Таинственный остеохондроз: "болеют" многие, а заболевания такого нет

Остеохондроз — заболевание, от которого страдает от 40 до 90% населения земного шара. Эта патология в большинстве случаев встречается у людей после 30 лет.

Любая более-менее постоянная боль в спине в обыденной жизни зачастую списывается на остеохондроз.

О симптомах, причинах и методах лечения остеохондроза в студии программы "Точка зрения" рассказал клиницист, невролог Артур Фадеев.

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— Остеохондроз — это бич современности. Этот диагноз, кстати, чаще всего люди ставят себе сами, начитавшись статей в интернете.

Давайте мы определимся сначала, откуда берется остеохондроз и что это такое.

Дело в том, что человек ходит вертикально. Из-за этого у него всегда нагружаются позвонки, между которыми находится межпозвоночный диск.

Когда-нибудь видели детей, прыгающих на мячике? Примерно то же самое — межпозвоночный диск. Снаружи он жесткий, внутри — мягкий. И он амортизирует их прыжки. Так же межпозвоночный диск: за счет него во время ходьбы мы встаем жестко на пятку, а голова не получает сотрясений. Он амортизирует постоянно. И так всю жизнь.

Через какой-то промежуток времени межпозвоночный диск, внутренняя часть — пульпозное ядро — начинает уменьшаться в объеме за счет изменений атрофических. Это то же самое, что у мячика, на котором сидит ребенок, убрать часть воздуха изнутри — ребенок ближе становится к земле, а диаметр самого мячика становится больше. У межпозвоночного диска часть пульпозного ядра становится меньше, хрящевая наружная ткань становится по диаметру больше, она начинает раздражать связки, которые находятся вокруг него. И это приводит к тому, что они частично отрываются от позвонков или травмируются — позвонки начинают разрастаться в том месте, где соединяются с хрящом, с межпозвоночным диском.

Так формируются артрозы.

Остеохондроз — это рентгенологический диагноз, который состоит из определенных изменений, которые видны на обследовании.

Но клинически этот диагноз никакого значения не имеет. Потому что если взять любого человека после 40 лет и сделать ему исследование, мы почти у всех найдем эти изменения. Они не приводят к развитию каких-то проблем. Нет здесь клиники.

Остеохондроз как клинический диагноз себя не проявляет.

Если мы говорим о рентгенологическом диагнозе, то да, это очень распространенное явление, которое мы видим фактически у всех.

С остеохондрозом можно жить

— То есть пациенту не стоит пугаться, если он узнал, что у него остеохондроз, если он не мешает жить?

— Нужна профилактика. Если развивается грыжа в каком-то отделе, то надо понимать, что этот отдел испытывает нагрузку больше, чем его функциональные возможности.

Допустим, очень полный человек или водитель очень часто испытывает нагрузку на поясницу. И это — зона риска, с этим надо что-то делать, нужна профилактика.

Например, рекомендуем ношение полужестких поясничных корсетов 2-3-4 часа в день, когда есть нагрузка. Если носить больше, мышцы начинают атрофироваться. То есть как бы организм спрашивает, зачем мне мышцы, если за меня работает корсет. А если не носить, то нагрузка на суставы увеличивается. Поэтому в остром периоде или когда есть нагрузка, когда человек понимает, что у него поясница может заболеть после того, как он на грядке посидел, мы рекомендуем полужесткий корсет для того, чтобы снять нагрузку с поясницы и уменьшить риски развития болевого синдрома.

Но есть категория людей, у которых тоже периодически появляется боль в пояснице, им рекомендуются другие способы укрепления собственного корсета:

ходьба;

бассейн, когда человек плавает и формирует свой собственный поясничный корсет.

Поэтому не все упирается в лекарства, очень много зависит от образа жизни.

— То есть грыжа и занятие спортом — совместимы?

— Вполне. Более чем совместимы. Главное, нагрузку давать адекватную. Понятно, если у него грыжа, он пойдет, штангу поднимет, которая в три раза больше, чем он, у него не только грыжа появится, но и еще какие-то изменения возникнут.

Все должно быть очень разумно. Существует огромное количество реабилитационных центров, в которых берут пациентов и с грыжами, и с протрузиями, и с нестабильностью позвоночника, и с чем угодно — и прекрасно справляются со своим результатом только фактом формирования мышечного корсета. Подбирают упражнения на мышцы, которые участвуют в тех или иных движениях, снимают тонус, увеличивают их функциональные возможности, человек всю жизнь живет и радуется, никаких проблем не испытывает.

Группы риска нет, но в ней — все и каждый

— Кто входит в группу риска? Допустим, та же грыжа, тот же радикулит…

— Наверное, ответить на этот вопрос вам не сможет никто. Потому что я могу вам приводить до бесконечности примеры, когда очень полные люди прекрасно себя чувствуют, у них никаких проблем нет. Раньше говорили о том, что, например, разная длина ног тоже имеет значение. Сейчас есть люди, у которых очень большая разница длины ног — одна короче, другая длиннее, там позвоночник весь кривой, косой, с кучей проблем, а он никогда не испытывает боли.