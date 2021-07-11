Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи

Человечество не в первый раз сталкивается с заразными инфекциями, эпидемиологи знают, что коллективный иммунитет начинает формироваться в обществе при 60-70% вакцинированных. Это позволяет переживать сезонные всплески заболеваемости с наименьшими потерями.

Как заявил сегодня в эфире радиостанции "Говорит Москва" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, следование "золотому стандарту" вакцинации даст шанс выжить в случае заболевания той части населения, кому прививка противопоказана. То же самое касается и коронавируса.

Главный аргумент противников вакцинации от коронавируса — "генетический материал встраивается в ДНК нашей клетки". И далее следуют страшилки о том, что этот самый ген с организмом может сотворить.

Насколько опасения обоснованы?

Об этом в эксклюзивном интервью Pravda. Ru рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Читайте начало интервью:

Как работают вакцины от COVID?

— Сам вирус является генно-модифицированным. Ничего страшного в этих словах нет. Это просто глубокое невежество — вздрагивать при словах "генно-модифицированный".

Этот вирус попадает в клетку, с генетической системой он прямо не взаимодействует, он в нее не встраивается, просто некоторое время побудет там, благодаря чему начнется синтез белка. У нас во всех клетках огромное количество белков синтезируется в значительном количестве. И среди этих белков будет теперь в некоторых клетках "специальный" коронавирусный белок. Только и всего.

Никаких постоянных изменений генома у человека не происходит и близко.

Генетическая природа человека под влиянием такой вакцины не может измениться. Это исключено на 100%.

Человек как был человеком, так человеком и останется. Этот материал предназначен только для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Еще раз повторю:

Ген из вакцины не встраивается в нашу ДНК. Ситуация там такая: когда вы вводите этот вирус, его ДНК в клеточный геном не встраивается. Она так устроена, что целиком не может никак встроиться в клеточный геном. На матрице этой ДНК образуется РНК. РНК вообще не встраивается в клеточный геном. Анатомически не может этого сделать. Через некоторое время, когда нарабатывается РНК в этой клетке, там начинается синтез белка её на матрице. 20 аминокислот, которые есть у человека и у всех живых существ, в определенном порядке начинают собираться, образуется S-белок. Он складывается нужным образом, становится иммуногенным, таким, как в вирусе, и иммунизирует человека. Через какое-то короткое время этот процесс прекращается. И эта клетка может погибнуть. Речь идет об очень малюсеньком проценте таких клеток в организме.

Проверено вакциной против Эболы

— По этому принципу ваш институт уже создавал вакцину против лихорадки Эбола. Уже прошло лет шесть после внедрения той вакцины. Какие-то есть результаты по побочным эффектам?

— Та вакцина широко не применялась. Потому что когда она была готова, то заболевания уже фактически прекратились в Африке — был излет эпидемии.

Тем не менее препарат получили много людей — сотни тысяч. И ничего плохого с ними всеми за эти несколько лет не случилось. Более того, нет никаких теоретических оснований думать, что что-то с людьми произойдет после того, как им введут такую вакцину.

Нужна ли ревакцинация

— А что происходит с этим чужеродным геном, который обрастает РНК и синтезирует белок, защищающий иммунную систему?

— РНК, на которой образуется белок, в клетках быстро распадается. И через какое-то время там не будет ни вирусной ДНК, ни вирусной РНК. Все распадется.

— Можно сказать, что, условно, через 9 месяцев нам всем нужно снова ставить вакцину?

— Это разные вопросы.

РНК или ДНК будет существовать недолго — это будет днями измеряться.

Что касается иммунитета, то он остается на гораздо более длительный срок.

После кори, когда вы переболели ею, иммунитет остается пожизненным. Если вы переболели оспой — на десятки лет у вас развивается иммунная реакция. Здесь, по-видимому, эта реакция развивается на месяцы, полгода, год может быть.

Это все еще в процессе изучения. Поэтому когда дается такая вакцина, через какое-то время понадобится ревакцинация.

Кроме того, надо иметь в виду, что возникают в процессе пандемии варианты вируса. Это требует более высокого иммунного ответа. И ревакцинация в этом деле помогает.

— Есть мнение, что ревакцинироваться той же вакциной не рекомендуется. Если вы вакцинировались "Спутником", то ревакцинацию надо делать другим препаратом. Есть в этом какая-то правда?

— Когда вы вакцинируетесь вакциной, которая основана на аденовирусном векторе, то вы получаете антитела не только против коронавируса, ген которого встроен внутри, но и против самого аденовируса.

Значит, эти антитела могут, когда второй раз эту вакцину введете, перехватывать эти вирусные частички и снижать эффективность вакцины. Но практика показывает, что взаимодействие вируса высокой концентрации с антителами не происходит за секунды. А значит, есть вероятность того, что все равно остается очень большая доза аденовирусного вектора, который иммунизирует клетки. То есть ревакцинация той же самой вакциной будет эффективна.