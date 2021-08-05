Как не перепутать аллергию с коронавирусом

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Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что дельта-штамм переворачивает все предположения о вирусе, пока же неизвестно, насколько опасна последняя версия коронавируса для привитых людей.
С появлением коронавируса все остальные недуги как будто бы отошли на второй план. Но ведь они никуда не делись, и лечить их тоже надо.
Лето — сезон аллергии. И ее проявления чаще всего обусловлены повышенной чувствительностью к пыльцевым аллергенам, которые буквально рассыпаны в воздухе.
Как отличить аллергию от других болезней? От простуды или того же COVID?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказала иммунолог-аллерголог, врач-консультант, автор методики лечения аллергии аутолимфоцитотерапией Надежда Логина.
— Аллергия на пыльцу растений — всем известное заболевание. Ее ещё называют поллиноз, а раньше величали сенной лихорадкой, потому что симптомы похожи на респираторную острую вирусную инфекцию.
Начинается аллергия на пыльцу растений ранней весной. И остается до зимы.
Первыми начинают страдать люди с повышенной чувствительностью к пыльце растений. В нашем регионе — центральной части России — самый сильный аллерген — это пыльца березы и кустарников, таких как орешник. Потом уже расцветают другие деревья: ясень, клен.
И вот этот сезон: середина июня, июль-август, если теплая и солнечная осень, то это продолжается до конца сентября и даже захватывает октябрь — аллергия на злаки, луговые травы, сорные травы, полынь, амброзию. Они наиболее распространены на юге, но в нашей полосе достаточно много декоративных и сорных трав — та же полынь, крапива, лебеда, одуванчик…
— Аллергия — это ответ на то, что люди слишком урбанизированы, или это связано совсем с другими факторами?
— Семидесятые годы прошлого века ознаменовались резким ростом аллергических заболеваний. Изменилась среда обитания человека:
Изменилась и внутренняя среда обитания — появилась бытовая химия. Все вместе это привело к тому, что нарушилась реактивность иммунной системы, и это вызвало резкий рост аллергических заболеваний.
Массовое распространение аллергии связано с нарушением иммунитета.
Аллергены по природе своей безвредны.
Пыльца березы и других растений, пищевые продукты, которые мы все употребляем, микрофлора помещений безвредны для человека, но при нарушении иммунитета возникает такая парадоксальная реакция, когда главные иммунные клетки — лимфоциты — начинают реагировать на эти безвредные факторы как на опасные инфекции, и возникает вот такой гипериммунный бурный ответ. Он и проявляется аллергическим воспалением.
Если говорить о поллинозе — аллергии на пыльцу — это в основном симптомы со стороны органов дыхания в виде:
В тяжелых случаях возникает так называемая пыльцевая сезонная бронхиальная астма, когда к этим еще симптомам добавляются мучительный сухой кашель и приступы удушья.
Аллергические симптомы очень похожи на воспаление, и сейчас, во время эпидемии вирусных инфекций, надо знать, как отличить симптомы аллергических заболеваний.
Все это — отличия от коронавирусных и других вирусных инфекций.
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