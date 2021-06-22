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Автор Анна Папенкова

Мал, да вонюч. Чем опасны клещи

Здоровье

Заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где есть основные его переносчики — клещи. Наиболее "неблагополучными" регионами являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, Тверская и Ярославская область. Сама Москва и Московская область считаются "благополучными". Однако знать, как бороться с клещом, надо всем, и об этом в эфире Pravda.Ru мы беседуем с главным научным сотрудником лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александром Платоновым.

Мал, да вонюч. Чем опасны клещи

— Чем опасен клещ?

— Тем, что в нем могут жить разные вирусы и бактерии. Для него они не вредны — как те бактерии, что живут у нас в желудке, помогая переваривать пищу. Но попадая в человека, они могут вызывать заболевания разной степени тяжести. Наиболее неприятное — это клещевой вирусный энцефалит. В Московской области в частности — иксодовый клещевой боррелиоз, не смертельный, но тоже неприятный.

При энцефалите один-два человека на сотню могут умереть, бывают серьезные осложнения. Боррелиоз — это либо просто высокая температура, либо просто большое красное пятно.

— Если клеща обнаружили, что делать дальше? Можно самостоятельно его вытаскивать?

— Чем меньше он на вас сидит, тем лучше. С его слюной выходят патогенные микроорганизмы. Но лучше довериться профессионалам в травмпункте. Если до него часа два — идите туда. Если вы в лесу, идти часов пять — снимайте сами.

— А как правильно снять самому?

— Главное — не дергать, а выкручивать, вынимать, как пробку из бутылки. Если дергать, клещ просто порвется на кусочки, и та часть, которой он присосался, останется в ранке, что нехорошо. Если часто ходите в лес, купите специальный приборчик — он обычно продается для собак, но для людей тоже подходит. Нечто вроде таких женских щипчиков.

Если такого нет, можно накинуть на клеща ниточку и выкручивать против часовой стрелки.

— А если маслом на него капнуть?

— Считают неправильным. Клещи могут сутками не дышать, годами жить в холодильнике и ничего не есть, так их не обидишь, их надо вынимать.

— Каждого клеща, снятого с человека, нужно нести на исследование в плане заражения? Раньше как-то не обращали внимания, сняли клеща и живут себе дальше.

— Раньше не было технической возможности. Как раз в нашей лаборатории Людмила Станиславовна Карань придумала систему, которая выявляет большинство наиболее опасных патогенов. Можно определить, был или нет клещевой энцефалит, боррелиоз. В Москве лучше всего идти к нам в центр молекулярной диагностики… В принципе в каждом большом уездном городе есть место, куда можно сдать клеща.

— И везти лучше каждого?

— Лучше каждого. Если вы хотите знать, что с вами… Нашли боррелию — пойдите к врачу, скорее всего, придется пить антибиотики три дня. При энцефалите, может, будут колоть иммуноглобулин, может, не будут. Это инфекционист решит. То есть вы будете действовать в обстановке большей информированности.

Профилактика

— Сейчас парки обрабатываются против клеща? В СССР опыляли даже с самолетов территории химикатами, чтобы клеща не было.

— Опыление с самолетов запретили — применялось ДДТ. Это, во-первых, яд, а во-вторых, его потом нашли аж в атлантических пингвинах. То есть в России распыляем, а пингвины болеют.

Клещ
 

Сейчас обрабатывают территории, но это делается в основном прицельно. Например, территории вокруг детских лагерей, санаториев в более-менее лесной местности. Но все на свете не обработаешь. Раньше больше болели сельские жители, а потом клещевые инфекции приблизились к городам. И заразиться можно где угодно. На даче, на грядке, в городском парке какого-нибудь Екатеринбурга даже или Новосибирска. В Москве сложнее, но тоже можно.

— Но есть же специальные репелленты.

— Есть, они действуют. Мы с женой три недели назад ходили глубоко в лес. Там была лесная библиотека, куда поэты кладут свои книги. И там была высокая трава — клещи, они ж не прыгают с веток. Опасное место. С травы, с высокого кустарника. И мы тщательно обработали себя репеллентами из магазина, которые за триста рублей. Нас в итоге боялись даже комары.

— Клещи, которые кусают животных, например, собак во время выгула — те же самые или это какой-то другой вид?

— Даже не другой вид, а другой род. И в европейской части он для людей почти не опасен. Энцефалит и боррелиоз переносят иксодовые клещи: таежный и лесной. А для собак опасны клещи рода дермацентор. Они представляют опасность в основном в регионе Алтая, даже называется заболевание "сибирский клещевой тиф".

— Многие считают, что более опасны мелкие клещи.

— Скорее даже наоборот. Нам повезло в сравнении с европейцами и особенно американцами, потому что иксодовые клещи проходят четыре стадии развития. Сначала яйцо (которое может быть заражено), из него выводятся личинки, они могут кусаться, но их не найдешь. И в России они атакуют мелких зверушек типа мышей, чтобы далеко не бегать. А вот в Америке могут и на человека броситься.

Следующая стадия "нимфа" — ее уже видно, но людей тоже не очень трогает. Взрослых клещей видно, насосавшись крови, они могут раздуться до двадцати миллиметров. Вот их надо замечать и снимать. Лучше еще в лесу, и ходить туда в белой одежде, потому что так их, черненьких, коричневых, лучше видно.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы клещи клещевой энцефалит александр платонов
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