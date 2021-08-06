Если кофе не приведет к инсульту – сделает идиотом

Кофеин наиболее популярный стимулятор центральной нервной системы, а кофе — один из любимых безалкогольных напитков. Споры о пользе и вреде кофе не закончатся никогда. Зато хватает разных научных выкладок. Пейте на здоровье, все равно завтра вам предрекут либо кончину, либо долголетие. Ученые кодируют всех на некую норму.

Что русским здорово, то британцам смерть

Стоило только ритейлерам сообщить, что из-за заморозков и засухи кофе в России уже в августе подорожает на 10-12%, как в журнале Nutritional Neuroscience появились результаты исследования, проведенного с участием данных 398 646 британцев, которое показало, что потребление более шести чашек кофе в день связано с меньшим общим объемом мозга и на 53% более высоким риском приобрести слабоумие.

"Поскольку мировое потребление кофе составляет более девяти миллиардов килограммов в год, очень важно, чтобы мы понимали любые потенциальные последствия для здоровья, — считает кандидат медицинских наук из медицинского центра при университете Южной Австралии Китти Фам (Kitty Pham). — Это наиболее обширное исследование связи между кофе, измерениями объема мозга, рисками деменции и инсульта. Это также крупнейшее исследование, в котором рассматриваются данные объемной томографии мозга и широкий спектр сопутствующих факторов".

Проведенный перспективный анализ привычного употребления кофе 398 646 участниками исследования в возрасте от 37 до 73 лет, включая 17 702 пациента с показателями МРТ, выявил связь с объемом мозга и вероятностью развития деменции (4 333 случая) и инсульта (6 181 случай).

Вся информация об участниках данного эксперимента содержится в UK Biobank — крупнейшем хранилище биологических материалов Соединенного Королевства, где изучают генетическую предрасположенность и воздействие окружающей среды, как

питание,

образ жизни,

воздействие лекарственных препаратов и т. д,

на развитие заболеваний.

Пьяный проспится, кофеман — никогда

Обнаружена обратная линейная пропорциональность между привычным потреблением кофе и общим объемом мозга, серого вещества, белого вещества и гиппокампа, но не было доказательств, подтверждающих связь с объемом гиперинтенсивного белого вещества.

Ученые доказали, что те, кто вовсе не пьет кофе, либо любители попивать кофе без кофеина меньше подвержены деменции, нежели те, кто выпивает более шести чашек в день. Потребление более шести чашек в день повышает шансы заполучить слабоумие на 53% и познакомить свой организм с инсультом.

"Обычное ежедневное потребление кофе составляет от одной до двух стандартных чашек. Конечно, хотя единицы измерения могут варьироваться, пары чашек кофе в день, как правило, вполне достаточно. Однако если вы обнаружите, что потребление кофе превышает шесть чашек в день, самое время пересмотреть свои привычки", — резюмирует профессор Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований Элина Хиппёнен (Elina Hyppönen).

В очередной раз медицинские светила подтвердили старинную мудрость: "Всё хорошо в меру". Хотя Гёте устами своего Фауста иронично отозвался о навязчивом желании общества запихнуть ближнего в смирительную рубашку:

Я слишком стар, чтоб тешиться игрою, И слишком юн, чтоб без желаний быть. Свет ничего не даст мне, я уверен: "Умерен будь! Лишь будь умерен!”

Напоследок исследователи дают совет: "Вместе с другими генетическими данными и рандомизированным контрольным исследованием эти данные убедительно свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление кофе может отрицательно сказаться на здоровье мозга. Хотя точные механизмы неизвестны, главное, не допускать обезвоживания и не забывать, прихлебывая кофе, сделать пару глотков воды".

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