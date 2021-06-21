Почему страны Юго-Восточной Азии почти устояли против COVID

Спортсмены из Северной Кореи не выступят на летних Олимпийских играх в Токио. О решении властей страны проинформирован МОК.

Наиболее вероятная причина — опасения, что обратно спортсмены привезут не только медали, но и коронавирус, которого — об этом неоднократно заявлял Ким Чен Ын — в КНДР до сих пор нет.

"Подстраховаться", провакцинировав сборную, Пхеньян не может — у него просто нет денег на покупку вакцины. А принять помощь "от соседей" — южнокорейский президент предлагал поделиться препаратами — власти КНДР не желают.

А между тем прививка — обязательное условие участия спортсменов в Олимпиаде, которой, напомним, сами японцы совсем не рады:

в Токио были демонстрации против того, чтобы Олимпийские игры состоялись этим летом;

врачи предупреждали — вирус может мутировать основательно, если в одном месте соберутся штаммы, привезённые из разных стран.

Но Олимпиада будет. Как и планировалось — в Японии. Какие опасения остались там на данный момент, когда отсчет до старта пошёл на дни?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.

Читайте начало интервью:

КНДР не пустит своих спортсменов на Олимпиаду. И дело не в политике

— Хотя в Японии не очень большой процент зараженных коронавирусом, по сравнению с европейскими странами и с нашей страной, но тем не менее у них идёт уже третья волна пандемии.

Поэтому японцы элементарно боятся, что когда приедут спортсмены и у них ПЦР-тест возьмут, он не покажет реальную картину по больным, поскольку инкубационный период у разных штаммов вируса разный. Наглядный пример — чемпионат мира по футболу. Вроде бы все приехали здоровые, и всё равно в ряде команд спортсмены с COVID оказались.

Японцы точно не хотят возможного появления иноземного штамма, который может оказаться губительным для местного населения. И их здесь можно понять. Неслучайно же говорят, что бразильский и индийский более токсичны.

— А закрытость КНДР как-то повлияла на ход пандемии в стране? Решение не отправлять команду на Олимпиаду в их конкретном случае оправданно?

— По тому, каким образом Северная Корея дает информацию, ни одного заразившегося там нет. И наши посольские работники тоже не подтверждают, что там есть заразившиеся. Вообще, ситуация очень интересная.

Например, во Вьетнаме крайне небольшое число людей заразилось, как и в Лаосе, например, где нет вообще ни одного летального случая от коронавируса.

Индивидуальные особенности и порядок в стране

- А это может быть как-то с этническими особенностями связано? COVID на всех действует по-разному, плюс — возраст (молодежь, как правило, легко переносит или вообще не цепляет, а пожилые страдают больше).

— Я не могу, конечно, с медицинской точки зрения здесь ничего говорить, но думаю, что менталитет играет ключевую роль.

Вьетнам, Лаос, Китай, Северная Корея — это страны, где правящими являются коммунистические партии, и там хорошая дисциплина со стороны населения.

Правительство выносит определенные решения и никого не уговаривает его выполнять. Не то что у нас — президент уговаривает, премьер уговаривает, а народ не идет, распускает всяческие слухи, которые не соответствуют действительности.

Там власти сказали, что надо изолироваться, надо прививаться — народ молча идёт и делает. Китай уже миллиард доз использовал, примерно 500 миллионов человек уже получили прививку. И еще немного нужно для того, чтобы коллективный иммунитет выработался.

Кроме дисциплины, конечно, определенное влияние оказывает и рацион питания. Возможно, здесь играет роль то, что они едят много овощей, много морской живности, в том числе морскую капусту. Известно, что в морской капусте содержится вещество, которое усиливает иммунную реакцию организма, то есть оно не лечит само по себе коронавирус, как и любую другую инфекцию, но иммунные возможности организма усиливает.

Как вы знаете, последние данные говорят о том, что в крови американцев в декабре 2019 года были выявлены антитела к COVID-19.

И поскольку тогда ни о самом коронавирусе, ни о пандемии, ни — тем более — о вакцине и речи ещё не шло, то значит, эти люди заболели без каких-то особых симптомов, что позволило идентифицировать вирус как, например, обычный грипп. Вот вам наглядный пример особенностей восприятия вируса организмом человека.

В то же время я хочу напомнить, что в США смертность от COVID-19 среди азиатов и африканцев выше, чем среди белых.

И поэтому, думаю, стоит подумать про систему здравоохранения и социальное положение людей.