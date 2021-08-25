Невролог Игорь Орлов: "Пожилые люди больше реагируют не на повышение, а на снижение дозировки"

Существуют ли полезные и бесполезные препараты при лечении коронавируса и что влияет на эффективность лечения, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Протоколы меняются

— Игорь, какие препараты бесполезны при лечении коронавирусной инфекции?

— Многие препараты оказались неэффективными при борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Вирус оказался нечувствительным к целому ряду препаратов, причем здесь нельзя однозначно сказать, что препараты не работают или работают. Это сугубо всё индивидуально, зависит от чувствительности организма.

Инфекционный процесс состоит из трёх компонентов:

Инфекционный агент, в данном случае вирус. Путь передачи. Чувствительность организма, на который вирус действует.

Если хотя бы один из этих компонентов заблокирован, заболевание не развивается. Соответственно, если к путям передачи мы применяем средства защиты — заболевание не развивается. Если нет вируса, если мы держим дистанцию — заболевание не развивается. Если нет чувствительности, заболевание проходит бессимптомно, это говорит о том, что у человека вырабатываются антитела, но он нечувствителен, то есть симптомов никаких нет, практически человек остаётся здоровым, несмотря на то, что инфицирован. И то же самое касается препаратов: какие-то действуют, а какие-то нет.

— Появление индийского штамма "дельта" повлияло на выбор средств против коронавирусной инфекции?

— Повлияло. То есть препараты меняются, меняются протоколы лечения. То, что оказывало действие на предыдущий вирус, на современный вирус не оказывает. Что касается наших врачей: несмотря на то, что постоянно меняется ситуация, люди на свой страх и риск пытаются оказывать помощь любыми доступными средствами. В ходе сложнейшей работы удаётся выяснить, что какие-то препараты действуют, какие-то не действуют, то есть менять дозировку и так далее. Что касается западных учёных — американских, европейских, израильских — они действуют строго по протоколу, то есть какое-либо отклонение там исключено.

Наши люди привыкли выживать в экстремальных ситуациях, поэтому новая инфекция дала толчок к тому, чтобы врачи пытались использовать различные медикаменты, препараты, дозировки, способы введения, чтобы помочь людям.

И действительно, кейсы меняются, меняются протоколы, подходы — изо дня в день. То, что раньше работало, сейчас не работает. И наоборот. То, что раньше не работало, сейчас, оказывается, работает. Новые сведения появляются о том, что действует не препарат, который зависит от способа введения, а лекарство зависит от растворителей, которыми пользуются.

То, с чем мы столкнулись, непросто. И отвечать на вопрос о том, что работает или не работает, что с доказанной эффективностью или с недоказанной, — это тоже вопрос очень сложный. Нужно провести колоссальные клинические испытания, проанализировать результат работы, который получен на сегодняшний день, и только после этого можно делать выводы, давать заключение об этом.

Эффект плацебо

— Игорь, мы сейчас говорим о препаратах, которые неэффективны, а не о том, что они оказывают вредное влияние. Просто говорим о том, что они бесполезны, человек принимает то, что никакой пользы ему не оказывает. Какие-то препараты вы могли бы назвать, что их вообще не стоит принимать ни при каких условиях? Или это индивидуально?

— Я думаю, это строго индивидуально. Потом не надо снимать со счетов психотерапевтический момент, достаточно серьёзный: если человек верит во что-то, что ему помогает, например:

куркума;

травы;

фитопрепараты;

витамины —

то, действительно, эффект достаточно серьёзный. Проводились исследования с назначением плацебо, который оказывает определённый эффект. Поэтому говорить о том, что категорически не надо принимать, я считаю, неправильно. Если человек считает, что ему что-то помогает, свято в это верит, психотерапевтический эффект никто не отменял, и он нам помогает. Пусть препарат бесполезный, но данному человеку может помочь: повысить иммунитет, снять температуру, снять какие-то симптомы. Мы каждый день сталкиваемся с такими примерами.

— Что касается приема препаратов, тут, наверное, зависит не только индивидуально, но и от возраста? Сейчас "дельта" показала, что молодеют люди, которые инфицированы становятся.

— Да, совершенно верно. Болеют и дети, и пожилые и, естественно, в каждом возрасте человек будет реагировать совершенно по-разному на различные препараты.

Интересный факт: если мы назначаем препарат пожилому человеку с хроническим или острым заболеванием, и мы не видим эффект, и хотим как-то ситуацию исправить, и назначаем тот же препарат, но в более высокой дозировке. И отмечен такой эффект у пожилых людей, что они больше реагируют не на повышение дозировки, а, наоборот, на снижение.

В этом плане действительно надо подходить строго индивидуально. Всё это равно это остаётся на откуп лечащему врачу, они принимают основной удар на себя и уже, так сказать, творчески подходят к этому вопросу.

— Если подытожить наш разговор, то вы бы что сказали? Значит, надо только попытаться доверять лечащему врачу и тем препаратам, которые он прописывает?

— Вариантов нет на самом деле. Если что-то случилось, вы должны полностью доверять лечащему доктору, выполнять его рекомендации, находиться в контакте, советоваться. Как правило, врачи идут на контакт нормально, они тоже люди, понимают ситуацию и стараются максимально помочь.

Причём надо отметить именно беспрецедентный героизм наших отечественных докторов. Как люди на своих рабочих местах к этому относятся, просто нужно поклониться им в пояс до земли и сказать огромное спасибо за то, что они делают.