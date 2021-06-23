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Автор Анна Папенкова

Люди клещам не нужны, но прививаться все равно надо

Здоровье

Наступил период, когда клещи в природе более активны. Чтобы не страдать от переносимых ими заболеваний, Pravda.Ru призывает "к бою". И в этом помогут знания главного научного сотрудника лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Платонова.

Люди клещам не нужны, но прививаться все равно надо

Читайте начало интервью:

Мал, да вонюч. Чем опасны клещи

— Где больше клеща — в хвойных лесах или лиственных?

— Они любят травинки. Их больше на границе леса и опушки. Они не любят ни жары, ни полного отсутствия травы. А в еловом лесу травы почти нет, там темно.

— В какую погоду клещи более активны?

— Они не любят дождей, тогда им трудно лезть на эти свои травинки. И в жару они высыхают, у них обмен веществ через панцирь. А если один день дождь, а два сухо — они набираются водички, а потом вылезают на травинки и начинают на людей, оленей прыгать.

Люди-то им не нужны. Люди — это организм, не участвующий в эпидемиологическом процессе. То есть человек, заразившись клещевым энцефалитом, больше никого не заразит, механизма нет. И он не нужен для того, чтобы этот вирус жил в природе. Так что мелкие клещи питаются на мышах, а большие — на оленях.

— То есть специально на людей клещи не охотятся?

— Они выжидают, когда появится пища. В лесах, как ни странно, больше косуль, чем людей. То есть они на них питаются. Но если клещи доползают до дачных участков, то там уже больше людей.

— То есть несмотря на обработку, популяция клеща растет?

— Нет, она приблизительно одинакова. Заболеваемость клещевым энцефалитом в последние 25 лет падает. Это может быть связано с пресловутым потеплением климата. Южные комары двигаются на север, клещи с Вологодчины — в Архангельскую область. Изначально очень приспособились к жизни в Сибири, в Томской, Новосибирской области, но там тоже потеплело, им там хуже стало.

чесоточный клещ

— Вакцинация нужна?

— От клещевого энцефалита — да. В тех районах, где он есть: Сибирский, Дальневосточный, Приволжский и Северо-Западный округа. Там вакцинация крайне желательна. Раз в три года или в пять лет. Для тех, кто туда едет, — перед выездом. Если едешь в июне, то начинать прививаться в феврале, а если посылают завтра в командировку — сапоги, штаны и репеллент.

— А от боррелиоза не прививают? Если укусил зараженный инфицированный клещ, пролечился, иммунитет вырабатывается на всю жизнь, правильно?

— Похоже, что длительного иммунитета от боррелиоза нет, и года через 3 можешь заболеть снова. В отличие от клещевого энцефалита. Потому что человек, один раз заболевший клещевым энцефалитом, им больше никогда не заболеет.

Если мы сейчас возьмем жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, которые никогда не прививались, то у половины из них будут антитела к клещевому энцефалиту. Но для тех, у кого таких антител нет, кто все-таки не встречался, тем надо прививаться.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы клещи клещевой энцефалит александр платонов
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