COVID-вакцинация: профессор НИЦ имени Гамалеи избавит от заблуждений

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский успел ревакцинироваться. В первый раз политик выбрал "Спутник V", для повторной процедуры выбор пал на "КовиВак". Как объяснил Жириновский, "уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма".

Ранее политик, который является сторонником массовой вакцинации, рассказал, как можно было бы поощрять россиян за прививки. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения.

Массовая вакцинация от коронавируса, которая сейчас проходит во всех странах, включая и Россию, пока вызывает огромное количество вопросов. Это и неудивительно, учитывая тот факт, что зараза, с которой мы имеем дело, пока ещё не изучена досконально, а вакцины от неё придуманы совсем недавно и не прошли привычных и проверенных стадий испытания.

Хоть немного разобраться в потоке противоречивой информации читателям Pravda. Ru помог профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн, ставший гостем программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

Как работают вакцины от COVID?

Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи

— Надо ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом, если титры не показывают наличие антител? Есть же мнение, что сохраняется иммунитет на клеточном уровне, что клетка как бы запоминает коронавирус и начинает вырабатывать против него антитела, хотя титры при этом низкие…

Предполагается, что через какое-то время переболевшие люди тоже должны будут вакцинироваться.

— Если человек переболел, ревакцинироваться сразу вам не нужно. Стоит подождать примерно полгода, и тогда уже ревакцинироваться.

— Этому есть какое-то научное объяснение? Или всё на уровне догадок и предположений?

— Мы знаем, что есть другие коронавирусные инфекции, не только COVID. Знаем, что легкие инфекции стойкого иммунитета не вызывают. Они могут идти повторно. Большого ущерба человеку не приносят. Поэтому мы против таких инфекций не вакцинируем людей.

Но мы знаем, что иммунитет при коронавирусных инфекциях может быть не очень стойкий.

В случае с COVID важную роль играют изменения в поверхностном белке. Они требуют вакцинации. И повторной в том числе.

Рак и вакцина — связи нет

— Я где-то прочитала, что аденовирус — вирус, вызывающий рак. Рак — это естественный побочный эффект, который может быть после вакцинации с помощью аденовируса. Насколько это правда?

— Совершенно определенно могу сказать, что проведено множество исследований, вопрос изучается достаточно давно.

Никакой связи между опухолями человека и аденовирусами установлено не было.

У новорожденных грызунов — да, аденовирус вызывает появление опухоли. Но человек и новорожденный грызун — разные биологические системы — вряд ли кто будет с этим спорить…

— Как влияет попадание гена коронавируса на клетку? Что будет происходить с мембраной, в которую внедряется чужеродный ген и начинает выделять белок через РНК?

— С клеткой не происходит ничего страшного для нас. В самом плохом случае эта клетка погибнет. Не страшно совсем: у нас в организме их — триллионы. Мы можем потерять 100 миллионов таких клеток — ничего страшного при этом не произойдет.

Очень важен был бы вопрос, а может ли эта клетка превратиться в опухоль? Нет. Не может.

О противопоказаниях

— Многие люди боятся, что вакцинация от COVID как-то повлияет на репродуктивную функцию…

— Успокою всех переживающих по этому поводу: вопрос изучался предметно. Ответ однозначен: никак не повлияет. С определенностью можно сказать, что никакого влияния на репродуктивную функцию здесь не ожидается. Но такого рода исследования, конечно, ведутся.

— Аутоиммунные заболевания являются ли противопоказанием к вакцинации?

— Определенным противопоказанием является температура в день прививки. Если человек чем-то болен, у него повышенная температура, он плохо себя чувствует — ему прививаться нельзя. Это общее обязательное условие. И противопоказание.

Что касается тяжелых аутоиммунных заболеваний — да, они могут быть противопоказанием. Хотя тоже не всегда. В подавляющем большинстве случаев, когда человек здоров, у него есть какие-то скрытые болезни — у всех есть скрытые болезни — это противопоказанием, как правило, не является.

Если есть большие сомнения, то нужно посоветоваться со своим лечащим врачом.

— Как подготовиться к вакцинации? И нужна ли вообще подготовка? Многие сдают анализ на тромбоциты, потому что считают, что побочным эффектом может быть тромбоз…

— Никак готовиться к вакцинации не надо. Подготовка к вакцинации — это просто свои ощущения.

Здоров — ты идешь и прививаешься.

Если у человека онкологическое заболевание, его тоже можно иммунизировать. Но если он получает цитостатическую терапию, то иммунитет у него не разовьется, поэтому вакцинироваться бессмысленно. Конечно, онкологические больные должны аккуратно обсуждать вопросы вакцинации со своим онкологом.

— Как вы относитесь к политике, как раньше говорили, партии и правительства по полупринудительной вакцинации? Поставлена задача предприятиям вакцинировать работников. Введение QR-кодов при посещении ресторанов в Москве…

— Должен сказать, что я не политик. Я вирусолог, это первое. Второе, я вирусолог, который убежден, что обязательно нужна максимальная вакцинация населения. Поэтому все, что делает наша власть в отношении усиления процесса вакцинации, я поддерживаю.