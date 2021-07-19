Доверие к вакцинации в РФ хуже, чем в Нигерии

В журнале Nature на днях вышел материал об уровне доверия к вакцинам от коронавируса в разных странах мира. При этом взяты были две группы государств — с низким и более высоким уровнем доходов населения.

Оказалось, что в странах, где с экономикой всё сложно и доходы невелики, доверие к вакцинации и сам процесс принятия прививок идёт намного лучше, чем, например, в России и даже в США.

Что касается стран, то для сравнения были взяты такие государства, как:

Руанда,

Нигерия,

Буркина-Фасо,

Мозамбик,

Индия.

Там верят в эффективность вакцинации примерно 90% населения. Тогда как в России это, например, всего чуть более 30%.

Что касается причин недоверия, то здесь всё довольно стандартно.

Недоверие врачам. Внимание к так называемым "негативным случаям", которые распространяются в СМИ. "Теория заговора", к которой в России, по данным Nature, склоняются 21,4%. Боязнь заболеть уже после прививки.

По возрасту самой "инертной группой" оказались люди от 25 до 55 лет. Люди старше и младше вакцинируются у нас в стране значительно охотнее.

Есть и соображения, по которым люди идут делать прививки.

Для России, как и для других стран, это забота о своём собственном здоровье. Внезапно у нас в стране высок процент тех, кто вакцинируется ради безопасности своих семей, — это 69% из всех прививающихся.

При этом авторы отмечают, что альтруистические мотивы типа защиты всего общества, развития коллективного иммунитета играют крайне малую роль в принятии решения о вакцинации.

Любопытно, что больший уровень недоверия к вакцинации демонстрируют женщины, нежели мужчины. Ну и одним из достоверных источников в России считается "сарафанное радио", то есть сообщения от друзей, знакомых и родственников, а не официальная информация от медиков и иных профильных специалистов или медицинских чиновников.

Уровень доверия к сообщениям от минздрава у нас в стране вообще крайне низок.

С другой стороны, в странах с низким доходом одним из факторов доверия к вакцинации стали многочисленные заявления врачей о том, что они привились сами, как только получили доступ к соответствующим препаратам.

Ещё одной проблемой является опасение заболеть не от вакцины, но во время вакцинации (между уколами). Тем более, что пока российские препараты состоят из двух частей. В этой связи исследователи из Nature указывают, что переход на однокомпонентные препараты также повысит уровень вакцинирования.

В общем, если подытоживать то, что сказано в исследовательской статье про Россию, то у нас с желанием вакцинироваться у части общества как-то всё очень грустно. Уровень доверия минимален, а вот уровень конспирологических теорий, слухов, сплетен по поводу вакцинации и, самое главное, вера в эти слухи, сплетни и теории заговора довольно высоки.

Информационная кампания также далека от совершенства. А потому доверие к официальной и публичной информации уступает место доверию к "сарафанному радио".

Ну, или к тому, что переводчики статьи из Nature назвали "эпидемиологией для чайников". Когда в социальных сетях "объявили неделю пандемии и количество диванных эпидемиологов в социальных сетях выросло вдвое".

В итоге Россия, в которой первым был разработан и испытан препарат, показавший свою эффективность против коронавируса, по количеству желающих этот препарат применить на себе, наверное, одна из последних в мире.

Стоит напомнить, что коронавирус мутирует. И врачи серьёзно обеспокоены сейчас "длительным заболеванием", например, когда вирус может находиться в латентной стадии в организме человека несколько месяцев, не проявляя себя. И мутировать. При этом самым непредсказуемым образом.

Как говорят исследователи, "в случае с женщиной, страдающей от одной из разновидностей лимфомы, выяснилось, что она болела COVID-19 полгода. Анализы показали, что коронавирус за это время в её организме получил 25 генетических изменений, из которых 18 оказались специфичными, то есть присущими только этому конкретному случаю".

В общем, по большому счёту только вакцина даёт гарантии относительной безопасности. И если уж не полного здоровья, то возможности перенести "ковид" легко, на ногах и без летальных последствий. Но российское население это упорно не хочет понимать…

И то ли действительно нужно менять что-то в информационной кампании и просвещении населения, то ли действительно устраивать разного рода принудительные меры по вакцинации. Иначе ни о каком коллективном иммунитете в ближайшее время речи быть не может.

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