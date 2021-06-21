EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Почему страны Юго-Восточной Азии почти устояли против COVID

Здоровье

Спортсмены из Северной Кореи не выступят на летних Олимпийских играх в Токио. О решении властей страны проинформирован МОК.

Почему страны Юго-Восточной Азии почти устояли против COVID

Наиболее вероятная причина — опасения, что обратно спортсмены привезут не только медали, но и коронавирус, которого — об этом неоднократно заявлял Ким Чен Ын — в КНДР до сих пор нет.

"Подстраховаться", провакцинировав сборную, Пхеньян не может — у него просто нет денег на покупку вакцины. А принять помощь "от соседей" — южнокорейский президент предлагал поделиться препаратами — власти КНДР не желают.

А между тем прививка — обязательное условие участия спортсменов в Олимпиаде, которой, напомним, сами японцы совсем не рады:

  • в Токио были демонстрации против того, чтобы Олимпийские игры состоялись этим летом;
  • врачи предупреждали — вирус может мутировать основательно, если в одном месте соберутся штаммы, привезённые из разных стран.

Но Олимпиада будет. Как и планировалось — в Японии. Какие опасения остались там на данный момент, когда отсчет до старта пошёл на дни?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.

Читайте начало интервью:

КНДР не пустит своих спортсменов на Олимпиаду. И дело не в политике

— Хотя в Японии не очень большой процент зараженных коронавирусом, по сравнению с европейскими странами и с нашей страной, но тем не менее у них идёт уже третья волна пандемии.

Поэтому японцы элементарно боятся, что когда приедут спортсмены и у них ПЦР-тест возьмут, он не покажет реальную картину по больным, поскольку инкубационный период у разных штаммов вируса разный. Наглядный пример — чемпионат мира по футболу. Вроде бы все приехали здоровые, и всё равно в ряде команд спортсмены с COVID оказались.

 

олимпиада в Токио
 

Японцы точно не хотят возможного появления иноземного штамма, который может оказаться губительным для местного населения. И их здесь можно понять. Неслучайно же говорят, что бразильский и индийский более токсичны.

— А закрытость КНДР как-то повлияла на ход пандемии в стране? Решение не отправлять команду на Олимпиаду в их конкретном случае оправданно?

— По тому, каким образом Северная Корея дает информацию, ни одного заразившегося там нет. И наши посольские работники тоже не подтверждают, что там есть заразившиеся. Вообще, ситуация очень интересная.

Например, во Вьетнаме крайне небольшое число людей заразилось, как и в Лаосе, например, где нет вообще ни одного летального случая от коронавируса.

Индивидуальные особенности и порядок в стране

- А это может быть как-то с этническими особенностями связано? COVID на всех действует по-разному, плюс — возраст (молодежь, как правило, легко переносит или вообще не цепляет, а пожилые страдают больше).

 

Вьетнамка, коронавирус
 

— Я не могу, конечно, с медицинской точки зрения здесь ничего говорить, но думаю, что менталитет играет ключевую роль.

  • Вьетнам, Лаос, Китай, Северная Корея — это страны, где правящими являются коммунистические партии, и там хорошая дисциплина со стороны населения.

Правительство выносит определенные решения и никого не уговаривает его выполнять. Не то что у нас — президент уговаривает, премьер уговаривает, а народ не идет, распускает всяческие слухи, которые не соответствуют действительности.

Там власти сказали, что надо изолироваться, надо прививаться — народ молча идёт и делает. Китай уже миллиард доз использовал, примерно 500 миллионов человек уже получили прививку. И еще немного нужно для того, чтобы коллективный иммунитет выработался.

Кроме дисциплины, конечно, определенное влияние оказывает и рацион питания. Возможно, здесь играет роль то, что они едят много овощей, много морской живности, в том числе морскую капусту. Известно, что в морской капусте содержится вещество, которое усиливает иммунную реакцию организма, то есть оно не лечит само по себе коронавирус, как и любую другую инфекцию, но иммунные возможности организма усиливает.

Как вы знаете, последние данные говорят о том, что в крови американцев в декабре 2019 года были выявлены антитела к COVID-19.

И поскольку тогда ни о самом коронавирусе, ни о пандемии, ни — тем более — о вакцине и речи ещё не шло, то значит, эти люди заболели без каких-то особых симптомов, что позволило идентифицировать вирус как, например, обычный грипп. Вот вам наглядный пример особенностей восприятия вируса организмом человека.

В то же время я хочу напомнить, что в США смертность от COVID-19 среди азиатов и африканцев выше, чем среди белых.

И поэтому, думаю, стоит подумать про систему здравоохранения и социальное положение людей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы лаос кндр вьетнам евгений ким коронавирус
Новости
«Они не будут стесняться»: как Украина может применить турецкие БПЛА
Эксперт рассказал, за счёт чего Россия может победить Данию на Евро-2020
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Моргенштерн принял предложение "жены", порадовав мать
В России зафиксирован первый случай заболевания EVALI
Фестивальная демократия: эксперт о выборах в Армении и их последствиях
Татьяна Брухунова показала хорошую фигуру в купальнике
МЧС предупредило о новых сильных ливнях в Крыму
Пугачёва и Галкин приобрели шикарный пентхаус на Кипре
Затопление больницы под Красноярском привело к порче 1,5 тыс. доз ковид-вакцины
Последние материалы
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Опасно не плоскостопие, а его последствия
«Они не будут стесняться»: как Украина может применить турецкие БПЛА
Эксперт рассказал, за счёт чего Россия может победить Данию на Евро-2020
Почему страны Юго-Восточной Азии почти устояли против COVID
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Моргенштерн принял предложение "жены", порадовав мать
Понять, простить: как в Кремле защитили Байдена
В России зафиксирован первый случай заболевания EVALI
Фестивальная демократия: эксперт о выборах в Армении и их последствиях
Популярное
Общество
Меркель упрекнула Россию в своей речи о нападении Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила недопустимое поведение России, выражая слова сожаления о нападении Германии на Советский Союз в 1941 году.

Меркель упрекнула Россию в своей речи о нападении Германии на СССР
Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"
Общество
Казанский стрелок недоволен условиями содержания в "Бутырке"
Общество
Собянин обратился к жителям столицы с тревожными известиями
Российский шоу-бизнес
Ирина Безрукова потребовала в театре гонорар, как у Бузовой
Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк
Общество
Тихановская поведала о плане подпольной борьбы с Лукашенко
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
Гинцбург рассказал о коварстве индийского штамма коронавируса
Общество
Гинцбург рассказал о коварстве индийского штамма коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников