисты.

Следите за влажностью в помещениях, особенно если в доме живут дети. Чаще делайте влажную уборку, пользуйтесь увлажнителями воздуха.

Регулярно проветривайте квартиру, чтобы соблюдать сбалансированный температурный режим.

Если вы склонны к ОРВИ или аллергиям, то не помешает увлажнять слизистую носа растворами морской соли или специальными спреями.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.