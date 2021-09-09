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Автор Ирина Гусакова

Вещие сны: как правильно понять оракула из подсознания

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Для чего нужен сон? Этим вопросом многие задаются. Но даже учёные не знают полного ответа на этот вопрос. Тем не менее современные исследования позволяют частично понять значимость сна. В частности, сон позволяет восстановиться, а также помогает с психологической адаптацией (помогает справляться со стрессовыми ситуациями, преодолеть какие-то внутренние проблемы).

Но что делать, когда сон выступает как внутренний оракул и пытается тебе поведать какие-то тайны. О том, что такое вещие сны и как их правильно читать, рассказала в интервью корреспонденту Pravda.Ru профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского университета Елена Корабельникова.

Послеобеденный сон

— Что такое вещие сны?

— Вещим выступает сон, который так и иначе соответствует последующим событиям бодрствования. Всегда этому находится какое-то логичное объяснение.

Приведу пример. Если сон прогнозирует болезнь, то, скорее всего, он проявляет уже зарождающуюся в организме болезнь, которую человек ещё не осознает и не ощущает. Например, человек видит во сне, что он задыхается. Возможно, у него возникает одышка во сне. И это может быть предвестником начинающихся проблем с дыхательной системой, например, бронхиальной астмы. Либо же человек регулярно видит во сне, что его змея жалит в область сердца и вызывает неприятные ощущения в грудной клетке. Это может быть предвестником начинающейся ишемической болезни сердца.

Метафоры и образы в сновидениях могут быть разные.

Иногда человек сам осуществляет предсказание сновидения. К примеру, он увидел во сне, что его уволили с работы. И его это так впечатлило, он настолько на этом зафиксирован, что постоянно на работе начинает искать некое подтверждение своему сновидению, настороженно общается с коллегами, провоцирует конфликты, и в реальности его действительно увольняют с работы. При этом он сам меняет поведение таким образом.

Есть и другие механизмы. Возможны просто продолжение мышления в сновидении и выстраивание прогноза на будущие события. Человек во сне продолжает мыслить, анализировать, сопоставлять информацию, и сновидение позволяет ему в символической форме в виде конкретных сюжетов выстраивать прогноз на то, как события логично могут завершиться в будущем. Эти прогнозы часто оказываются очень правильными.

Сонный паралич
 

— Как правильно истолковать кошмары?

— Кошмары или устрашающие сновидения — это норма для любого человека, если они возникают время от времени. Такой сон может быть проявлением реакции

  • на стрессовые события,
  • на какую-то новую информацию,
  • на перегрузки,
  • на смену жизненных обстоятельств.

Но если кошмары преобладают над другими сновидениями, человек регулярно их видит, то стоит начать беспокоиться.

Такие сны сигнализируют, что у человека что-то не так: либо в организме есть какой-то сбой, либо есть психологические проблемы. Например, неразрешённая внутренняя проблема, которая постоянно пробивается и даёт о себе знать.

Повторяющиеся ночные кошмары — это сигнал тревоги, который является поводом для обращения к специалисту.

— Как вы относитесь к сонникам?

— С большим интересом. У меня дома большая коллекция сонников, я их изучаю. И для меня это прежде всего предмет для культурологического анализа. Сонники очень хорошо отражают дух времени. В каждой исторической эпохе своя символика. И сейчас мы можем встретить огромное количество сонников, даже тематических.

Это информация для культуролога, но не для учёного.

— Все ли люди видят сны? Почему некоторые помнят их, а кто-то к утру забывает?

— Да, все видят сновидения. Это так же естественно, как дыхание. Но есть люди, которые лучше их запоминают. Это зависит зачастую от того, в какой стадии просыпается человек. Гораздо чаще он запоминает сновидения при пробуждении в фазу быстрого или парадоксального сна, который называется ещё активным сном.

Также зависит от эмоционального состояния человека. Как известно, человек лучше запоминает сновидения неприятные, кошмарные.

Чем быстрее человек переходит от сна к бодрствованию, тем лучше запоминаются сновидения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Способны ли сновидения рассказать о нашем здоровье?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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