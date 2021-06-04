Новейшие технологии диагностики рака кожи в клинике "Медицина 24/7"

Рак кожи — опасное и распространенное онкологическое заболевание, которое зачастую начинается с маленькой, неприметной родинки или бородавки с неровными краями. Как правило, ее появление остается без внимания, и человек обращается к врачу только тогда, когда появляются явные симптомы.

К этому времени болезнь уже требует серьезного лечения, а его прогноз не всегда бывает утешительным.

В связи с этим большое значение имеет ранняя диагностика онкологических заболеваний —

меланомы,

базалиомы,

плоскоклеточного рака кожи,

которые ежегодно выявляются у десятков тысяч жителей России.

Как показывает практика, рак чаще всего возникает на неизмененной коже, то есть в тех местах, где родинок раньше не было. Самодиагностика в этих случаях малоинформативна, особенно если новообразования находятся в труднодоступных для осмотра местах, имеют малые размеры и почти не выделяются на фоне кожи.

Дерматоскоп, который до недавнего времени был единственным диагностическим инструментом врача, помогал обнаружить рак на средней или поздней стадии, но начальная стадия нередко ускользала от внимания.

"Развитие современных технологий помогло решить эту проблему. В результате германскими специалистами был создан инновационные аппарат видеодерматоскопии FotoFinder (ФотоФайндер), который поступил на службу врачам-онкологам для ранней диагностики раковых заболеваний кожи." — комментирует главный врач клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Использование этого аппарата в клинике Медицина 24/7 помогает обнаружить любые подозрительные новообразования (невусы, папилломы, пигментные пятна др.) на самой начальной стадии, когда лечение дает 99% результат. Благодаря этому человек сохраняет не только здоровье, но зачастую и жизнь.

Аппарат FotoFinder Dermoscope Studio обследует полностью всю поверхность тела с 140-кратным увеличением, делая снимки, которые обрабатываются искусственным интеллектом.

Компьютерная программа Moleanalyser сравнивает полученное изображение с базой данных, в которой собраны миллионы случаев рака кожи во всем мире, анализируя вероятность онкозаболевания и оценивая риск его возникновения в ближайшем будущем.

Полученная при обследовании "карта родинок" пациента сохраняется в памяти компьютера. Это дает возможность при следующем обследовании обнаружить все появившиеся родинки и иные новообразования, а также проследить развитие тех, которые были выявлены ранее.

Высокое увеличение при сканировании не оставляет никакой возможности ускользнуть от внимания и остаться незамеченными образованиям даже мельчайшего размера. Это исключает фактор внезапности в развитии онкозаболеваний кожи и позволяет диагностировать их на той стадии, когда вылечить их не составляет труда. Точность такой диагностики составляет 98% — 99%.

С появлением инновационной технологии FotoFinder Dermoscope Studio каждый человек получил реальную возможность избежать онкозаболеваний кожи. Единственное, что для этого требуется — регулярно проходить скрининговые обследования.

Обследование с аппаратом FotoFinder в клинике Медицина 24/7 занимает минимум времени (не более 30 минут) и дает максимум информации. Такие ежегодные скрининги рекомендуются, в первую очередь, людям, которые увлекаются загаром, пляжным отдыхом, посещением солярия, проводят много времени на солнце, людям с большим количеством родинок (больше 50) или большими родимыми пятнами, с I II фототипом кожи, в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто работает вблизи источников ионизирующего излучения.