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Автор Игорь Буккер

Онколог Владимир Круглый: в детской онкологии 95-97% выздоровлений

Здоровье

Онкологи московской области назвали ранние симптомы рака, на которые стоит обратить внимание. Как сообщается на официальном портале Минздрава Московской области об онкологической помощи, о начале развития онкологического заболевания могут сообщить следующие симптомы:

Онколог Владимир Круглый: в детской онкологии 95-97% выздоровлений
  • язвы и незаживающие ранки во рту,
  • увеличение в объёмах живота,  
  • синяки на теле без причины,
  • увеличение лимфатических узлов,
  • затрудненное глотание,
  • резкая потеря веса,
  • кровотечение после менопаузы.

Врачи напоминают, что  большинство опухолей, обнаруженных на ранней стадии, излечимы. Современные методы позволяют пациенту полностью избавиться от болезни и продолжить полноценную жизнь.  

Какие существуют два основных вида рака и как за последние 20-30 лет изменилось лечение онкологических заболеваний, в том числе у детей, рассказал ведущему  Pravda. Ru Игорю Буккеру заслуженный врач России, детский онколог Владимир Игоревич Круглый.

Два вида рака

— Владимир Игоревич, по данным Международного агентства изучения онкологических заболеваний, каждый пятый человек в мире заболевает раком. Недавно канадские ученые обнаружили способ разделить все типы рака на две категории, что позволяет прогнозировать лечение болезни и подбирать подходящие методы лечения.

— Я просмотрел эту статью, там предлагают все опухоли делить на две большие категории, в зависимости от наличия или отсутствия некоего белка, и прогнозировать течение рака. Но онкологические заболевания — это очень разнородная группа болезней. И каждое заболевание имеет свои:

  • прогноз,
  • причину,
  • течение,
  • лечение.

Традиционно есть даже два понятия рака: рак в узком смысле, в гистологическом — это опухоль, которая исходит из эпителиальной ткани; и рак в широком понимании — это вообще онкологическое заболевание. То есть опухоль, которая имеет свойства инфильтративного роста и дает метастазы. Поэтому сложно сказать, насколько это открытие будет полезным для пациентов. Но любая дополнительная информация очень важна.

— Владимир Игоревич, вы сказали про опухоль эпителия…

— Есть рак в широком понимании слова. Это опухоли, которые инфильтрируют другие ткани, проникают при своем росте, и дают отдаленные метастазы. А есть рак в узком понимании слова — это опухоли, которые исходят из эпителиальной ткани. Самые характерные опухоли — это рак желудка, легкого. Я занимался детской онкологией, и в детской онкологии рака из эпителиальной ткани очень мало. А все опухоли, которые встречаются в детском возрасте, не относятся к ракам в узком смысле. Это больше характерно для детей с саркомой, скажем, опухоль из мезенхимальной ткани. Отсюда совершенно другой исход, другой результат лечения.

Эти опухоли на порядок лучше поддаются химиотерапевтическому лечению. Поэтому исходы в детской онкологии совершенно несравнимы с исходами лечения онкологических заболеваний у взрослых людей.

Одно из самых распространенных заболеваний — это острый лимфобластный лейкоз, вылечивается более чем в 95% случаев. Или лимфома Ходжкина — к 100% приближается результат лечения. А вот опухоли из эпителиальной ткани, раки в узком смысле этого слова, существенно хуже поддаются химиотерапии, отсюда и хуже результат лечения. Там больше показано хирургическое лечение.

Сейчас очень важна генетика опухоли, ее структура. Если говорить про наличие или отсутствие того или иного белка, это очень важно при распространенном заболевании у детей, как нейробластома. Там от наличия или отсутствия белка N-Myc очень сильно зависит прогноз.

Результат зависит от диагноза

— Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями онкология — одна из причин большой смертности?

— Да, безусловно. Но, понимаете, я начинал работу более сорока лет назад, и в то время рак был абсолютным приговором. Сейчас ситуация кардинально изменилась, особенно в детской онкологии. Я бы сказал, что произошла революция за последние 20-30 лет в лечении онкологических заболеваний вообще и у детей в частности. Совершенно изменились подход, философия лечения, результаты.

Но незыблемым остается очень важный принцип: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше результат лечения.

Этот принцип почти всегда соответствует действительности. Хотя есть опухоли, которые лечатся почти на всех стадиях. Но чем раньше поставлен диагноз, чем он более точный, что тоже важно, потому что очень много подвидов опухолей. Если мы раньше исследовали только гистологическое строение опухоли, то теперь без иммуногенетики, иммуноферментных методов определения опухолей диагноз уже неполный.

Лечение совершенно другое сейчас. Широко используется в лечении таргетная терапия: с помощью моноклональных антител, которые действуют непосредственно на клетки опухоли, не разрушая другие структуры, с минимальным побочным действием. Все мы привыкли, что химиотерапия — это тяжелейшее лечение, которое пациенты переносят очень плохо, и требуется специальное дополнительное лечение уже против побочных действий химиотерапии. Сейчас при многих опухолях ситуация меняется, и пациенты лечение переносят более комфортно.

Но сказать, что мы уже победили онкологические заболевания, нельзя. Мы сильно продвинулись. Но все равно, диагноз остается серьезным, лечение серьезное.

В детской онкологии более 95-97% выздоровлений — при применении самых современных методов лечения, а это всегда дорого.

Трансплантация костного мозга требуется у части пациентов. Это очень дорогая манипуляция, относится к высокотехнологичным методам лечения. Здесь роль государства, законодательства очень велика для того, чтобы пациенты могли без проблем для них получить современную терапию. Вот это сейчас является существенной проблемой и в нашей стране, и в большинстве развитых стран.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Елена Андреева
Темы здоровье онкология раковая опухоль владимир круглый профилактика рака детская онкология
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