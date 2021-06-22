Под страхом "уголовки": прививка от COVID может стать обязательной

С чего надо начинать подготовку к вакцинированию против COVID? Кто и где выступает самым активным COVID-диссидентом? В эфире программы "Точка зрения" разъясняет председатель Общественного совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

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Ян Власов: "Вакцины не предотвращают заражение, но снижают восприимчивость к COVID"

— Что делать человеку, решившему вакцинироваться? Просто идти и прививаться или как-то узнавать о противопоказаниях?

— Мы брали группу пациентов с рассеянным склерозом и стали на этом хроническом иммунном заболевании смотреть, как протекает течение заболевания. Обнаружили, что люди с напряженным иммунитетом, в частности, с иммунными заболеваниями, которые находятся в состоянии ремиссии или вялого обострения, редко болеют COVID.

Но всеми врачами было решено, что пациент должен вакцинироваться, кроме тех случаев, когда он применяет иммуносупрессивную терапию. Здесь она должна быть очень аккуратной, дозы надо обсуждать с лечащим врачом. В любом случае человек с хроническими заболеваниями должен такие моменты обсуждать с лечащим врачом. Но в состоянии ремиссии ему лучше вакцинироваться. Потому что в случае заболевания вирусом его ресурсы могут оказаться недостаточными для борьбы.

— А беременные?

— Длительных наблюдений не было, но европейские партнеры говорят, что противопоказаний нет, если не на последнем месяце.

— А подростки у нас, как в Израиле, проходят вакцинацию?

— Рекомендации никто им не дает. В принципе всем, у кого полис, дается право на бесплатную вакцинацию… Сейчас надлежит разобраться с работающими, которые упорно не хотят этого делать. Пожилые наиболее дисциплинированные, с ними проще. И с теми, кто работает на предприятиях, тоже… Остальные всеми путями отписки, отмазки — как дети малые.

— Сколько людей уже прошли вакцинацию в России?

— По официальным данным — порядка 10%, но сарафанное радио больше 6% не дает.

— 60% в Израиле и 6% у нас! Там больше половины, а тут мизерные данные. Наверное, все-таки хуже в мегаполисах, Питере, Москве, крупных промышленных центрах?

— Где большая скученность, там вирус, конечно, проще распространяется. Сами по себе возможности проведения вакцинации, конечно, пониже будут. Но все равно надо проводить эту работу. Без этого никуда.

Сейчас вакцину от коронавируса вводят в календарь прививок. Но есть еще более мощный стимул — если коронавирус признают социально опасным. Тогда это будет дело не добровольное, а обязательное, с уголовным наказанием. Если мы доведем для этого, то будем пенять сами на себя.

— Как в других странах обстоят дела с вакцинированием населения?

— На первом месте идет Израиль. Мы чуть ли не сороковые. На втором месте Монако, где прививаются нашей вакциной. Но там народу-то — зато туда идет сейчас поток французов. То есть они туда бегут вакцинироваться нашей вакциной, а мы находимся на 40-м месте, потому что не может убедить свое население, что это нужно.

— А вот ЮАР, Бразилия, Индия…. В Индии, наверное, положение аховое.

— В Индии с населением не так, как у нас, совсем. Но даже там сейчас становится легче. Мы держимся в условно европейском пуле, но 40-е место не дает повода считать себя победителями.

— У нас же помимо "Спутника" есть и другие разработки…

— Мы очень надеемся, что когда другие вакцины поступят на рынок, часть неверующих на себя их возьмет. Но общий тренд COVID-диссидентства мы не победим, в лучшем случае еще 10%. Но когда врачи начнут прививаться, можно будет ожидать более успешной работы с населением. Никаких жидких чипов никто никуда не вводит — никому не надо, все и так все знают.

После двух уколов

— Что вы посоветуете человеку, который сделал вакцину, привился?

— Другим объяснять, что это нестрашно. В медицине 60% веры, 30% везения и 10% реального влияния лекарственного препарата. Но веры-то 60%. Для перенесших COVID надо сделать анализ на антитела, если их недостаточно, надо все равно вакцинироваться. Нужна реабилитация — работа с легочной системой, восстановление навыков.

Да, были случаи: медсестра после перенесенного COVID напрочь забыла свои навыки. Пианист напрочь позабыл, как играть на писанино… И я думаю, что система здравоохранения сегодня увидела свои прорехи. Она и так неидеальна была.

Минфину — перестать экономить на социальных программах.

— А что насчет COVID-паспортов?

— Обязательно. Дают COVID-паспорта, сертификаты. Сертификат я взял. На "Госуслугах" надо еще получить паспорт. Пусть будет. Если будут какие-то ограничения, это будет уместно. Может оказаться нужным как пропускной документ.

— А если человек собрался на курорт, стоит ему делать прививку перед поездкой.

— Там между первой и второй прививкой от 20 до 60 дней. Смысл делать первую… После прививки могут быть побочные эффекты, в аэропорту могут развернуть с температурой.

— А сертификат человек получает после второй прививки?

— Да. После первой — только отметка у врача в поликлинике.

— То есть если идешь на рейс, никак не докажешь.

— Да-да, с этим сложно. Даже если пришел с температурой со справкой, то зная, что может быть повторное заражение, все равно развернут.