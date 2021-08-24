Лекарство от всех болезней: как правильно лечиться травами

Фитотерапия, то есть лечение травами, все чаще используется в комплексной терапии при лечении различных заболеваний. Лечение лекарственными травами, наряду с физиопроцедурами и диетами, широко применяется как в Китае, таки и в странах Европы. Многие не задумываются, какой терапевтический эффект может оказать обычная трава, и бездумно обращаются к народной медицине, жалуясь потом, что не помогло, а только навредило. С травами надо обращаться бережно: прежде чем сделать целебный отвар, необходимо узнать, какая травка нужна именно вам и как ее правильно употреблять.

Фитотерапевт Дмитрий Юровский отмечает, что нет такой травки, которая помогла бы от всех болезней, но есть универсальные растения, которые подходят для разных целей. Эксперт относит к таким универсальным растениям корень купены лекарственной. Это растение на Тибете называют эликсиром долголетия за счет того, что оно действует комплексно на многие органы и системы, укрепляет и защищает сосуды.

"При сахарном диабете купена — это, конечно, кладезь, потому что она способствует как раз защите стенок сосудов от воздействия глюкозы, то есть она предупреждает развитие тяжелых осложнений сахарного диабета. К тому же купена полезна при профилактике болезней женской репродуктивной системы, полезна и мужчинам, у которых есть проблемы с предстательной железой. Плюс это растение снимает воспаления с лимфоузлов, его можно использовать дома при простудных заболеваниях. Очень ценно то, что можно с помощью корней купены гораздо быстрее устранять гематомы, то есть кровоподтеки, она обладает как раз сильным рассасывающим эффектом. Также она понижает артериальное давление", — отмечает эксперт.

Дмитрий Юровский, правда, подчеркивает, что купена не поможет, если требуется хирургическое вмешательство или болезнь запущена. Но после 40 лет купену рекомендуется употреблять для профилактики развития хронических заболеваний.

Как правильно начинать лечение травами?

Прежде чем начинать лечение травами, необходимо обследоваться, напоминает эксперт. Надо выяснить, нет ли аллергии на пыльцу растений, нет ли камней в желчном пузыре, женщинам необходимо знать гормональный статус, прежде чем с помощью растений пытаться помочь себе при гормональных сбоях. Некоторые растения содержат специфичные компоненты, которые усиливают деятельность одного или другого гормона или ослабляют его. Нужно знать состояние крови, потому что есть растения, которые ее сгущают.

Растения используются обычно при хронических состояниях, и процесс лечения продолжительный. Травы при комплексной терапии используются не менее месяца.

Отвары трав, которые очень ароматные или содержат горечи, необходимо принимать за 30 минут до еды, так как они стимулируют пищеварительные железы. Если растение не горькое, то можно его использовать через час после еды. Чтобы травяной отвар усвоился, его не стоит совмещать с приемом пищи.

Травы для профилактики коронавируса

"Мы можем предположить, что это таволга (или лабазник) — мы это растение чаще всего используем для профилактики простудных заболеваний, вирусов гриппа. Это безвредное растение, поэтому вполне можно его использовать в фиточаях для профилактики разнообразных острых респираторно-вирусных заболеваний. В экспериментах показала эффективность полынь. Но ее мы не рекомендуем, потому как это растение содержит достаточно гепатотоксичные соединения. Есть также такое растение, как чернушка посевная — по сути, это черный тмин. Все эти травы будут хороши и при профилактике гриппа", — отмечает эксперт.

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