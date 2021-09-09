Уголь, уксус и имбирь для похудения. Развенчиваем мифы

В интернет-пространстве витают мифы о народных средствах для похудения, которые выдаются за правду. Многие девушки в погоне за стройным телом готовы к экспериментам. Они пьют яблочный уксус или активированный уголь, едят имбирь, делают отвары, возможно, рискуя при этом здоровьем. Однако как же быть, если хочется быть стройной?

Для начала стоит подключить мозги и провести анализ. Активированный уголь — абсорбент, он выводит токсины. Как он поможет избавиться от жира? Ни имбирь, ни ещё какие-то продукты тоже не являются жиросжигателями. Если вы хотите похудеть, то подходить к вопросу надо с умом. Для начала необходимо обследоваться, выяснить, нет ли противопоказаний к тем или иным ограничениям по питанию. А уж потом действовать.

Диетолог Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова советует не покупаться на разные уловки health-блогеров, похудеть поможет только правильно составленная диета.

"Наверное, основное заблуждение — это обращаться за советом не к врачам, а к каким-то звёздам, блогерам, которые никак не могут гарантировать, что этот метод похудения вам подойдёт и что он не вызовет каких-то побочных эффектов. Надо разумно, без фанатизма подойти к вопросу. Проанализировать своё питание, свой образ жизни, понять, где есть слабые места, не переедаем ли мы", — объясняет в интервью Pravda.Ru Наталья Денисова.

Диетолог не рекомендует прибегать к резким ограничениям. Не стремитесь похудеть быстро. Это, кстати, очень распространённая ошибка, когда мы покупаемся на заманчивый лозунг "Десять килограммов в неделю". Такая диета просто опасна. Начнём с того, что десять килограммов жира в неделю никогда не уйдёт. Если что-то уходит быстро, то только вода. А вода как ушла, так и вернулась. Жир вообще быстро не уходит. И безопасный темп похудения — полкилограмма, максимум килограмм в неделю.

Опасные диеты

Некоторые диеты и вовсе представляют опасность. Например, несбалансированные, когда предлагается питаться одной гречкой или брокколи. Отсутствие белка в рационе приведёт к потере мышечной массы, как следствие — к снижению метаболизма. Чем медленнее обменные процессы, тем больше жира начинает накапливаться. В результате образуется замкнутый круг.

Модная сейчас кетодиета (план питания, при котором употребление пищи с содержанием углеводов резко сокращается. — Ред.) — самая опасная для здоровья, поскольку избыток жира и белка приводит к развитию огромного количества заболеваний. Такая диета противопоказана всем, хотя звёзды её активно рекламируют.

Сколько нужно пить воды худеющим

Есть физиологические потребности в воде, которые зависят от многих факторов, в том числе от того,

чем человек занимается: работает

или просто сидит дома перед телевизором,

занимается ли спортом.

какая температура окружающей среды.

В среднем потребность в жидкости — 30 миллилитров на килограмм массы тела. Избыток воды тоже опасен, он создаёт дополнительную нагрузку на почки и сердце.

"У нас очень хорошо развит механизм регуляции водного обмена именно за счёт жажды. Есть жажда — обязательно надо пить, нельзя терпеть. Если нет жажды, то заливать в себя лишнюю жидкость тоже неправильно. Это не поможет похудеть, зато даст различные побочные эффекты: отёки, повышение давления и тому подобное", — пояснила для Pravda.Ru Наталья Денисова.

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