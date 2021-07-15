Когда забывают про Нюрнбергский кодекс, может потребоваться Нюрнбергский процесс

Ковид встряхнул весь мир. Пришло время задуматься. Самый актуальный сейчас вопрос: прививаться от коронавируса или нет? Прошли ли вакцины все этапы клинических испытаний? Нет. Почему медицинские рекомендации дают чиновники? Хотя они сами говорят, что привившиеся все равно могут заболеть, и требуют делать тесты.

А где ведущие эпидемиологи? Почему их устранили от принятия решений, не слушают их мнений и даже не дают сказать? Что за бред и террор с масками и перчатками?… Победит ли все-таки разум?… На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил невролог и ревматолог, доктор Павел Евдокименко.

Читайте начало интервью:

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

А вирус ли коронавирус?..

Доктор Евдокименко: лечение от COVID порой более опасно, чем сама болезнь

— Павел Валерьевич, хотя врачи бывают разные, за ними стоит Минздрав, все они действуют по протоколам, которые при профилактике и лечении COVID-19, как вы сказали, одинаковы для всего мира. В результате никто ни за что не отвечает…

— Очень удобная позиция. Многие скажут, что я действовал строго по правилам, выполнял приказ всего лишь.

— Мне нынешняя история что-то напоминает… И есть ведь Нюрнбергский кодекс, а сейчас практически всех заставляют себе сделать вот этот укол — вакцинироваться. В обязательном порядке прививают работников медицины, обслуживания, торговли…

— Я и говорю: вы забыли, ребята, что прописано в Нюрнбергском кодексе: ни один человек не имеет права быть подвергнут этим процедурам без его согласия. Странные вещи происходят.

И этот процесс идет практически во всем мире. Что делать с COVID-19 все уже давно прописано "CoV-2019 Клаус Шваб". Одинаковые меры обязательны во всех странах. Хотя вообще-то по нормальным протоколам прививки не делаются в момент, когда уже идет эпидемия. Они просто уже не успеют сработать. Ведь нам говорят, что до развития нужного эффекта от прививки должно пройти две недели.

Раньше нас действительно массово прививали, например, от оспы. Но это — совершенно другого типа прививки, они были тщательно проверены, прошли все этапы клинических испытаний.

Прививка от COVID-19 не означает, что человек не опасен для окружающих, поэтому по возвращению из-за границы надо сдавать ПЦР-тест, — сказала сама же Татьяна Голикова.

— Причем, надо сдать два ПЦР-теста.

— Да. Один из руководителей НИЦЭМ имени Гамалеи заявил, что необходимо вопрос изучать после получения данных о том, что привитые двумя компонентами "Спутник V" не способны выделять коронавирус… Это как?!

— Павел Валерьевич, вы и многие другие специалисты говорили, что COVID-19 — искусственно созданная зараза. Вакцина разрабатывается на основе вируса. Но до сих пор точно неизвестно, что из себя представляет коронавирус, а в лабораторию, где его вырастили, разработчиков вакцин никто никого не пустит.

— Да.

— Но прививка, наверное, все-таки лучше, чем ничего…

— Вы сами говорите, что сейчас вопрос фактически стоит о вере, о доверии. Вы сделали прививку, которая не прошла всех клинических испытаний, но вы верите, что она поможет. И в этом смысле кому-то это хорошо.

Прививка веры против страха

Человек хотя бы избавится от этого страха, который все власти нагнетают по всему миру уже 1,5 года. Но опять же никто не знает, как это подействует, что это за прививка, тем более, каковы будут долгосрочные последствия…

— Но это — лучше, чем ничего.

— Вы думаете, что — лучше, я думаю, что — нет. Чьи доводы правильные?… Но для всех действует Конституция РФ, есть Нюрнбергский кодекс. Вы верите, что вам это хорошо, вы добровольно без всякого принуждения со стороны соглашаетесь делать себе прививку.

Если я не верю и меня никто еще не убедил, что это полезно или что это защитит… Тем более, кстати, они не скрывают, что прививка не защитит, говорят, что вы переболеете легче. Легче, чем что? Легче, чем я уже переболел?

Прививки очень полезны фармакологам

Я и так болел очень легко. Почему я должен идти делать эти прививку или люди в такой же ситуации? Кстати, почему я должен рисковать?…

Если человек переболел оспой, ему делают прививку от оспы после этого? — Нет. У него уже есть иммунитет. А почему переболевшие коронавирусом должны делать прививку от него?…

Я, например, не болел гриппом 20 лет, не делая никаких прививок. Но есть случаи, когда человек сделал прививку от гриппа, а все равно заболел гриппом и тяжело болел. Так что вакцинация — очень спорная фармакологическая тема.

Давайте возьмем один простой факт. Кто за прошедший год увеличил свое благосостояние во много раз? Практически все, кто производят вакцины за границей. Эти корпорации увеличили капитализацию во много раз. Во много раз стали богаче.

— А правительство Москвы, которому принадлежит завод по производству масок, вводит штрафы? Это же — вообще золотая жила!

— Даже ВОЗ уже говорит, что маски не спасают… А с какого бреда были придуманы перчатки при коронавирусе? Это вообще до какой степени маразма надо дойти?… В одной песне поется про веру, что разум когда-то победит.

Я надеюсь, что он победит быстрее, чем люди начнут еще более массово погибать от всей этой истории. Любая война имеет свойство рано или поздно заканчиваться, как бы не хотели, чтобы она продолжалась вечно те, кто ее устроил.

Чиновники отстранили эпидемиологов

Тем не менее, мне сейчас тревожно за то, что происходит. Поразительно, что все самые выдающиеся эпидемиологи отключены от решения этих вопросов. Почему их вообще отодвинули и даже не слушают?

Кто у нас все решает? Потребнадзор. Почему?… Где великие эпидемиологи? Они не принимают никаких решений. Конечно, я понимаю, что есть некий умысел во всей этой истории.

Но я надеюсь, что человеческий разум победит, вся эта история закончится победой нас с вами, победой людей нормальных, спокойных, думающих, разумных. Но нас всех встряхнули для того, чтобы мы, помимо всего прочего, научились думать. Потому что, конечно, многие люди жили, не задумываясь, как-то все текло. Сейчас надо задуматься.