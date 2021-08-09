Приобретенная аллергия: как с ней жить

Аллергия может возникнуть внезапно и даже в зрелом возрасте. Несмотря на то, что учёные давно изучают это "явление", достоверных фактов о нем не очень много.

О так называемой приобретенной аллергии в эфире программы "Точка зрения" рассказала иммунолог-аллерголог, автор методики лечения аллергии аутолимфоцитотерапией Надежда Логина.

Читайте начало интервью:

Как не перепутать аллергию с коронавирусом

— Генетики четко доказали, что аллергические заболевания, как и все хронические болезни: сердечно-сосудистые, сахарный диабет и так далее — не врожденные.

Для того чтобы генетическая предрасположенность реализовалась, нужен фактор, который вызовет это заболевание.

Если человек предрасположен к сахарному диабету, но ведет правильный образ жизни, у него не было каких-то воспалительных заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта, он не злоупотребляет углеводами, то он может и не заболеть сахарным диабетом, хотя многие поколения в его семье болели.

С аллергией это — увы — невозможно.

— Как сегодня выявляются аллергены? Кожные пробы существуют? Или есть какие-то новые методы?

— Конечно, существуют кожные пробы. Более того, я как практикующий аллерголог уже с огромным стажем могу сказать, что кожные пробы дают больше информации, чем уровень антител.

Комплексная приобретенная аллергия

— Если у человека, допустим, есть сезонная аллергия, может ли на нее наложиться, скажем, реакция на шерсть животных, на какие-то пищевые добавки? Бывает комплексная аллергия?

— Безусловно. Ведь причина — нарушение иммунитета, и если не убрать эту причину, не восстановить адекватную, нормальную функцию иммунной системы на безвредные аллергены, то спектр аллергенов будет расширяться.

Раз открыта дверь — сегодня пришел один незваный гость, завтра другой.

Кстати, одним из очень неприятных и весьма распространенных симптомов при аллергии на пыльцу растений является так называемая перекрестная пищевая аллергия. Обусловлена она тем, что многие растения имеют одни и те же аминокислоты, белки, что и плоды этих растений, поэтому при аллергии на пыльцу деревьев присоединяется аллергия на орехи, бобовые и практически все косточковые фрукты.

При аллергии на злаки может возникнуть, и я это часто встречала, аллергическая реакция не только на хлебобулочные и на белок злаков, но и на всеми любимую овсянку, которая, кстати, может вызвать даже язвенную болезнь желудка.

Когда причина — домашний любимец

— Одна женщина рассказала как-то историю. Дочь подобрала на улице щеночка. И все было прекрасно, пока щеночек не подрос. Когда собака стала взрослой, у них — матери и дочери — появилась вдруг дикая аллергия.

То есть когда брали собаку, все нормально было, и вдруг — аллергия. Откуда?

— Так бывает. Аллергия эпидермальная — на животных — проявляется со временем.

Дело в том, что у наших домашних любимцев аллергенов масса: эпидермис, перхоть, шерсть, экскременты, выделения половых желез — даже у кастрированных животных железы функционируют. И они накапливаются.

Мы надеемся скоро получить аллергены для лечения, так как основной метод лечения аллергии — это вакцинация аллергенами.

У нас сейчас на подходе такая вакцина для лечения аллергии на кошек.

Профилактика возможна

Для профилактики нужно избегать хронических — если говорить о поллинозе — воспалительных заболеваний органов дыхания.

Если выявились симптомы аллергических заболеваний — поллиноз, круглогодичный насморк, аллергия на домашних наших любимцев — нужно как можно быстрее обратиться к доктору, потому что любую болезнь легче лечить на начальных стадиях.

Что касается мер профилактики непосредственно в сезон цветения растений, то они достаточно простые:

самое главное — уменьшить, а лучше вообще исключить контакт с аллергеном;

использовать препараты для защиты.

Маски бесполезны

Важно знать, что медицинские маски не защищают от аллергенов. Вот от вирусов они как-то немного защищают, а от пыльцы — нет, она очень мелкодисперсная.

— Даже хирургические, в которых 6-7 слоев?

— Абсолютно. Более того, получается обратная реакция. Когда в связи с эпидемией коронавируса наши пациенты надевают маски, им через какое-то время трудно дышать, потому что под маской скапливается проникшая туда пыльца, и человек дышит огромной, повышенной концентрацией этой пыльцы.