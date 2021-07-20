Почему смертность от COVID выше среди вакцинированных

Согласно недавнему отчету Министерства здравоохранения Англии, смертность от COVID выше среди вакцинированных, чем среди тех, кто еще не сделал прививки. 163 из 257 человек (63,4%), умерших от дельта-штамма в течение 28 дней после положительного теста на COVID в период с 1 февраля по 21 июня, получили как минимум одну дозу вакцины. Однако эти данные еще не повод беспокоиться, это именно то, что можно было ожидать.

Вакцинация – не панацея, но средство эффективное

Давайте представим, что все население полностью вакцинировано превосходными вакцинами от COVID, но они не в состоянии спасти всех. Кое-кто из заразившихся коронавирусом все равно умрет. Это не означает, что вакцины неэффективны в снижении смертности. Риск смерти от COVID удваивается примерно каждые семь лет. 35-летняя разница между 35-летним и 70-летним означает, что риск смерти увеличился в 32 раза.

По информации Министерства здравоохранения Англии, повторная вакцинация снижает риск госпитализации с преобладающим в настоящее время дельта-вариантом примерно на 96%. Даже если предположить, что вакцины не более эффективны для предотвращения летального исхода, чем госпитализация (на самом деле они, вероятно, будут более эффективными в предотвращении смертельных случаев), это значит, что риск смерти для вакцинированных дважды снизился до менее чем одной двадцатой от значения тех, кто не сделал прививку.

Однако 20-кратного снижения риска, обеспечиваемого вакциной, недостаточно, чтобы компенсировать 32-кратное увеличение основного риска смерти человека в возрасте 70 лет по сравнению с 35-летним. Учитывая тот же риск заражения, мы все равно ожидаем увидеть больше двух вакцинированных 70-летних людей, умирающих от коронавирусной инфекции, чем 35-летних без прививок.

В настоящее время случаи заболевания "ковидом" в Англии среди молодых людей в 13 раз превышают показатели в группе людей старше 60 лет, что является еще одним доказательством эффективности вакцинации. Две дозы AstraZeneca или Pfizer снижают риск заражения индийским (дельта) штаммом до 64%, и среди тех, кто все еще подхватывает вирус, болезнь зачастую проходят в более легкой форме. Вакцины предотвращают от серьезного заболевания, госпитализации и смерти с эффективностью более 90 процентов.

Пример с мячиками, попавшими в сетку

Возьмем такой пример. Можно представить инфицированных "ковидом" людей в виде мячиков разного размера. В каждой возрастной группе примерно одинаковое количество мячей, и имеются различия в их размерах. Представляющие возрастные группы мячики меньше по размеру, что означает более высокий риск летального исхода.

А теперь расставьте сеть, в которую летят мячи. Большая часть заболевших COVID не умрет, но некоторые из более мелких мячей провалятся в дырки. До появления вакцин от «короны», провалившиеся сквозь дыры мячи символизируют умерших от инфекции пожилых пациентов.

Вакцинация призвана предотвратить их смерть. Поскольку не все прошли вакцинацию, эти отверстия разных размеров. Пожилые люди, которые получили обе дозы, попадают в отверстия меньшего размера, поэтому многие мячики останавливаются. Вакцины спасут многих из тех, кто раньше был обречен на смерть.

Если бы процесс условной фильтрации проводился исключительно без перекоса риска смертности по возрасту (как в первом примере), то можно было бы ожидать, что более молодые люди, которые не сделали прививки, будут составлять большую долю смертельных исходов. Однако это не так.

Даже после вакцинации пожилых пациентов умирает больше, нежели молодых без прививок. Поэтому в ряде государств сначала стремятся вакцинировать пациентов из группы риска, как более уязвимых.

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