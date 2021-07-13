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Автор Инна Новикова

Доктор Евдокименко: лечение от COVID порой более опасно, чем сама болезнь

Здоровье

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Доктор Евдокименко: лечение от COVID порой более опасно, чем сама болезнь

По мнению доктора Евдокименко всех больных коронавирусом во всем мире лечат по одному протоколу. Хотя уже известно, что есть разные мутации и формы течения болезни. Почему официальная медицина зачастую просто залечивает пациентов? Какие есть простые способы лечения? При этом власти продолжают нам рассказывать сказки и принуждать к непроверенным мерам. Всем уже совершенно понятно, что многое от нас скрывают. И никто ни за что не собирается брать на себя ответственность. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал невролог и ревматолог, доктор Павел Евдокименко.

Читайте начало интервью:

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

А вирус ли коронавирус?..

— Павел Валерьевич, вы сказали, что часто страх, всяческие процедуры и лечение действуют на больного хуже самой болезни. Получается — не нужно делать КТ и смотреть, что с легкими?

— Конечно нужно, но в случае, если у вас есть явные ухудшения… Например, человек несколько дней чувствовал себя терпимо, а потом — резкий скачок температуры, начинает задыхаться, тогда обязательно нужно обследование.

Это как раз тот самый случай, когда есть признаки присоединения бактериальной инфекции. Тогда нужно даже антибиотики пить.

Но представляете, если бы мы раньше во время эпидемии гриппа или ОРЗ делали всем компьютерную томографию, матовое стекло порою можно найти даже просто у курящего человека. Тогда не было вот этого безобразия, когда сразу всех проверяли, у каждого что-то находили, и сразу массированно лечили.

— Возможно. Но проблема в том, что коронавирус обычно начинается начинается постепенно.

— Да.

— Видимо, поэтому медицина работает на упреждение, а многие люди начинают заниматься самолечением, что часто только ухудшает их состояние. Например, певица Максим начала лечиться самостоятельно. В итоге она довела себя до критического состояния. Сейчас она в тяжелом состоянии, у нее — больше 80% поражения легких.

— Мы же не знаем чем и как она лечилась, не знаем деталей, какой она вела образ жизни. Из нескольких сотен моих друзей и знакомых до антибиотиков дошли только двое. Только один из тех, кто со мной советовались, попал в больницу, и то мне он позвонил только на девятый день болезни.

Я всех предупреждаю, если ты уже заболел, пожалуйста, сиди дома и не пытайся ничего делать — даже что-то легкое. А некоторые даже пытаются пойти поработать, многие дома начинают убираться. Нет, ничего делать категорически нельзя.

Здравое отношение к болячке

COVID — такая болячка, которая требует все-таки некого здравого отношения. Если заболел, то сиди дома и не пытайся что-то делать, максимально спокойный образ жизни должен быть.

Болезнь есть, это безусловно. Но проблема в том, что мы не знаем, что из себя представляет эта болезнь, потому что все прикрывается враньем. Кто-то умирает, безусловно. Но чаще умирают (это — мое абсолютно стойкое убеждение) как раз от избыточно активного лечения.

Разные формы

С моей точки зрения, есть две формы. Бывают сложные ситуации, а бывает просто кашлевая форма коронавируса.

  • Первая — токсическая, когда у человека температура, слабость, боль в мышцах, кашель несильный, какие-то симптомы могут быть еще. Но и в этом случае ортосифон и активированный уголь все это быстро снимают.
  • А есть кашлевая форма, когда человек захлебывается от дикого кашля и ничего не помогает. Но это снимается за один час, за три у кого-то, максимум за полдня коренем солодки — банальный сироп.

Один мой друг просто захлебывался от выматывающего кашля около 20 дней. Единственное, что радовало — болезнь не усиливалась, все оставалось на одном уровне. Но его уже собирались сажать на антибиотики и отправлять в больницу.

Когда он в очередной раз позвонил мне, захлебываясь кашлем, я подумал, что это очень похоже на коклюш. Понятно, что это не коклюш, но тем не менее. И я понял, что надо погасить этот кашлевой центр.

Я сказал его жене купить ему корень солодки и фенкарол — противоаллергическую таблетку. Он это выпил — и уже через три часа этот захлебывающийся кашель у него совершенно прошел.

— Прямо чудеса чудесные. Откуда же тысячи тяжелых госпитализированных?…

— Не знаю. Вот скажите мне.

— И там медицина. Огромные госпитали, красные зоны, масса врачей… Получается, что не умеют лечить все эти известные доктора, профессора и академики?…

— Потому что все они лечат по одному протоколу, который всем везде выдан. Но разве на этих протоколах люди не погибают? Погибают еще как. Но предписано так делать…

— Вы готовы взять на себя ответственность, что при коронавирусе лучшие средства — корень солодки, активированный уголь, янтарная кислота и что вы еще говорили?

— Вы, конечно, очень хорошо сказали: вы готовы взять ответственность? А готовы брать ответственность те больницы, где люди погибают достаточно массово? Они за что готовы брать ответственность?…

Болячка эта — действительно непростая. Мы понимаем, что кто-то погибнет, к сожалению, да. Если у тебя состояние ухудшилось, безусловно, надо обращаться к врачам. Я говорю про свой опыт.

А всю эту коронавирусную историю я расцениваю, как некие новые военные действия против людей, такого еще не было за все время существования человечества. Но никто не отменял и основополагающих постулатов. В медицине есть такая фраза: лечение бывает опаснее болезни.

— Хирурги говорят, что если можно не резать, то лучше не резать.

— Да, так и есть. А у нас почему-то порой проводят лечение более опасное и токсичное, чем сама болезнь. Конечно, в опасных ситуациях, которые всегда были и будут, надо срочно обращаться к врачам. Но вот огульно всех на матовое стекло проверять или сразу отправлять в больницы, тоже — лишнее. Есть методы более простые.

ВНИМАНИЕ! Все советы носят образовательный и ознакомительный характер. Имеются противопоказания. Перед применением рекомендаций и советов ОБЯЗАТЕЛЬНО проконсультируйтесь с врачом!

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус методы лечения павел евдокименко
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