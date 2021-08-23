Как похудеть с помощью кофе и лайма - расскажет опасный вирусный ролик в TikTok

Вирусные ролики в TikTok, демонстрирующие, как можно быстро похудеть с помощью всего одного напитка, набирают популярность. Миллионы лайков — миллионы искалеченных судеб.

Тиктокеры утверждают, что употребление горячего кофе с соком лайма или лимона поможет снизить вес. В видеоролике рассказывается, как приготовить простой напиток, а также можно посмотреть на людей "до” и "после”.

Кофе и сок цитрусовых — суперфуд для похудения?

Возникает ощущение, что все это ловкий трюк мошенника. Никаких доказательств, никаких фактов, только белый шум. Только вот с какой целью?

Врач-диетолог Елена Соломатина справедливо отмечает, что если бы кофе действительно оказывало такое воздействие, то ей можно было бы смело уходить из профессии. Несомненно, кофе немного увеличивает обменные процессы метаболизма, как и сок лайма. Но ожидать, что человек при этом сильно похудеет, было бы глупо. Стоит отметить, что кофе в принципе нельзя пить в большом количестве, переизбыток кофеина может привести к плачевным последствиям. А сок лайма, хоть и полезный, оказывает раздражающее воздействие на слизистую желудка.

"Кофеин оказывает тонизирующее воздействие на нервную систему. В адекватном количестве кофеин полезен, а при переизбытке приводит к истощению нервной системы. В кофе содержится много полифенолов. Это антиоксиданты, которые замедляют старение организма. Этот напиток улучшает когнитивные функции. Но вот для похудения он явно не подходит", — отмечает эксперт.

Есть еще и такой нюанс. Поскольку кофе оказывает мочегонный эффект, то кажется, что после выпитых чашечек бодрящего напитка худеешь, но это всего лишь выходят излишки жидкости. Стоит опять попить, и все возвращается на круги своя.

Как не попасться на удочку некомпетентных блогеров?

Елена Соломатина рекомендует подходить к похудению с умом и включать мозг при просмотре блогов о похудении:

"Все мы в детстве мечтали иметь волшебную палочку, которая бы исполняла наши желания. Человек хочет идти по наименьшему пути сопротивления. На этом построен весь прогресс. Но нужно понимать, что мы не можем обойти физиологические моменты, и любой блогер на этом зарабатывает. Чем больше у него подписчиков, тем больше денег он получает. Значит, нужен какой-то контент, чтобы привлекать внимание. Выбираются самые животрепещущие темы. Это, прежде всего, внешний вид. Блогеры начинают говорить, что они похудели с помощью какого-то чудо-напитка или чудо-таблетки, приводят в пример звезд, особенно западных. Тут нужно просто включить голову и понять, что богатые знаменитости имеют возможность нанять хорошего диетолога или специалиста, который такую диету никак не порекомендует".

Если вы все же верите, что тиктокеры вам желают только добра и не будут советовать плохого, помните, что ваше здоровье — в ваших руках.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.