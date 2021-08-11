Мёд — в чём польза, кому вред?

Мёд с древних времён очень ценится всеми народами и считается чуть ли не чудодейственным средством.

Удивительно, что по своему химическому составу мёд очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%. Ни грамма съеденного мёда не пропадает просто так. О пользе мёда и особенностях его производства, употреблении при вирусных заболеваниях и многом другом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru рассказал писатель, врач и пчеловод Иван Андреев.



— Иван Александрович, вы крайне заинтересовались именно пчеловодством. Почему?



— Я прошёл довольно большой путь врача, от современной медицины до традиционной, и считаю, что на сегодняшний день пчелопродукция, в том числе и мёд, является одним из основных компонентов для лечения человека.

К сожалению, мы далеко не полностью используем все возможности пчелопродукции.

Если бы мы вернулись к истокам и стали использовать полностью все реальные ресурсы пчеловодства, то половина современной фармакологии просто отвалилась бы за ненадобностью.



— Но у любого лекарства есть противопоказания. Кому и чем может быть вреден мёд?



— Только для двух категорий мёд является абсолютным противопоказанием:

аллергия, но опять же любая аллергия лечится пчелопродукцией;

диабетики, инсулинозависимые люди.

Эффективность мёда по отношению к нашим обычным сахарам в десятки раз выше и пользы намного больше. Вместе с тем мёд является великолепным антисептиком, который не заменит никакое искусственное изобретение. Особенно это важно для употребления в быту, для детей и так далее. И кроме всего прочего, есть мёд просто приятно.



— Действительно, мёд очень вкусен. Какие виды мёда существуют?



— Лучшие меда — это наши меда. Есть полифлёрный и монофлёрный меда. Монофлёрный — это собранный с одной культуры, например, гречишный мёд, подсолнечниковый, собранный с фацелии и так далее.

Наши меда несколько иные, потому что мы в основном занимаемся разнотравьем. Самый полезный мёд в нашем регионе — это майский. В мае цветет ива белая — aspira alba, на основе сока которой изобретен аспирин. Поэтому такой мёд — мощнейший противовоспалительный препарат.

Он как антисептик работает, как жаропонижающее, улучшающее биологические свойства крови, улучшающее умственную деятельность, сердечную и так далее — на весь, как говорится, спектр медицинских проблем.



— А где лучше покупать мёд?



— В нашем регионе и покупать. Главное — у проверенных производителей. К нам везут в основном незнамо что. Часто написано "20 сортов мёда", весь — натуральный, полезный и тому подобное, начиная от подснежникового, кончая липовым. Так вот, только липовый там — действительно "липовый", в том смысле, что это — обманка везде, а подснежникового мёда просто не бывает в принципе.



Майский мёд да иван-чай



— После майского мёда у нас дальше идёт разнотравье. Начинается цветение луговых трав — пошло разнотравье: подорожник, мать-и-мачеха, одуванчик и прочее. Особенно хороший мёд у нас из кипрея, то есть — иван-чая.

В былое время из иван-чая в России делали чай, сами его пили и много поставляли в Европу. Он — самый великолепный медонос. До 400-500 килограммов мёда с одного гектара иван-чая можно получить.



— А аллергикам можно применять мёд не внутрь, а снаружи для масок и массажа?



— Конечно, можно, и всё это хорошо работает. Всё зависит от дозы и от времени наложения аппликаций. Если человек не страдает аллергическими дерматитами, без всяких проблем можно использовать и получать это через поры. Мёд и забрус — это базовые компоненты вообще пчелотерапии, пчелолечения, апитерапии.



— Что это за вид терапии?



— Апитерапия — это лечение пчелопродукцией. То есть, лечение продуктами пчеловодства, пчелоужалением, пчелиным ядом. Сюда входит мёд, забрус, прополис, пыльца растений, которую собирают пчёлы. Перга — это хлеб уже готовый, переработанная пыльца.

Народная медицина говорит, что нужно всё это сочетать, одно другим дополнять. На основе того же прополиса и, скажем, сливочного масла готовится прекрасный крем для массажа. Прополис — самый лучший антисептик. Если у вас есть настойка прополиса, значит вы избавитесь от ларингитов, прыщей, повреждений, всяких гнойных ран и так далее.

Мёд является прекрасным антисептиком, и очень часто мы используем его при трофических язвах. Если пожилой человек подолгу лежит при инсульте, инфаркте и других болезнях, залежался, пролежни практически ничем не купируются. А мёд помогает, работает. Аппликации с мёдом прекрасно снимают эти проблемы.



— Сколько граммов мёда нужно съедать, чтобы помочь своему иммунитету и не навредить?



— Все индивидуально. Вообще сначала каждый человек должен учиться считать свой калораж, особенно — со стороны углеводов и сахаров. Один грамм мёда или сахара дает 4,1 килокалорий. Так вот, 400 килокалорий углеводов в день — это верхняя граница для нормального человека. Для спортсменов, тех кто много физически работает, эта граница, конечно, значительно выше.

Когда лекарство — яд

— Значит, что 100 граммов сладкого можно в день, это — максимум, выше этого нельзя вылезать — будет перегрузка поджелудочной железы, инсулинового аппарата и так далее. И надо принимать дробно, постепенно — суточную норму разбить на шесть-восемь приёмов.

Конечно, надо следить за реакцией организма. Если появляются какие-то негативные проявления, значит, это — уже передозировка, нельзя столько, надо снизить потребление. Ещё Авиценна говорил: "Всё есть лекарство, и всё есть яд". Гиппократ тоже предупреждал, что это зависит от дозы. Точно так же и здесь это работает.

Мне сегодня семьдесят лет, да, я до сих пор бегу триатлон, плыву, еду, бегу. Занимаюсь спортом — железом и даже волейболом, и девушки не жалуются. За все это — спасибо мёду.