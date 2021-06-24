Ожирение печени: ученые предложили необычный способ лечения

Неалкогольная жировая болезнь печени, как явствует из самого названия, возникает не у запойных пьяниц, а связана, например, с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью.

В хмеле (Humulus lupulus) содержится вещество ксантогумол. Это пренилфлавоноид, который продуцирует тетрагидроксантогумол, а он борется с накоплением жира в печени.

Жировая болезнь печени

"Около четверти населения США, показатели в остальном мире колеблются от 14% в Африке до 32% на Ближнем Востоке, страдают от неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), — утверждает профессор университета штата Орегон Адриан Гомбарт (Adrian Gombart). — Продолжающаяся эпидемия ожирения и диабета приводит к увеличению заболеваемости НАЖБП. Здоровый образ жизни и снижение веса — пока единственные меры, доказавшие свою эффективность в предотвращении возникновения и прогрессирования НАЖБП".

В исследовании влияния ксантогумола и тетрагидроксантогумола на накопление липидов в печени 60 мышей случайным образом разделили на пять групп:

диета с низким содержанием жиров; диета с высоким содержанием жиров; диета с высоким содержанием жиров с добавлением ксантогумола; диета с высоким содержанием жиров с добавлением большего количества ксантогумола; диета с высоким содержанием жиров с добавлением тетрагидроксантогумола.

В процессе исследования обнаружили, что ксантогумол помог замедлить набор веса, связанный с диетой с высоким содержанием жиров, а также стабилизировал уровень сахара в крови. Эти два фактора препятствуют накоплению жира в печени.

"Тетрагидроксантогумол оказался более эффективным, чем ксантогумол, возможно, потому, что значительно более высокие уровни тетрагидроксантогумола могут накапливаться в печени, но ксантогумол также может замедлять прогрессирование заболевания при более высокой дозе", — отметил профессор Гомбарт.

Принцип воздействия

Механизм, лежащий в основе эффективности соединений, включает рецепторный белок клеточного ядра, называемый гамма-рецептором, он активируется пероксисомным пролифератором (PPARG, или PPARγ). PPARγ контролирует метаболизм глюкозы и накопление жирных кислот, а гены, которые он активирует, стимулируют создание жировых клеток из стволовых.

Ксантогумол и тетрагидроксантогумол действуют как антагонисты PPARγ — они связываются с белком, не отправляя его в действие. В результате происходит меньшее накопление жира в печени.

По мнению профессора Гомбарта, более низкая активация PPARγ в печени может быть полезной. Тетрагидроксантогумол лучше накапливался в печени, чем ксантогумол, что может объяснить, почему он был более эффективным в снижении липидов, но разница в накоплении в тканях до конца еще не изучена.

"Наши результаты показывают, что антагонизм PPARγ в печени является логическим подходом к профилактике и лечению стеатоза печени, вызванного диетой, и связанных с ним метаболических нарушений, и они поддерживают дальнейшее развитие ксантогумола и тетрагидроксантогумола в качестве недорогих терапевтических соединений".

Будущие исследования должны пролить свет, могут ли эти соединения лечить существующее ожирение у людей.

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