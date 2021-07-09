Как работают вакцины от COVID?

Самая горячая тема сегодня — вакцинация. Правительство у нас уже почти заставляет делать уколы, во всяком случае — активно подталкивает.

Мошенники даже придумали очередную схему, построенную на желании получить финансовый "бонус" за прививку от коронавируса.

В интернете размещаются сообщения о том, что за прививку людям положены финансовые бонусы (около 5 тысяч рублей), если человек переходит по прикреплённой к сообщению ссылке, то оказывается на подготовленной мошенниками странице, требующей ввести различные данные для перевода денег.

Но не все люди понимают, чем мы вакцинируемся. Вопросов много. И они не всегда безосновательные.

Разобраться с частью из них в эксклюзивном интервью Pravda. Ru помог профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

— Против COVID существуют три типа вакцин: векторная, РНК-вакцина и синтетическая. Какие из них представлены в России?

— Типов вакцин против коронавирусной инфекции на самом деле больше. Сейчас сотни лабораторий в мире занимаются разработкой этих препаратов. Несколько вакцин уже дошли до стадии, когда можно их широко применять. Правда, еще ни одна окончательно не одобрена для безоглядного применения. Все они еще достаточно новые, поэтому применяются с осторожностью.

На сегодня уже больше 3 миллиардов доз человечество получило. И вакцинация всё набирает обороты.

Какие есть вакцины и чем различаются

Инактивированные вакцины

Самый простой вид — это вакцины инактивированные. Если есть какой-то возбудитель болезни и вы хотите сделать прививку, вы этот возбудитель накапливаете в какой-то биологической системе, затем вы ему добавляете вещества, инактивирующие его, и в таком виде применяете с небольшими добавками.

У нас в России такой тип вакцины разрабатывается. И первая, и вторая фазы клинических испытаний проведены. Это разработка ВНИЦ имени Чумакова — "КовиВак". Там когда-то производилась вакцина против полиомиелита — инактивированная вакцина. Там же делается инактивированная вакцина против клещевого энцефалита. И сейчас, когда наступила эта пандемия, то сотрудники этого подразделения взялись за разработку такой вакцины.

— А на Западе есть аналог этой вакцины?

— На Западе таких вакцин сейчас несколько. Они выпускаются в Китае. Плюс индийская вакцина. Это самый простой и широко распространенный прием для приготовления противовирусной прививки.

В целом этим вакцинам доверяют больше, чем другим.

В нашей стране какие с ней трудности? Она производится в относительно небольшом количестве. Ее тиражировать достаточно сложно.

Что касается ее эффективности, то у "КовиВак" она от 50% до 80%. Точнее пока сказать нельзя — данных маловато.

Векторные вакцины

Широко распространенным также является тип векторной вакцины. Для их производства берется некий безопасный вирус и в его состав вставляется ген того вируса, против которого вы хотите сделать прививку. В нашем случае это коронавирусный ген.

На поверхности частиц коронавируса есть специальный белок, он называется S-белок. И ген этого S-белка вставляется в состав другого вируса. У нас используют аденовирус. В него вставлен ген S-белка "ковида". Такой вирус накапливается в специальной клеточной системе, в которой они наращиваются в большом количестве. Каждая доза вакцины потом содержит 100 миллиардов частиц такого вируса.

— Грубо говоря, мы от коронавируса отщипываем пуговицу и вставляем в безопасный аденовирус, который доставляет эту частичку "ковида" в клетки нашего организма?

— Ну примерно так. Одна частичка вируса может попасть в одну клетку. Оттуда больше ничего не пойдет. Размножаться там этот вирус не будет. В "зараженной" клетке образуется белок коронавирусный, который и попадает в иммунную систему, настраивает ее на борьбу — так образуются антитела, Т-клетки специфические, обеспечивающие организму защиту. Так работает "Спутник V".

Человек приобретает сниженную восприимчивость к коронавирусу. Он не становится на 100% устойчивым к заражению, но чувствительность к нему вырастает в десятки раз. В результате люди намного реже начинают заболевать, а если заболевают, то легче переносят инфекцию и очень редко умирают.

Мы получаем не абсолютную, но значительную защиту. Такая вакцинация спасет и миллионы жизней, если брать в масштабе мира, и сделает болезнь гораздо менее вредоносной и гораздо более легко переносимой.