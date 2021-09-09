Вещие сны: как правильно понять оракула из подсознания

Для чего нужен сон? Этим вопросом многие задаются. Но даже учёные не знают полного ответа на этот вопрос. Тем не менее современные исследования позволяют частично понять значимость сна. В частности, сон позволяет восстановиться, а также помогает с психологической адаптацией (помогает справляться со стрессовыми ситуациями, преодолеть какие-то внутренние проблемы).

Но что делать, когда сон выступает как внутренний оракул и пытается тебе поведать какие-то тайны. О том, что такое вещие сны и как их правильно читать, рассказала в интервью корреспонденту Pravda.Ru профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского университета Елена Корабельникова.

— Что такое вещие сны?

— Вещим выступает сон, который так и иначе соответствует последующим событиям бодрствования. Всегда этому находится какое-то логичное объяснение.

Приведу пример. Если сон прогнозирует болезнь, то, скорее всего, он проявляет уже зарождающуюся в организме болезнь, которую человек ещё не осознает и не ощущает. Например, человек видит во сне, что он задыхается. Возможно, у него возникает одышка во сне. И это может быть предвестником начинающихся проблем с дыхательной системой, например, бронхиальной астмы. Либо же человек регулярно видит во сне, что его змея жалит в область сердца и вызывает неприятные ощущения в грудной клетке. Это может быть предвестником начинающейся ишемической болезни сердца.

Метафоры и образы в сновидениях могут быть разные.

Иногда человек сам осуществляет предсказание сновидения. К примеру, он увидел во сне, что его уволили с работы. И его это так впечатлило, он настолько на этом зафиксирован, что постоянно на работе начинает искать некое подтверждение своему сновидению, настороженно общается с коллегами, провоцирует конфликты, и в реальности его действительно увольняют с работы. При этом он сам меняет поведение таким образом.

Есть и другие механизмы. Возможны просто продолжение мышления в сновидении и выстраивание прогноза на будущие события. Человек во сне продолжает мыслить, анализировать, сопоставлять информацию, и сновидение позволяет ему в символической форме в виде конкретных сюжетов выстраивать прогноз на то, как события логично могут завершиться в будущем. Эти прогнозы часто оказываются очень правильными.

— Как правильно истолковать кошмары?

— Кошмары или устрашающие сновидения — это норма для любого человека, если они возникают время от времени. Такой сон может быть проявлением реакции

на стрессовые события,

на какую-то новую информацию,

на перегрузки,

на смену жизненных обстоятельств.

Но если кошмары преобладают над другими сновидениями, человек регулярно их видит, то стоит начать беспокоиться.

Такие сны сигнализируют, что у человека что-то не так: либо в организме есть какой-то сбой, либо есть психологические проблемы. Например, неразрешённая внутренняя проблема, которая постоянно пробивается и даёт о себе знать.

Повторяющиеся ночные кошмары — это сигнал тревоги, который является поводом для обращения к специалисту.

— Как вы относитесь к сонникам?

— С большим интересом. У меня дома большая коллекция сонников, я их изучаю. И для меня это прежде всего предмет для культурологического анализа. Сонники очень хорошо отражают дух времени. В каждой исторической эпохе своя символика. И сейчас мы можем встретить огромное количество сонников, даже тематических.

Это информация для культуролога, но не для учёного.

— Все ли люди видят сны? Почему некоторые помнят их, а кто-то к утру забывает?

— Да, все видят сновидения. Это так же естественно, как дыхание. Но есть люди, которые лучше их запоминают. Это зависит зачастую от того, в какой стадии просыпается человек. Гораздо чаще он запоминает сновидения при пробуждении в фазу быстрого или парадоксального сна, который называется ещё активным сном.

Также зависит от эмоционального состояния человека. Как известно, человек лучше запоминает сновидения неприятные, кошмарные.

Чем быстрее человек переходит от сна к бодрствованию, тем лучше запоминаются сновидения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.