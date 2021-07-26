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Автор Игорь Буккер

Муха цеце позволит победить старение

Здоровье

Когда зоологам и биологам удастся разгадать тайны мухи цеце — мы получим в руки мощное оружие, которое позволит продлить жизнь.

Муха

Мухи отдельно от котлет, но не от человека

Муха цеце представляет собой исключение из почти универсального закона природы, согласно которому дети рождаются меньшего размера, нежели их матери. Поразительный факт, но в некоторых случаях детеныши мухи цеце на сто процентов крупнее породивших их матерей.

Такое возможно благодаря двум основным факторам:

  • мухи цеце питаются исключительно богатой белком кровью и каждые несколько дней могут потреблять более чем в два раза больше своей массы тела,
  • у цеце нет, как у млекопитающих, такого ограничения, как фиксированный тазовый пояс, который препятствует рождению крупных младенцев.

Самка мухи цеце, которая производит на свет живых детенышей размером со взрослую особь, дает более слабое потомство по мере взросления и при питании кровью низкого качества. У многих животных самки проявляют признаки репродуктивного старения — при этом здоровье потомства зачастую зависит от возраста матерей — но внутри видов существуют огромные различия в том, насколько быстро это старение происходит.

Ученые обнаружили, что самки мухи цеце, испытывающие пищевой стресс, имеют более низкую фертильность и дают более мелкое потомство, которое с меньшей вероятностью переживет период голода. Однако скорость старения самки не зависит от качества ее рациона питания или от того, как долго она ждала оплодотворения. Таким образом, ни питание во время беременности, ни длительное ожидание спаривания не влияют на вариабельность репродуктивного старения у этого вида.

Стареют все, но по-разному

Магистр естественных наук, бакалавр Шинейд Инглиш (Sinead English) из Бристольской школы биологических наук и ведущий автор статьи отметила: "Цеце — замечательные мухи. Матери могут производить потомство того же размера, что и они. Когда самки стареют или питаются некачественной пищей, они производят более слабое потомство, которое не отличается долголетием. Однако мы до сих пор не знаем, почему одни самки стареют быстрее других".

 
Старение

Теперь перед исследователями стоит задача отыскать новые способы проверки эволюции старения, используя новую модельную систему и инновационный метод отслеживания воспроизводства у отдельных мух.

"Мы также заинтересованы в понимании этих закономерностей в отношении мухи цеце, поскольку они распространяют смертоносных паразитов, называемых трипаносомами, среди людей и животных, — отметила далее Инглиш. — Понимая, как выживаемость потомства зависит от пищевого стресса матери и возраста, мы можем спроектировать лучшую популяционную динамику и модели передачи болезней".

Кроме всего прочего, изучение уникальных способностей мухи цеце позволит найти ключ в борьбе с этими и другими опасными паразитами.

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САМАЯ ОПАСНАЯ МУХА В МИРЕ
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Елена Андреева
Темы муха цеце старение организма репродуктивная система
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