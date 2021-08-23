Как правильно выбирать чай

Начинающему чайному гурману зачастую сложно остановить свой выбор на каком-либо чае. Черный или зеленый, китайский или цейлонский, белый или травяной. Выбрать есть из чего, но как не ошибиться и купить качественный чай, особенно если учесть, что цена совсем не является показателем качества. Итак, разбираемся в чайных тонкостях вместе с экспертом по чаю Елизаветой Тихоновой.

— Елизавета, подскажите, как правильно выбирать чай?

— Понять, какой чай подходит именно вам, поможет только дегустация. Только пробовать нужно настоящий чай, развесной и без добавок. А организм уже сам подскажет, что лучше. Покупать чай лучше в чайных лавках, там большой выбор чая на развес. В обычных же магазинах продается только фасованный чай,

Я не рекомендую покупать ароматизированный чай, потому что натуральных ароматизаторов не бывает, и такой чай не принесет пользы. Натуральной добавкой может выступать жасмин, но и его научились подделывать, чтобы удешевить продукт. Натуральная ароматизация стоит достаточно дорого, да и держится она недолго. Она может долго держаться только на дорогих сортах чая, где есть почки. Опушенная почка надолго сохраняет аромат, в отличие от обычного листа чая.

Любые растительные добавки в лучшем случае пахнут месяц с момента, как их начали сушить. А потом этот аромат исчезает, поэтому приходится дополнительно чай ароматизировать химически. По этой причине лучше выбирать обычный чай, без добавок.

— Иногда на упаковке с чаем можно увидеть надпись "частично ферментированный", что это означает?

— Ферментация — это окисление клеточного сока. Например, черным чай становится именно за счет этого процесса. Частичная ферментация — когда на серединном этапе останавливают ферментацию чайного листа: или холодом, или температурой, или пропариванием. Обычно это разные сорта улунов.

— Чай из какой страны предпочтительнее? Ходит такое мнение, что китайские чаи опасные, поскольку китайцы добавляют химикаты, так ли это?

— Наоборот, китайский чай самый лучший. Там три раза в год собирается урожай, с гектара — 450 кг чая. Поэтому там очень много сортов, чай, как правило, ручной сборки. А если мы берем чай индийский или цейлонский, то там собирают 12 тонн в год с гектара. Причем на Цейлоне используется гибрид китайского и индийского чая, в Индии — ассамский чай, крупный лист. Любой чай, который собирается по 12 тонн с гектара, относится к низкому сорту. В Китае не используют химию, она там не нужна для получения чая. Я сама была на этих плантациях.

— Что вы можете сказать про краснодарский чай?

— В Краснодаре в советское время выращивали 4 тысячи тонн, потом все было загублено. Все, что продается под маркой краснодарского чая, это в лучшем случае смесь краснодарского и низкосортного вьетнамского чая.

— Какие есть противопоказания к употреблению чая?

— Никаких. Чай — это не напиток. Чай — это еда. Его в древности ели, как бульон, ложками. Просто сейчас его стали использовать для питья.

— Как с умом пить травяные чаи?

— Главное — заваривать кипятком любой чай. Не верьте никому, что надо заваривать зеленый чай водой с температурой 85 градусов. Он не заварится. Особенно высший сорт, белые чаи тоже не заварятся при такой температуре. Еще один важный момент — зеленый заваривается несколько раз, потому что он не прошел ферментацию. Если из черного чая при заваривании выходит сразу 50% питательных веществ, то из зеленого чая они выходят постепенно.

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