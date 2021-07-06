Если COVID-вакцинация — не панацея, то нужна ли она вообще?

Как показал соцопрос, проведенный сайтом "Зарплата.ру", лишь 10% россиян готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации. При этом прививаться не готовы 32% работающих респондентов.

Готовы уволиться, чтобы только не делать прививку, 10% опрошенных, почти половина — люди до 24 лет. Молодые люди с настороженностью относятся к новой вакцине, как показал опрос, они не верят в эффективность препарата и опасаются последствий вакцинации. При этом лишь один процент опрошенных ждёт появления иностранной вакцины,

Как показывает практика, вакцинация — это не панацея от COVID. Что с этим планируют делать, дабы остановить, наконец, пандемию, которая пошла в России уже по третьему кругу?

Есть ли какие-то эффективные лекарства от COVID?

Об этом шла речь в очередном выпуске программы "Точка зрения", гостем Любови Степушовой стал вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Читайте начало интервью:

Почему не нужно спешить с ревакцинацией! Рассказывает вирусолог

— Лекарств от коронавируса пока ещё нет. Многие крупные фирмы, в том числе и наши институты, которые занимались разработкой вакцин, еще не вышли на рынок лекарств от коронавируса. Разрабатываются и вскоре появятся новые вакцины, которые будут давать, может быть, и более продолжительный, и более полноценный иммунитет. Работа, повторюсь, идёт.

Я думаю, что через год-полтора мы и о других вакцинах узнаем. И лекарство получим.

Индийский штамм — проблема или страшилка?

— Сейчас из-за индийского штамма появился своеобразный пессимизм: говорят, что вирус все более усложняется, мутирует, и к нему все время надо новые вакцины создавать.

— Нет, все не так. Это неоправданный пессимизм. Все те изменения, которые произошли, которые зафиксировали в S-белке, влияют на некоторые его свойства.

Да, может поменяться симптоматика — что мы и наблюдаем уже.

Однако нет пока никаких оснований утверждать, что заболевание протекает тяжелее. И к иммунитету это пока не имеет никакого отношения.

То есть те вакцины, которые разрабатывались против первых вариантов, должны работать и против обновлённых вирусов, потому что его антигенная структура не изменилась, то есть те участки белка, на которые и вырабатывается иммунитет, на которые должны вырабатываться антитела, остались теми же.

Если вакцина работает против тех — старых — штаммов, она должна работать и здесь, с новыми вариантами.

"Вирус уже в каждом" — это миф

— Как Вы прокомментируете широко растиражированную мысль о том, что у нас уже у всех этот вирус сидит? И ПЦР-тест только определяет, его искусственно выращивает.

— Ничего подобного. Этот тест на геном. Но не может геном существовать без самого вируса. Значит, вирус либо есть, либо его нет.

Конечно, более хорошим был бы тест на вирусные белки — его сейчас разрабатывают, если не ошибаюсь, то один такой тест даже зарегистрирован. Это, конечно, более такой достоверный.

Но поверьте, РНК долго не может существовать без самого вируса. РНК — очень лабильная структура, которая очень быстро разрушается.

— Человек, сделавший вакцину от гриппа, допустим, заболевший гриппом, переносит его в более легкой форме?

— Да. Мы всегда, когда прививаем, говорим о том, что вакцинация против гриппа работает в 80% случаях. Это в среднем. Некоторые препараты даже меньше, некоторые чуть больше. Неважно. Но зато полноценный иммунитет может не сформироваться, антител может и не быть. Но статистика показывает то, что люди, привитые от гриппа, от гриппа не умирают. А это очень важно.

— В случае с COVID тоже?

— Что касается прививок от коронавируса, здесь может быть та же самая история: люди могут болеть, но болеть в легкой форме. Но это должны вам доказать и показать авторы вакцин.

Определённость будет. Попозже

— Как долго это будет систематизироваться, изучаться? Такое впечатление, что этим никто не занимается…

— Когда мы покончили, можно сказать, с полиомиелитом? А все равно откройте статьи — кто-то же работает до сих пор, изучает его. Это вечная проблема. Долго будут изучать и писать. То, что касается вакцин, это, конечно, должны делать их разработчики и производители.

— Не могу не спросить про побочные эффекты. Какой средний срок в фармакологии, чтобы выработать их список? Мы сейчас не видим его по "Спутнику". Хотя уже, наверное, год прошел.

— Есть эффекты, которые возникают сразу после введения препарата, а есть так называемые отсроченные или долгосрочные побочки.

Вы же когда покупаете коробочку с лекарствами, достаете оттуда бумажку, на бумажке пять строчек о том, что это такое и как его применять, а дальше два листа описания фармакокинетики, фармакодинамики, с чем можно, с чем нельзя, с чем показано, с чем не показано, какие осложнения. Как вы думаете, эти два листа сколько пишутся? Они пишутся годами. Потому что это эксперименты на культурах клеток.

Раньше все вакцины не выходили раньше, чем через пять лет.

Говорят, когда учёный сделал вакцину от папилломавирусной инфекции, запустить ее смог только лет через 20. Хотя и получил потом Нобелевскую премию. Но все эти 20 лет ее все-таки кто-то применял, испытывал, и какой-то опыт уже был.

Все вакцины раньше обычно запускались массово через 5 лет после начала их разработки. Такая практика.

Побочки и противопоказания

— А про противопоказания сейчас можно говорить?

— Противопоказания по здоровью есть. Как и у любой вакцины. Те же самые, которые применимы к любой иммунизации.

Например, это аллергические заболевания.

Например, атопический дерматит в стадии обострения.

Да это любое хроническое заболевание в стадии обострения.

Тот же перенесенный COVID-2019 — высокий уровень антител может привести не к желаемому эффекту, а наоборот, может ударить по иммунной системе.

Я же говорю — это серьезная процедура, к ней надо относиться серьезно. Нельзя вот так мести всех под одну гребенку.