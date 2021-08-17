Как восстановиться после инсульта: особенности реабилитации

Инсульт по-прежнему остается самой распространенной патологией. Внезапное нарушение мозгового кровообращения может сделать человека инвалидом или вовсе привести к смерти. Частые последствия инсульта — это и нарушение речи, и возникновение проблем с памятью. Если не оказать первую помощь при приступе, то могут возникнуть необратимые последствия. Для полного восстановления необходима реабилитация.

Как отмечает невролог Игорь Орлов, инсульт — это осложнение гипертонической болезни и начинать нужно с регулярного отслеживания параметров давления. Особенно в утренние и вечерние часы. Нужно обратить внимание на головную боль, особенно если она сопровождается повышением артериального давления.

Как отмечает невролог, давление не должно быть выше 140 на 100 — это верхние границы. Если давление повышается чаще двух раз в неделю выше 140, то это повод обращаться к врачу.

Существует два вида инсульта — геморрагический и ишемический. Первый тип — кровоизлияние, в 85% случаях он не совместим с жизнью, наступает мгновенная смерть. Ишемический инсульт как раз является осложнением гипертонической болезни.

"Возникает жесткий спад сосудов, и наступает ишемия, то есть гипоксия головного мозга. Если это состояние длится в течение какого-то короткого промежутка времени, то ишемия называется транзисторной, то есть приходящей. Если ишемия не проходит, тогда наступают дальше клинические проявления в виде гемипареза, гемиплегии и так далее. Если перевести на русский язык, то это односторонний паралич. Проявляется он следующим образом: спутанность сознания, потом нарушается речь", — отметил невролог.

Какие упражнения помогут восстановиться?

После того, как нормализовалось давление и пациент получил соответствующую терапию, наступает период реабилитации. Обычно это упражнения по развитию мелкой моторики.

"Нужно по очереди соединять пальцы: мизинец, потом четвертый палец соединять с большим. Это основное упражнение. Иногда бывает паралич после инсульта, когда отключаются мышцы, отвечающие за разгибание кисти и стопы. И тогда делается специальная лангета, которая позволяет держать кисть в разогнутом состоянии. Если этого не сделать, то возникает статика, она может перерасти в контрактуру", — отмечает эксперт.

Реабилитация предполагает также:

лечебную физкультуру,

массаж,

иглорефлексотерапию,

физиотерапию,

плавание.

Чем раньше начато лечение, тем лучше. В зависимости от ситуации возможно и полное восстановление. Выздоровление зависит от степени нарушения.

"У нас были пациенты, которые спустя год после инсульта на курсе иглорефлексотерапии имели достаточно хороший результат. Если вовремя начато лечение, если случай не запущенный, то выздоровление наступает. Вначале пациент должен находиться в стационаре, где, как правило, делают капельницы, назначаются специальные препараты. После того, как давление нормализуется, после того, как устраняется повреждающий фактор, состояние стабилизируется, только после этого можно начинать реабилитацию", — отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что после инсульта важно скорректировать питание. Рацион характерен для профилактики гипертонической болезни, то есть это ограничение соли, прежде всего, специй, необходимо избегать жареной, жирной, острой пищи. Мясо желательно исключить, а отдать предпочтение растительной пище.

Также невролог напоминает, что инсульт молодеет. Болезнь иногда поражает даже детей. И связано это с тем, что подрастающее поколение много времени проводит с гаджетами, телефонами, компьютерами. В итоге идет перенапряжение глаз, что ведет к повышению артериального давления. И как осложнение — развитие инсульта.

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