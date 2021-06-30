EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Анна Папенкова

Таинственный остеохондроз: "болеют" многие, а заболевания такого нет

Здоровье

Остеохондроз — заболевание, от которого страдает от 40 до 90% населения земного шара. Эта патология в большинстве случаев встречается у людей после 30 лет.

Таинственный остеохондроз: "болеют" многие, а заболевания такого нет

Любая более-менее постоянная боль в спине в обыденной жизни зачастую списывается на остеохондроз.

О симптомах, причинах и методах лечения остеохондроза в студии программы "Точка зрения" рассказал клиницист, невролог Артур Фадеев.

Читайте начало интервью:

Почему нельзя самостоятельно вылечить боль в спине

Боли в спине: как их экстренно снять

— Остеохондроз — это бич современности. Этот диагноз, кстати, чаще всего люди ставят себе сами, начитавшись статей в интернете.

Давайте мы определимся сначала, откуда берется остеохондроз и что это такое.

Дело в том, что человек ходит вертикально. Из-за этого у него всегда нагружаются позвонки, между которыми находится межпозвоночный диск.

Когда-нибудь видели детей, прыгающих на мячике? Примерно то же самое — межпозвоночный диск. Снаружи он жесткий, внутри — мягкий. И он амортизирует их прыжки. Так же межпозвоночный диск: за счет него во время ходьбы мы встаем жестко на пятку, а голова не получает сотрясений. Он амортизирует постоянно. И так всю жизнь.

Через какой-то промежуток времени межпозвоночный диск, внутренняя часть — пульпозное ядро — начинает уменьшаться в объеме за счет изменений атрофических. Это то же самое, что у мячика, на котором сидит ребенок, убрать часть воздуха изнутри — ребенок ближе становится к земле, а диаметр самого мячика становится больше. У межпозвоночного диска часть пульпозного ядра становится меньше, хрящевая наружная ткань становится по диаметру больше, она начинает раздражать связки, которые находятся вокруг него. И это приводит к тому, что они частично отрываются от позвонков или травмируются — позвонки начинают разрастаться в том месте, где соединяются с хрящом, с межпозвоночным диском.

Так формируются артрозы.

Остеохондроз — это рентгенологический диагноз, который состоит из определенных изменений, которые видны на обследовании.

Но клинически этот диагноз никакого значения не имеет. Потому что если взять любого человека после 40 лет и сделать ему исследование, мы почти у всех найдем эти изменения. Они не приводят к развитию каких-то проблем. Нет здесь клиники.

  • Остеохондроз как клинический диагноз себя не проявляет.
Шейный остеохондроз

Если мы говорим о рентгенологическом диагнозе, то да, это очень распространенное явление, которое мы видим фактически у всех.

С остеохондрозом можно жить

— То есть пациенту не стоит пугаться, если он узнал, что у него остеохондроз, если он не мешает жить?

— Нужна профилактика. Если развивается грыжа в каком-то отделе, то надо понимать, что этот отдел испытывает нагрузку больше, чем его функциональные возможности.

Допустим, очень полный человек или водитель очень часто испытывает нагрузку на поясницу. И это — зона риска, с этим надо что-то делать, нужна профилактика.

Например, рекомендуем ношение полужестких поясничных корсетов 2-3-4 часа в день, когда есть нагрузка. Если носить больше, мышцы начинают атрофироваться. То есть как бы организм спрашивает, зачем мне мышцы, если за меня работает корсет. А если не носить, то нагрузка на суставы увеличивается. Поэтому в остром периоде или когда есть нагрузка, когда человек понимает, что у него поясница может заболеть после того, как он на грядке посидел, мы рекомендуем полужесткий корсет для того, чтобы снять нагрузку с поясницы и уменьшить риски развития болевого синдрома.

Но есть категория людей, у которых тоже периодически появляется боль в пояснице, им рекомендуются другие способы укрепления собственного корсета:

  • ходьба;
  • бассейн, когда человек плавает и формирует свой собственный поясничный корсет.

Поэтому не все упирается в лекарства, очень много зависит от образа жизни.

— То есть грыжа и занятие спортом — совместимы?

— Вполне. Более чем совместимы. Главное, нагрузку давать адекватную. Понятно, если у него грыжа, он пойдет, штангу поднимет, которая в три раза больше, чем он, у него не только грыжа появится, но и еще какие-то изменения возникнут.

Все должно быть очень разумно. Существует огромное количество реабилитационных центров, в которых берут пациентов и с грыжами, и с протрузиями, и с нестабильностью позвоночника, и с чем угодно — и прекрасно справляются со своим результатом только фактом формирования мышечного корсета. Подбирают упражнения на мышцы, которые участвуют в тех или иных движениях, снимают тонус, увеличивают их функциональные возможности, человек всю жизнь живет и радуется, никаких проблем не испытывает.

Группы риска нет, но в ней — все и каждый

— Кто входит в группу риска? Допустим, та же грыжа, тот же радикулит…

— Наверное, ответить на этот вопрос вам не сможет никто. Потому что я могу вам приводить до бесконечности примеры, когда очень полные люди прекрасно себя чувствуют, у них никаких проблем нет. Раньше говорили о том, что, например, разная длина ног тоже имеет значение. Сейчас есть люди, у которых очень большая разница длины ног — одна короче, другая длиннее, там позвоночник весь кривой, косой, с кучей проблем, а он никогда не испытывает боли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы боли в спине артур фадеев остеохондроз
Новости
Поклонники испугались за вакцинированного Корчевникова
Арест Сафронову по делу о госизмене продлили на три месяца
Путин заявил о договорённости с Telegram
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов
"И тогда это хорошее материализуется": Путин ответил на вопрос про мечты
Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет
Путин пообещал сделать выплату всем семьям с шестилетними детьми
"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон
Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?
Последние материалы
Таинственный остеохондроз: "болеют" многие, а заболевания такого нет
Путин заявил о договорённости с Telegram
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе в Голливуде за 300 тысяч долларов
"И тогда это хорошее материализуется": Путин ответил на вопрос про мечты
Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет
Путин пообещал сделать выплату всем семьям с шестилетними детьми
"Допрыгаетесь": говорившему на тему вакцинации депутату выключили микрофон
Путин рассказал, какой вакциной привился. Что теперь будет с другими?
Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020 взорвал "Твиттер"
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Военные новости
Нидерланды обиделись, что их корабль отогнали от российской границы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников