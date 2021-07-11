Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Невозможно доказать или опровергнуть искусственное происхождение коронавируса. Об этом 9 июля заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радио "Говорит Москва".

Эксперт также подчеркнул, что если не выстроить надежные барьеры для вируса, он будет мутировать.

Однако, правда об искусственном происхождении COVID-2019, как и целях его распространения, уже не скрывается инициаторами этой самой настоящей биологической войны и сопутствующей ей информационной войны против всего человечества. Для чего это делается? Как нам можно защититься? Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал невролог и ревматолог, доктор Павел Евдокименко.

— Павел Валерьевич, что происходит с нашими нервами, мироощущением и общественным сознанием в связи с коронавирусом и вакцинацией от него. У многих близкие и знакомые болели и умирали. Это уже не миф и не страшилка.

Тем не менее, вопрос делать или не делать прививку просто разделил наше общество. Как вы оцениваете эту ситуацию? Почему это стало камнем преткновения? Это медицинская проблема, просветительская или уже политическая — вопрос доверия власти?

— С моей точки зрения, вся эта история с коронавирусом, c CoV-2019, в принципе, c самого начала политическая, это информационная война, и не только. Вирус, конечно, есть. От него, безусловно, умирали.

Но я с первых дней считал и остаюсь при своем мнении, что это искусственный вирус и он выпущен специально. Об этом просто говорить было нельзя. Сейчас об этом говорить можно. Я очень многие вещи предвидел заранее не потому, что я провидец, а я умею думать, могу просчитать развитие ситуации.

"Клаус Шваб COVID-2019 — великая перезагрузка"

Выгодоприобретатели всей этой истории, по-моему, ничего не скрывают. Набираете в интернете "Клаус Шваб COVID-2019 — великая перезагрузка". Там масса информации. Ребята не сильно скрываются. Поэтому, с моей точки зрения, это политическая, недаром говорят, "пландемия".

Когда я об этом начинал говорить еще весной прошлого года, я людям объяснял, что это "пландемия", мало кто верил. Мне говорили: "Да ладно. Это теория заговора. Что ты веришь?" Какая теория заговора? Посмотрите — уже ничего не скрывается. Я не знаю почему, но они говорят в открытую, что делают. Поэтому любой, кто умеет думать, кто умеет хотя бы немножко работать с информацией, все это может в интернете легко найти.

С моей точки зрения, этот вирус выпущен специально. Да, некоторые люди умирают. Правда, чаще умирают от неправильного лечения, чем от самого вируса. Вирус то ли не задумывался как смертельный, просто был нужен, чтобы напугать людей, то ли он у них не получился такой смертельный, как, например, вирус испанки.

Кстати, именно об испанке очень много информации скрыли после того, как началась пандемия COVID. Потому что человек, который умеет сопоставлять, увидел бы много аналогий COVIDа с испанкой. Но информации об испанке удивительным образом с началом пандемии и COVID стало в интернете намного меньше.

Постирали очень много информации. У меня сын писал книгу о Первой мировой войне. Естественно, мы собирали очень много информации об испанке. Когда сунулись с началом этой пандемии, вдруг выяснилось, что даже об этом очень многие статьи удалены или сокращены.

— Для чего это делают? Кто это делает? Каковы их цели?

— Клаус шваб и его окружение. Полный список этих товарищей мы, конечно, пока, знать не можем, но вполне понятно, что работает целая команда. Видимо, туда входит пресловутый Билл Гейтс, он это тоже не сильно скрывает. По-моему, кем-то даже еще лет 30-40 назад об этом говорилось. План-то на самом деле, с моей точки зрения, долгий был. Выводы можно было сделать уже давно.

Ковид решает мировые проблемы вместо войны

Я сам предсказывал на начало 2020 года какой-то вариант мировой войны не горячей войны в классическом ее виде, а именно новый вариант. Потому что экономические противоречия к началу 2020 году в мире были накоплены колоссальные.

Излишняя денежная масса накопилась уже такая колоссальная, что слить ее спокойно никак невозможно. Колоссальные опять же были расходы так называемых развитых стран, которые до пандемии были развитыми. Это — Америка и Западная Европа.

Было понятно, что это так или иначе, но как-то должно разрешаться. Раньше это разрешалось войнами. Буквально настоящими. Сейчас они решили, что война опасна, ведь Бог его знает, к чему в нынешних условиях это может привести. Поэтому пошли таким путем.

— Как можно бороться с коронавирусом? Что мы можем сделать, чтобы защититься?

— К сожалению, пока неизвестен ни один способ, который гарантированно может человека защитить от этой заразы. С другой стороны, есть очень много людей, которые переносят его просто на ногах, даже не замечают. Постфактум они узнают, что у них был какой-то COVID, но нет никаких последствий.

Нет, конечно, гарантированных методов. Есть обычные нормальные методы эпидемиологии, которые вообще-то активно и повсеместно использовали в Советском Союзе. Нам не надо ничего придумывать, надо просто брать то, что уже было.

Например, озонаторы и ультрафиолетовые лампы надо было ставить, чтобы обеззараживать помещения. Я с начала пандемии об этом говорил. Хотя в этой ситуации мне возражают, что в Индии ультрафиолет, а люди все равно заражаются.

Но в Индии процент заражения на самом деле невысокий, вопреки тому, что нам рассказывают. Во-вторых, конечно, ультрафиолет не спасает от прямой передачи вируса от человека к человеку, но он снижает концентрацию вируса в воздухе. Есть еще масса всяких способов.

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