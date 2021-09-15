EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Сорняки полезны: их можно есть

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Многих раздражают сорняки на даче — казалось бы, бесполезные растения, которые только портят общую картину. Однако сорняки очень даже полезны, если их включать в свой рацион питания.

Эти травки, растущие повсюду, часто содержат гораздо больше антиоксидантов и питательных веществ, чем овощи. Кроме того, они отличаются выносливостью и могут расти практически где угодно.

Одуванчики

Одуванчик

Одуванчики богаты витаминами, минералами и клетчаткой. В частности, зелень одуванчика является источником витаминов A, C и K, E, фолиевой кислоты (витамин B9) и других витаминов группы B. Кроме того, содержит ценные минералы, такие как:

  • кальций;
  • железо;
  • магний;
  • калий.

А вот корень одуванчика богат инулином, который является разновидностью растворимой клетчатки. Инулин поддерживает здоровую микрофлору кишечника. Корень одуванчика часто сушат и добавляют в чай. С другой стороны, зелень одуванчика можно смешивать в смузи или добавлять в супы.

Портулак

Портулак огородный (Portulaca olearacea) обычно растёт в трещинах тротуаров. При этом он удивительно полезен. Портулак возглавляет список растений, где есть жирные кислоты Омега-3, полезные жиры, которые часто встречаются в такой рыбе, как лосось. Многочисленные преимущества жирных кислот Омега-3:

  • улучшение настроения;
  • противовоспалительный эффект;
  • поддержание активности мозга;
  • снижение факторов риска сердечных заболеваний.

Подорожник

подорожник
подорожник

Ещё один сорняк, который повсеместно встречается в городе. Он богат железом и другими ценными витаминами и минералами. Подорожник выступает как натуральный пребиотик, способствуя восстановлению микрофлоры в толстой кишке. Также подорожник содержит большое количество клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ.

Крапива

Крапива
Крапива

Эта трава больше славится своей жгучестью. Кто не страдал в детстве от болезненной сыпи после крапивы? При этом эта трава действительно полезна. Крапива богата необходимыми минералами, такими как:

  • йод;
  • магний;
  • калий;
  • фосфор;
  • кремний;
  • сера.

Кроме того, в крапиве больше белка, чем в большинстве других растений. Крапиву лучше всего готовить на пару или отваривать, чтобы обезопасить себя от её иголок. Иглы также опадают при сушке, высушенные листья можно заваривать в чае.

Марь белая

Эта трава очень похожа на шпинат. Встречается повсеместно в городе. Она невероятно богата питательными веществами. Всего одна порция мари белой обеспечит дневную норму витаминов К, А, С. Марь также богата кальцием и магнием.

Многие сорняки на самом деле являются полезными травами, поэтому в следующий раз дважды подумайте, прежде чем пойдёте их вырывать на огороде.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как с пользой утилизовать скошенную траву на огороде?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Рогозин объяснил, почему Россия отложила разработку сверхтяжелой ракеты
На Украине рассказали, что умеет система "Железный купол"
Адвокат Добровинский высказался о решении суда не смягчать приговор Ефремову
"Наконец-то хорошие новости из России": британцы о самоизоляции Путина
Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе
В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях
Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови
Последние материалы
Эксперт назвал дату окончания роста цен на газ в Европе
В ЕС назвали гибридной атакой ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией
Сторонникам Навального предложили проголосовать за доверенное лицо Путина
Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом
Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов
Психолог объяснила, почему люди не ценят себя в отношениях
Диетолог рассказала, как лучше питаться представителям разных групп крови
ФСБ раскрыла имена Крымских диверсантов
Адвокат рассказал, как Михаилу Ефремову живётся в колонии
ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту упал на 88%
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Сорняки полезны: их можно есть Ирина Гусакова Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина "клянчит": почему Лавров перестал быть дипломатом Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников