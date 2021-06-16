EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Врачи признали опасный постковидный синдром

Здоровье

Переболевшие COVID-19 и спустя несколько месяцев не могут похвастаться восстановившимся здоровьем. Последствия болезни проявляют себя по-разному — но они реально тяжелые.

Врачи признали опасный постковидный синдром

В перечень проблем входят одышка, повышенная утомляемость, нарушение восприятия запахов и вкусов. Иногда ковид переходит в тяжелое хроническое заболевание, поражая практически любые органы (10-15% случаев).

По данным врачей, эти состояния называются постковидным синдромом (ПКС).

Национальный институт здоровья Великобритании предлагает считать постковидным синдромом "признаки и симптомы, появляющиеся в ходе или после инфекции в течение 12 недель без альтернативного диагноза".

Список признаков такого типа гораздо шире ранее официально перечисленного, потому что новый коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Он выглядит как ОРЗ: попав в организм через нос или рот, вирус поражает верхние дыхательные пути, а затем спускается в легкие, пишет "Независимая газета".

Фактически, новый вирус быстро разносится по всему телу и угрожает самым уязвимым органам.

Доказано, что SARS-CoV-2 способен нарушать работу:

  • нервной системы,
  • желудочно-кишечного тракта,
  • мочеполовой системы
  • сердечно-сосудистой системы.

Данная проблема явно междисциплинарная, считает главный технический специалист ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 Мария Ван Керкхов.

Многие переболевшие настаивают, что синдром существует на самом деле, а не является плодом воображения.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, почти у каждого седьмого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 симптомы коронавируса растягиваются по меньшей мере на три месяца. Так что долгосрочные последствия ковида испытало как минимум около 15 млн человек в стране, а то и больше.

В США этот показатель регистрировался как минимум у 3 млн. человек. В основном на несколько месяцев симптомы COVID-19 затягиваются у относительно молодых пациентов (средний возраст людей с признаками ПКС — 40 лет), причем женщин среди них значительно больше, чем мужчин (70-80%).

Чаще всего фиксируются обонятельные нарушения. Академик РАН Александр Чучалин, возглавляющий Российское респираторное общество, рассказал, что у пациентов с ПКС врачи стали часто диагностировать весьма страшный "постковидный миокардит".

К тому же, COVID-19 может спровоцировать фиброз (образование рубцов) не только легких, но и любого органа, до которого добрался вирус. Глава научного направления в исследовательском фонде PolyBio Эми Проал перечислила проблемы, связанные с таким течением ковида.

Самое главное — коронавирус сильно повреждает какой-либо орган, например за счет фиброза. Когда острая фаза проходит, пораженный орган не всегда может восстановить свои функции в полном объеме, оставляя за собой хроническое заболевание.

Учитывая то, что ПЦР-тесты не всегда могут обнаружить вирус, он не покидает тело пациента окончательно, как Зика или Эбола. Со временем SARS-CoV-2 нарушает настройки иммунной системы организма и сбивает сигналы белков-интерферонов, которые сдерживают другие вирусы, постоянно живущие в организме.

В максимально неприятном случае при некоторых генетических совпадениях коронавирус фактически вступает в конфликт с ДНК пациента, превращая COVID-19 в хроническое аутоиммунное заболевание.

Мощный скачок ковидных цифр (тысячи и тысяч за сутки в Москве и рекорд с мая прошлого года) привёл к тому, что в столице был введен "легкий локдаун" — с нерабочей неделей. Власти также ограничили работу фудкортов, зоопарков, всяких развлекательных и детских заведений — в общем, как написал проект "Baza", "в Москву вернулся ковид".

На самом деле он, конечно, пока что и не уходил — наоборот, как и предполагали вирусологи и микробиологи, появляются новые штаммы. Поэтому лучше всего все-таки обезопасить себя максимально возможным образом и вакцинироваться во избежание осложнений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученый спрогнозировал дальнейшее поведение коронавируса
Темы covid-19 эпидемия здравоохранение пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
Новости
В Москве выявили на тысячу меньше случаев COVID-19, чем 15 июня
Писарев: раньше за поражения вызывали в ЦК КПСС, сейчас всё легче
Генсек НАТО высказался об отношениях альянса с Россией
"Московский" штамм COVID-19 оказался мутантом "индийского"
Ургант высмеял Губерниева после его перепалки с Бузовой
Переход на "цифру": в NYT нашли необычный момент в повестке дня США
У Дмитрия Гордона появился достойный соперник по словесным каламбурам
Marca опубликовала фейк о падении акций Coca-Cola из-за Роналду
"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов
"Мы слышали": Песков отреагировал на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Последние материалы
Генсек НАТО высказался об отношениях альянса с Россией
"Московский" штамм COVID-19 оказался мутантом "индийского"
Ургант высмеял Губерниева после его перепалки с Бузовой
Уход Олича из ЦСКА: какой тренер на самом деле нужен армейцам?
Переход на "цифру": в NYT нашли необычный момент в повестке дня США
У Дмитрия Гордона появился достойный соперник по словесным каламбурам
Marca опубликовала фейк о падении акций Coca-Cola из-за Роналду
"Могу догадаться": Макфол объяснил "раздельные" пресс-конференции президентов
"Мы слышали": Песков отреагировал на слова Байдена о вступлении Украины в НАТО
Лучшие упражнения, которые сделают талию тоньше
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров Василий Амирджанов Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Мир. Новости мира
Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Экономика и бизнес
Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников