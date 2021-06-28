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Автор Анна Папенкова

Почему нельзя самостоятельно вылечить боль в спине

Здоровье

Боли в спине — их природа может быть разной: от радикулита до целого ряда других заболеваний. Но клинические показатели, симптомы примерно одинаковые.

Почему нельзя самостоятельно вылечить боль в спине

Как определить, почему болит спина, и как с этим бороться, как правильно диагностировать причины и как болезнь лечить?

На эти и другие вопросы, касающиеся здоровья спины, в студии программы "Точка зрения" ответы дал клиницист, невролог Артур Фадеев.

— Боль в спине — это тот симптом, о котором можно говорить часами, потому что боль боли — рознь, проявления самые разнообразные. Спина начинается от затылка и заканчивается копчиком, каждый раз "сбой" имеет свои причины. Потому и способы лечения не универсальны. Спектр огромен.

Нагнулся и не встал

— Давайте рассмотрим "упрощенный" вариант: жил себе человек, ничего у него не болело, резко встал — прихватила спина, не может разогнуться. Что могло произойти?

— Дело в том, что при болях в верхней части спины - шея, надплечья, межлопаточная область — подавляющее большинство пациентов жалуется на болевой синдром, обусловленный мышечным тонусом. То есть в основном эта болезнь обусловлена напряжением мышц шейно-воротниковой, межлопаточной области. И чаще всего это люди, которые ведут "офисный" образ жизни: с утра до вечера за компьютером или по иным причинам сидят, какие-то сумки носят. То есть это люди, которые дают на мышцы шейно-воротниковой зоны длительную статическую нагрузку, нагрузку на удержание.

Мышцы шейно-воротниковой зоны — это в основном быстрые мышцы, они не любят нагрузки на удержание. Статическая нагрузка приводит к тому, что рано или поздно мышцы формируют тонус, напряжение и начинают болеть. Причем обычно болят по-разному: то сильнее, то слабее, то в одном месте, то в другом, иногда по ночам усиливаются, иногда к утру. Или наоборот: люди говорят, что походили — стало легче, а легли спать — заболело. То есть симптоматика очень разнообразная. Но очень часто она связана с движением.

Боль в спине
 

Что касается болей в пояснице, то это совершенно другая история. Чаще всего боли в пояснице обусловлены не мышечным тонусом, а проблемами суставов.

  • Наш позвоночник заканчивается копчиком, перед ним — крестец, который соединяется с тазом двумя суставами.

Этот отдел неподвижен, но он имеет все свойства суставов. Так как ноги у нас, грубо говоря, крепятся к тазу и сидим мы на костях таза, то позвоночник соединяется с нижней частью тела фактически этими суставами, вся нагрузка лежит на них. И когда человек, например, резко наклонился что-то поднять или когда долго сидел и резко встал, то нагружаются в первую очередь эти суставы. И очень часто эта боль в районе нижней части поясницы, локальная, обычно очень сильная, резкая настолько, что человеку иногда даже тяжело разогнуться.

— Часто у дачников бывает такая проблема: копал-копал на грядке, резко встал и все…

— Вот типичная история на грядках, когда человек резко встал и получил болевой синдром.

Причина "клина" — воспаление

Позвонки очень большие, массивные, мощные, они выдерживают огромную нагрузку. А между позвонками есть маленькие суставчики. И эти суставчики за счет вертикальных нагрузок рано или поздно начинают формировать отеки, воспаления не микробные, а септические так называемые. И эти воспаления приводят к тому, что эти суставы начинают болеть.

Вместе с болями суставов мышцы, которые находятся вокруг них, начинают формировать напряжение, чтобы снизить нагрузку на них (на суставы).

Типичный пример: когда запястье болит, мы его фиксируем, чтобы оно не двигалось. То же самое в пояснице. Мышцы формируют напряжение, чтобы сустав не двигался. И сначала начинает болеть сустав, потом начинают болеть мышцы, люди ходят — то боль меньше, то больше, пьют обезболивающее, обезболивающее дает эффект — снимает отек, на какое-то время человеку легче. Потом он идет опять на огород, ему вроде бы было полегче, опять наработался, опять начинается развитие болевого синдрома.

Этот процесс может затягиваться на длительный период времени, если им не заниматься, то он может довести до оперативного вмешательства, чтобы убрать эти очаги хронических воспалительных процессов.

Когда "помоги себе сам" — не работает

— Что в таком случае делать? Если болевой синдром появился после определенных действий, человек его, условно говоря, таблетками нейтрализовал и пошел опять заниматься тем же делом.

— Я боюсь, что вам на этот вопрос дистанционно никто никогда не ответит. Это надо видеть. Потому что не бывает одной проблемы.

Почти всегда мы получаем дисфункцию крестцово-подвздошных сочленений и синдром фасеточных суставов — они почти всегда идут рука об руку, потому что мы не можем давать нагрузку на поясницу, не давая нагрузку на крестцово-подвздошное сочленение.

Но одно можно сказать определенно: если уже прошел длительный период времени, то лечить тяжелее. И если это только случилось, человек надел корсет, походил один-два дня, попил обезболивающее, как бы вроде и полегче. Но опять же могут быть и другие причины — скрытые. И на деле болячка вовсе не та, которую мы подозреваем.

Поэтому в любом случае вместо того, чтобы заниматься самолечением, надо идти к специалисту: диагноз должен ставить врач, как и расписывать лечение.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы спина боль в спине артур фадеев
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