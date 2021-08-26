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Автор Игорь Буккер

Страдают все? Пять мифов о пищевой аллергии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Статистика подтверждает увеличение количества страдающих от пищевой аллергии. При этом существует множество заблуждений, которые мешают правильно диагностировать и лечить заболевание. В одном из недавних исследований говорится, что до 35% людей ошибочно приписывают себе или своим чадам пищевую непереносимость, пытаясь справиться с недугом без врачей.

солнечная аллергия
 

1. Если симптомы появляются после еды, значит, это аллергия

Не обязательно. Побочные реакции могут возникать по разным причинам, подпадая под общее понятие "пищевая гиперчувствительность". Иммуноглобулин Е (IgE) участвует в аллергических реакциях I (немедленного) типа, вызывая как лёгкие симптомы (например, зуд в глазах), так и тяжёлые (например, анафилаксию — быструю аллергическую реакцию, которая может вызвать сильный отёк горла или языка, привести к затруднению дыхания, падению кровяного давления и, в конечном итоге, к смерти).

Не-IgE-опосредованные аллергии могут вызывать симптомы, которые проявляются немедленно или со временем и носят хронический характер:

  • покраснение кожных покровов;
  • кожный зуд;
  • изжога;
  • жидкий стул.

Некоторые из них могут быть похожи на симптомы, вызванные пищевой непереносимостью.

2. Достаточно поискать в Интернете или пройти тест на аллергию

Единственный доступный в настоящее время доказательный тест на аллергию — это аллергия на IgE (немедленная реакция). Это кожные пробы и специфические анализы крови на IgE. Однако если предлагается тестирование на IgE, результаты требуют осторожной интерпретации, поскольку даже положительный тест ещё не обязательно означает аллергию.

Пероральная нагрузочная пищевая проба, или провокационный тест с едой — это медицинская процедура, при которой пациент под контролем врача медленно съедает пищевой продукт (вероятного виновника аллергии) в постепенно возрастающих количествах. Диагностика начинается с тщательно собранного анамнеза и аллергологических проб, которые являются наиболее точным показателем.

3. Нужно избегать большого количества продуктов, чтобы контролировать экзему

Пища не вызывает экзему. Существует множество других факторов окружающей среды, вызывающих обострения, что затрудняет понимание того, помогает ли отказ от определённых продуктов. Некоторым людям с атопическим дерматитом действительно необходимо избегать определённых продуктов. Кроме того, их исключение может быть полезно для некоторых, но может и вызывать пищевую аллергию, не относящуюся к IgE.

4. Предупреждения "могут содержать" предназначены для защиты производителей

Подобного рода предупреждения не дают указания на уровень риска. Они вызывают беспокойство, особенно у людей с потенциально тяжёлой аллергией на IgE, когда даже очень небольшое количество определённых продуктов может вызвать немедленную реакцию. Самое безопасное — избегать любых продуктов с такими предупреждениями.

5. Нужно избегать употребления продуктов, вызывающих аллергию

Арахис
Арахис

Большинство сидящих на строгих диетах с этим не согласятся. Исключение из рациона определённых продуктов требует тщательного планирования и постоянной бдительности. В частности, для людей с быстро развивающейся аллергией на IgE, когда случайное воздействие продуктов-провокаторов может привести к серьёзным симптомам.

Благодаря обилию доступной информации, в основном в Сети, как никогда важно убедиться, что вы используете проверенные и надёжные источники и, если вас беспокоят симптомы, связанные с пищевыми продуктами, то обращаетесь за надлежащей медицинской консультацией и лечением.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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