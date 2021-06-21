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Автор Игорь Буккер

Ян Власов: "Вакцины не предотвращают заражение, но снижают восприимчивость к COVID"

Здоровье

СМИ без конца пугают население то новыми штаммами коронавируса, то очередными всплесками заболевания. Один из последних привел даже к необходимости вводить новые ограничения в Москве. Текущую ситуацию с COVID обсуждает вместе с Pravda.Ru председатель Общественного совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

Ян Власов: "Вакцины не предотвращают заражение, но снижают восприимчивость к COVID"

— Вопросы, связанные с коронавирусом, появились только в том году. Считалось раньше, что эти штаммы довольно редкие по отношению к человеку. В основном болеют животные, птицы, летучие мыши. И часть конспирологических теорий, возможно, верна, что много в этом искусственного.

Многие ведущие специалисты не согласны с тем, что эпидемию называют пандемией. Впрочем, мы не можем отрицать, что заболевание коронавирусной инфекцией опасно, что оно несет прямые риски смертельного исхода. Так что игнорировать нельзя.

— Летальный исход от возраста не зависит?

— Среди погибших, конечно, большинство пожилых, но есть и вполне работоспособного возраста. Есть единичная информация, что могут погибать дети — в основном те, что имеют тяжелые хронические заболевания.

Пока еще просто недостаточно данных, чтобы четко сказать, какой вирус страшнее. Больше всего пугает индийский вирус, на втором месте штамм английский, далее — бразильский и южноафриканский. Есть подозрение, что чем тяжелее вирус, тем тяжелее симптомы. Тот вирус, которым большинство россиян переболело, вызывает поражение практически всех органов и систем.

Идет поражение сосудистой системы, тромбообразования, фиброз легких…. В итоге — нарушение дыхания, слабость, нарушения зрения и слуха, концентрации внимания.

С тяжелой дыхательной недостаточностью мы видим людей на ИВЛ. И именно это в совокупности с сердечно-сосудистой недостаточностью является причиной летального исхода. Легкое при заболевании COVID напоминает больше печень, оно тяжелее и потому не функционально. Так что COVID есть, он поражает внутренние органы и приводит в ряде случаев к смерти.

И снова о вакцинации

— Что говорит медицина? Что летом вторая вспышка? То есть вирус не гибнет от высоких температур?

— Любые вирусы лучше себя чувствуют в теплой среде. Но чем сильнее инсоляция, тем менее они устойчивы во внешней среде. Поэтому все неоднозначно. Да, вспышка уже есть, и администрация Москвы на нее уже отреагировала.

В Израиле вакцинировано более 40% населения, уже сейчас перешли на вакцинацию подростков. Израильские врачи говорили мне, что они сейчас вполне спокойны. Пусть вакцины не предотвращают заражение, но абсолютно точно снижают восприимчивость к вирусу.

Нам приходится уговаривать население — у нас сами врачи говорят порой: пока подождите, не делайте вакцину. Это может сказать только врач, не имеющий реальной информации о вакцинации, о реакции на вирус. И пока мы не обучим медицинский персонал, который должен быть проводником идеи вакцинации, мы ничего не получим.

Ян Власов, председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре
Ян Власов

- В том же Израиле хвалят вакцину Pfizer — она эффективность свою доказала в сравнении со "Спутником V"?

— Все вакцины примерно одинаковые — это все убитые штаммы. А в "Спутнике V" присутствует только "вектор" так называемый, это вирус, который мы источаем каждый день, от которого уже давно никто не болеет. И у Pfizer убитые штаммы, и у нас убитые штаммы или часть штаммов.

— А что показала ситуация в российских регионах?

— Россия — это 11 часовых поясов. Пока туда докатится… Когда была первая волна в Москве, Поволжье, то за Уралом были фактически нулевые данные. Когда Москва после первой волны очистилась, на Урале и ближе к Приамурью появились серьезные проблемы. Если сейчас в Москве пошла волна, наверное, сейчас за Уралом небольшой спад, месяца через 1,5-2 ситуация будет иной — спад будет в Москве, там будет повышение.

— Северная Корея отказалась посещать Олимпиаду, потому что у них проблема с вакцинами. Страна небогатая плюс под санкциями. Как вообще с путешествиями в другие страны?

— Турция является прекрасным ответом на ваш вопрос. Она открыла границы раньше всех, побоялась пропустить туристический сезон. Вот все и поехали. Теперь там хуже, чем до закрытия. Так что запретительные меры здесь уместны. Очень жаль, но жизнь людей дороже. Я считаю, что вполне уместно какие-то вещи и запретить, массовые мероприятия могут вполне попасть под эти санкции.

— Что касается возможности вновь заболеть после вакцинации? Нужна ли она повторно? Хотя некоторые вакцины вроде повторной не требуют…

— Сами представители Института Гамалеи говорили по-разному… То вакцинацию надо делать через полгода, то через год, теперь — через два года. Я думаю, что информация будет меняться вместе с тем, насколько будет изучен этот вирус. Некоторые переболели COVID и имеют иммунитет на высоком уровне, у них высокое количество антител. Им иммунологи не рекомендуют вакцинироваться.

Все это достаточно индивидуально. Надо сделать анализ антител: если они ниже 20 единиц, полезно задуматься о вакцинации, если меньше 10, то точно надо.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы ковид ян власов вакцина против коронавируса
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