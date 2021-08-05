Как не перепутать аллергию с коронавирусом

К вечеру среды число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 200 миллионов, такую статистику приводит американский Университет Джона Хопкинса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что дельта-штамм переворачивает все предположения о вирусе, пока же неизвестно, насколько опасна последняя версия коронавируса для привитых людей.

С появлением коронавируса все остальные недуги как будто бы отошли на второй план. Но ведь они никуда не делись, и лечить их тоже надо.

Лето — сезон аллергии. И ее проявления чаще всего обусловлены повышенной чувствительностью к пыльцевым аллергенам, которые буквально рассыпаны в воздухе.

Как отличить аллергию от других болезней? От простуды или того же COVID?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказала иммунолог-аллерголог, врач-консультант, автор методики лечения аллергии аутолимфоцитотерапией Надежда Логина.

— Аллергия на пыльцу растений — всем известное заболевание. Ее ещё называют поллиноз, а раньше величали сенной лихорадкой, потому что симптомы похожи на респираторную острую вирусную инфекцию.

Начинается аллергия на пыльцу растений ранней весной. И остается до зимы.

Первыми начинают страдать люди с повышенной чувствительностью к пыльце растений. В нашем регионе — центральной части России — самый сильный аллерген — это пыльца березы и кустарников, таких как орешник. Потом уже расцветают другие деревья: ясень, клен.

И вот этот сезон: середина июня, июль-август, если теплая и солнечная осень, то это продолжается до конца сентября и даже захватывает октябрь — аллергия на злаки, луговые травы, сорные травы, полынь, амброзию. Они наиболее распространены на юге, но в нашей полосе достаточно много декоративных и сорных трав — та же полынь, крапива, лебеда, одуванчик…

За аллергию "спасибо" урбанизации

— Аллергия — это ответ на то, что люди слишком урбанизированы, или это связано совсем с другими факторами?

— Семидесятые годы прошлого века ознаменовались резким ростом аллергических заболеваний. Изменилась среда обитания человека:

урбанизация,

использование большого количества лекарственных препаратов,

пищевые добавки,

хронические стрессы.

Изменилась и внутренняя среда обитания — появилась бытовая химия. Все вместе это привело к тому, что нарушилась реактивность иммунной системы, и это вызвало резкий рост аллергических заболеваний.

Массовое распространение аллергии связано с нарушением иммунитета.

Аллергия — это гипериммунная реакция организма на аллергены.

Аллергены — это генетически чужеродные для нас вещества, не обладающие самостоятельной патогенной активностью.

Аллергены по природе своей безвредны.

Пыльца березы и других растений, пищевые продукты, которые мы все употребляем, микрофлора помещений безвредны для человека, но при нарушении иммунитета возникает такая парадоксальная реакция, когда главные иммунные клетки — лимфоциты — начинают реагировать на эти безвредные факторы как на опасные инфекции, и возникает вот такой гипериммунный бурный ответ. Он и проявляется аллергическим воспалением.

Симптомы похожи, но отличимы

Если говорить о поллинозе — аллергии на пыльцу — это в основном симптомы со стороны органов дыхания в виде:

заложенности носа,

отека слизистых носоглотки,

сильного зуда,

першения в горле.

В тяжелых случаях возникает так называемая пыльцевая сезонная бронхиальная астма, когда к этим еще симптомам добавляются мучительный сухой кашель и приступы удушья.

Аллергические симптомы очень похожи на воспаление, и сейчас, во время эпидемии вирусных инфекций, надо знать, как отличить симптомы аллергических заболеваний.

Как не ошибиться с диагнозом

Четкая сезонность, которая повторяется из года в год примерно в одно и то же время.

Обильные слизистые выделения из глаз, из носа, чихание многократное — больные поллинозом иногда могут чихать более 50 раз подряд — эти симптомы мы не наблюдаем при респираторных вирусных инфекциях.

Для аллергии не характерна лихорадка. Субфебрильная температура иногда может быть, поскольку связана с вегетативными реакциями организма, но 39º и больше температуры не бывает.

Усиливаются симптомы во время пребывания на улице или если открыты окна.

Несмотря на то, что иногда аллергические симптомы очень мучительны и тяжело протекают, но все-таки нет такой выраженной интоксикации, которая при вирусных инфекциях выражается в болях в суставах, ознобе, общей слабости.

Все это — отличия от коронавирусных и других вирусных инфекций.