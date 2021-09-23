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Автор Ирина Гусакова

Ученые из Ирана представили еще одно доказательство эффективности арбидола

Здоровье

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в 2019 году, привела к высокому спросу на эффективные противовирусные препараты. Этот спрос только продолжит расти, несмотря на широкомасштабную общемировую вакцинацию.

Учёные
 
  • Во-первых, вакцина не лечит Ковид. Вакцина — это средство первичной профилактики заболевания.
  • А во-вторых, в журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса.

В ней группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, говорят о бесполезности массовой ревакцинации. Но также добавляют, что слишком частое или преждевременное введение повторных доз вакцин от коронавируса может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. В этой связи актуализируется поиск медикаментов и химических соединений, противостоящих вирусу SARS-CoV-2.

Исследование группы ученых из Ирана было разработано как клиническое испытание для изучения преимуществ и недостатков различных видов терапии COVID-19. Сравнивались прежде всего два типа стандартной терапии.

  • Лечение пациентов с легкой и средней степенью течения коронавирусной инфекции с помощью комбинации гидроксихлорохина и калетры,
  • а также комбинации гидроксихлорохина с арбидолом.

Статья с итогами работы опубликована на платформе Research Square.

Участники исследования прошли многоступенчатый отбор и впоследствии были разделены на две группы рандомизированной блочной выборкой. Сообщается, что в ходе исследования из группы выбыли менее 6% пациентов-участников испытания. В ходе исследования изучались симптомы при приеме комбинаций лекарственных средств в течение болезни. Для анализа данных использовалось программное обеспечение SPSS.

В статье с результатами исследования ученые сообщают, что на седьмой день терапии наблюдались статистически значимые различия в показателях сухого кашля, слабости, желудочно-кишечных симптомов и одышки между двумя группами в пользу группы, принимавшей арбидол. Также в течение болезни в группах пациентов наблюдались существенные различия в длительности и силе проявления такого симптома как мышечная боль, так называемая миалгия. В целом пациенты из группы арбидола демонстрировали лучшую позитивную динамику, выздоравливали быстрее.

 
Инфекционные микроорганизмы
 

Исследователи делают вывод о том, что добавление арбидола к эмпирическому лечению ускорило процесс восстановления клинических симптомов пациентов.

"В этом исследовании мы пришли к выводу, что основные симптомы у пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени контролировались путем добавления арбидола к эмпирическому лечению. Этот препарат оказывал аналогичное действие на вторичные симптомы и в большинстве случаев уменьшал их. Используя этот метод лечения, пациенты значительно быстрее выздоравливали, подтверждая, что арбидол может оказывать противовирусное и противовоспалительное действие. Также рекомендуется добавить к оценке пациента в будущих исследованиях ПЦР и радиологический ответ", — утверждается в статье группы иранских исследователей.

Исследование иранских ученых получило одобрение министерства здравоохранения страны, было одобрено этическим комитетом Тегеранского университета медицинских наук (TUMS) в соответствии с Хельсинкской декларацией 2013 года. Письменное информированное согласие на участие в испытаниях было получено от всех пациентов. Пациентам также сообщили, что они могут выйти из исследования в любое время и продолжить лечение в соответствии с национальным протоколом. Грант на проведение исследования выделил Тегеранский университет медицинских наук и здравоохранения.

Арбидол и ранее подтверждал эффективность против коронавирусной инфекции. В частности, в начале сентября 2021 года Lenta. ru сообщила о завершении масштабного ретроспективного фармакоэпидемического исследования "ЭГИДА 2020".

Исследователи проанализировали почти две с половиной тысячи историй болезни людей, лечившихся от Ковида в девятнадцати регионах России. Ученые сделали вывод, что у пациентов, антиковидная терапия которых включала арбидол, продолжительность симптомов заболевания (высокой температуры, мышечных болей и кашля) была ниже, чем у тех, кто принимал другие противовирусные медикаменты, или у тех больных, в отношении которых противовирусная терапия не проводилась вовсе.

Но не только Иран и Россия исследуют препарат. С самого начала пандемии активно изучает препарат Китай. Так наблюдение за пациентами со средним и легким течением COVID-19 в госпитале печально знаменитого китайского города Ухань показало, что включение в схемы лечение арбидола улучшало исходы заболевания. Прием арбидола в течение девяти дней приводил к драматическому снижению показателя смертности (0% против 16% в группе с иной терапией заболевания) и более скорой выписке из стационара по сравнению с пациентами, которые не получали препарат.

Поэтому Арбидол еще с декабря 2019 года и по сей день включен в план лечения коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный и регулярно обновляемый Национальной комиссией здравоохранения Китая. Препарат также рекомендован для лечения и профилактики коронавируса в соответствующем документе Министерства здравоохранения России.

Таким образом очевидно, что арбидол является безопасным и эффективным препаратом против COVID-19, что подтверждают многочисленные международные исследования, проводимые по всем канонам доказательной медицины.

Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус исследование
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