Врачи признали опасный постковидный синдром

Переболевшие COVID-19 и спустя несколько месяцев не могут похвастаться восстановившимся здоровьем. Последствия болезни проявляют себя по-разному — но они реально тяжелые.

В перечень проблем входят одышка, повышенная утомляемость, нарушение восприятия запахов и вкусов. Иногда ковид переходит в тяжелое хроническое заболевание, поражая практически любые органы (10-15% случаев).

По данным врачей, эти состояния называются постковидным синдромом (ПКС).

Национальный институт здоровья Великобритании предлагает считать постковидным синдромом "признаки и симптомы, появляющиеся в ходе или после инфекции в течение 12 недель без альтернативного диагноза".

Список признаков такого типа гораздо шире ранее официально перечисленного, потому что новый коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Он выглядит как ОРЗ: попав в организм через нос или рот, вирус поражает верхние дыхательные пути, а затем спускается в легкие, пишет "Независимая газета".

Фактически, новый вирус быстро разносится по всему телу и угрожает самым уязвимым органам.

Доказано, что SARS-CoV-2 способен нарушать работу:

нервной системы,

желудочно-кишечного тракта,

мочеполовой системы

сердечно-сосудистой системы.

Данная проблема явно междисциплинарная, считает главный технический специалист ВОЗ по борьбе с пандемией COVID-19 Мария Ван Керкхов.

Многие переболевшие настаивают, что синдром существует на самом деле, а не является плодом воображения.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, почти у каждого седьмого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 симптомы коронавируса растягиваются по меньшей мере на три месяца. Так что долгосрочные последствия ковида испытало как минимум около 15 млн человек в стране, а то и больше.

В США этот показатель регистрировался как минимум у 3 млн. человек. В основном на несколько месяцев симптомы COVID-19 затягиваются у относительно молодых пациентов (средний возраст людей с признаками ПКС — 40 лет), причем женщин среди них значительно больше, чем мужчин (70-80%).

Чаще всего фиксируются обонятельные нарушения. Академик РАН Александр Чучалин, возглавляющий Российское респираторное общество, рассказал, что у пациентов с ПКС врачи стали часто диагностировать весьма страшный "постковидный миокардит".

К тому же, COVID-19 может спровоцировать фиброз (образование рубцов) не только легких, но и любого органа, до которого добрался вирус. Глава научного направления в исследовательском фонде PolyBio Эми Проал перечислила проблемы, связанные с таким течением ковида.

Самое главное — коронавирус сильно повреждает какой-либо орган, например за счет фиброза. Когда острая фаза проходит, пораженный орган не всегда может восстановить свои функции в полном объеме, оставляя за собой хроническое заболевание.

Учитывая то, что ПЦР-тесты не всегда могут обнаружить вирус, он не покидает тело пациента окончательно, как Зика или Эбола. Со временем SARS-CoV-2 нарушает настройки иммунной системы организма и сбивает сигналы белков-интерферонов, которые сдерживают другие вирусы, постоянно живущие в организме.

В максимально неприятном случае при некоторых генетических совпадениях коронавирус фактически вступает в конфликт с ДНК пациента, превращая COVID-19 в хроническое аутоиммунное заболевание.

Мощный скачок ковидных цифр (тысячи и тысяч за сутки в Москве и рекорд с мая прошлого года) привёл к тому, что в столице был введен "легкий локдаун" — с нерабочей неделей. Власти также ограничили работу фудкортов, зоопарков, всяких развлекательных и детских заведений — в общем, как написал проект "Baza", "в Москву вернулся ковид".

На самом деле он, конечно, пока что и не уходил — наоборот, как и предполагали вирусологи и микробиологи, появляются новые штаммы. Поэтому лучше всего все-таки обезопасить себя максимально возможным образом и вакцинироваться во избежание осложнений.

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