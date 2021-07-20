EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Почему смертность от COVID выше среди вакцинированных

Здоровье

Согласно недавнему отчету Министерства здравоохранения Англии, смертность от COVID выше среди вакцинированных, чем среди тех, кто еще не сделал прививки. 163 из 257 человек (63,4%), умерших от дельта-штамма в течение 28 дней после положительного теста на COVID в период с 1 февраля по 21 июня, получили как минимум одну дозу вакцины. Однако эти данные еще не повод беспокоиться, это именно то, что можно было ожидать.

Почему смертность от COVID выше среди вакцинированных

Вакцинация – не панацея, но средство эффективное

Давайте представим, что все население полностью вакцинировано превосходными вакцинами от COVID, но они не в состоянии спасти всех. Кое-кто из заразившихся коронавирусом все равно умрет. Это не означает, что вакцины неэффективны в снижении смертности. Риск смерти от COVID удваивается примерно каждые семь лет. 35-летняя разница между 35-летним и 70-летним означает, что риск смерти увеличился в 32 раза.

По информации Министерства здравоохранения Англии, повторная вакцинация снижает риск госпитализации с преобладающим в настоящее время дельта-вариантом примерно на 96%. Даже если предположить, что вакцины не более эффективны для предотвращения летального исхода, чем госпитализация (на самом деле они, вероятно, будут более эффективными в предотвращении смертельных случаев), это значит, что риск смерти для вакцинированных дважды снизился до менее чем одной двадцатой от значения тех, кто не сделал прививку.

Однако 20-кратного снижения риска, обеспечиваемого вакциной, недостаточно, чтобы компенсировать 32-кратное увеличение основного риска смерти человека в возрасте 70 лет по сравнению с 35-летним. Учитывая тот же риск заражения, мы все равно ожидаем увидеть больше двух вакцинированных 70-летних людей, умирающих от коронавирусной инфекции, чем 35-летних без прививок.

В настоящее время случаи заболевания "ковидом" в Англии среди молодых людей в 13 раз превышают показатели в группе людей старше 60 лет, что является еще одним доказательством эффективности вакцинации. Две дозы AstraZeneca или Pfizer снижают риск заражения индийским (дельта) штаммом до 64%, и среди тех, кто все еще подхватывает вирус, болезнь зачастую проходят в более легкой форме. Вакцины предотвращают от серьезного заболевания, госпитализации и смерти с эффективностью более 90 процентов.

Пример с мячиками, попавшими в сетку

Возьмем такой пример. Можно представить инфицированных "ковидом" людей в виде мячиков разного размера. В каждой возрастной группе примерно одинаковое количество мячей, и имеются различия в их размерах. Представляющие возрастные группы мячики меньше по размеру, что означает более высокий риск летального исхода.

А теперь расставьте сеть, в которую летят мячи. Большая часть заболевших COVID не умрет, но некоторые из более мелких мячей провалятся в дырки. До появления вакцин от «короны», провалившиеся сквозь дыры мячи символизируют умерших от инфекции пожилых пациентов.

Вакцинация призвана предотвратить их смерть. Поскольку не все прошли вакцинацию, эти отверстия разных размеров. Пожилые люди, которые получили обе дозы, попадают в отверстия меньшего размера, поэтому многие мячики останавливаются. Вакцины спасут многих из тех, кто раньше был обречен на смерть.

Если бы процесс условной фильтрации проводился исключительно без перекоса риска смертности по возрасту (как в первом примере), то можно было бы ожидать, что более молодые люди, которые не сделали прививки, будут составлять большую долю смертельных исходов. Однако это не так.

Даже после вакцинации пожилых пациентов умирает больше, нежели молодых без прививок. Поэтому в ряде государств сначала стремятся вакцинировать пациентов из группы риска, как более уязвимых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

COVID-19 Последняя информация о коронавирусе на сайте Минздрава
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Елена Андреева
Темы вакцина против коронавируса
Новости
Климатолог предрёк рост числа наводнений в Европе
Spotify представили топ российских музыкантов за рубежом
Что делать, если не берут на работу из-за возраста? Советы юриста
Лукашенко потребовал от дипломатов "бить морды" за флаг Белоруссии
Не только "Байконур": авиакосмическое сотрудничество России и Казахстана
В России мигранты снова устроили массовую драку
Глава МИД Никарагуа рассказал про страдания, империализм и волю кубинцев
Зеленый свет для демографии: в Китае отменили штраф за рождение третьего ребенка
В России количество заразившихся COVID-19 достигло более 6 миллионов
В "Слуге народа" объяснили, какой опыт КПК им интересен
Последние материалы
В России ценники на продукты снова расту. Кто виноват, и что делать?
Spotify представили топ российских музыкантов за рубежом
Что делать, если не берут на работу из-за возраста? Советы юриста
Почему смертность от COVID выше среди вакцинированных
Лукашенко потребовал от дипломатов "бить морды" за флаг Белоруссии
Не только "Байконур": авиакосмическое сотрудничество России и Казахстана
Неблагодарные народы Грузии, Украины и Молдавии пусть пеняют на себя
В России мигранты снова устроили массовую драку
Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия
Миопатия: типы заболевания, причины, проявления
Популярное
Мир. Новости мира
Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.

Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Новости спецслужб
В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием
Любовь Степушова Неблагодарные народы Грузии, Украины и Молдавии пусть пеняют на себя Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
Мир. Новости мира
Стадия третья —торг: Зеленский требует "предметного разговора" о вступлении в ЕС
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Военные новости
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников