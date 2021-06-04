EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Новейшие технологии диагностики рака кожи в клинике "Медицина 24/7"

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Рак кожи — опасное и распространенное онкологическое заболевание, которое зачастую начинается с маленькой, неприметной родинки или бородавки с неровными краями. Как правило, ее появление остается без внимания, и человек обращается к врачу только тогда, когда появляются явные симптомы.

Новейшие технологии диагностики рака кожи в клинике "Медицина 24/7"

К этому времени болезнь уже требует серьезного лечения, а его прогноз не всегда бывает утешительным.

В связи с этим большое значение имеет ранняя диагностика онкологических заболеваний —

  • меланомы,
  • базалиомы,
  • плоскоклеточного рака кожи,

которые ежегодно выявляются у десятков тысяч жителей России.

Как показывает практика, рак чаще всего возникает на неизмененной коже, то есть в тех местах, где родинок раньше не было. Самодиагностика в этих случаях малоинформативна, особенно если новообразования находятся в труднодоступных для осмотра местах, имеют малые размеры и почти не выделяются на фоне кожи.

Дерматоскоп, который до недавнего времени был единственным диагностическим инструментом врача, помогал обнаружить рак на средней или поздней стадии, но начальная стадия нередко ускользала от внимания.

"Развитие современных технологий помогло решить эту проблему. В результате германскими специалистами был создан инновационные аппарат видеодерматоскопии FotoFinder (ФотоФайндер), который поступил на службу врачам-онкологам для ранней диагностики раковых заболеваний кожи." — комментирует главный врач клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский.

Использование этого аппарата в клинике Медицина 24/7 помогает обнаружить любые подозрительные новообразования (невусы, папилломы, пигментные пятна др.) на самой начальной стадии, когда лечение дает 99% результат. Благодаря этому человек сохраняет не только здоровье, но зачастую и жизнь.

Аппарат FotoFinder Dermoscope Studio обследует полностью всю поверхность тела с 140-кратным увеличением, делая снимки, которые обрабатываются искусственным интеллектом.

Компьютерная программа Moleanalyser сравнивает полученное изображение с базой данных, в которой собраны миллионы случаев рака кожи во всем мире, анализируя вероятность онкозаболевания и оценивая риск его возникновения в ближайшем будущем.

Полученная при обследовании "карта родинок" пациента сохраняется в памяти компьютера. Это дает возможность при следующем обследовании обнаружить все появившиеся родинки и иные новообразования, а также проследить развитие тех, которые были выявлены ранее.

Рак кожи
 

Высокое увеличение при сканировании не оставляет никакой возможности ускользнуть от внимания и остаться незамеченными образованиям даже мельчайшего размера. Это исключает фактор внезапности в развитии онкозаболеваний кожи и позволяет диагностировать их на той стадии, когда вылечить их не составляет труда. Точность такой диагностики составляет 98% — 99%.

С появлением инновационной технологии FotoFinder Dermoscope Studio каждый человек получил реальную возможность избежать онкозаболеваний кожи. Единственное, что для этого требуется — регулярно проходить скрининговые обследования.

Обследование с аппаратом FotoFinder в клинике Медицина 24/7 занимает минимум времени (не более 30 минут) и дает максимум информации. Такие ежегодные скрининги рекомендуются, в первую очередь, людям, которые увлекаются загаром, пляжным отдыхом, посещением солярия, проводят много времени на солнце, людям с большим количеством родинок (больше 50) или большими родимыми пятнами, с I II фототипом кожи, в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто работает вблизи источников ионизирующего излучения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы клиника рак кожи медицина онкология диагностика
Новости
Пентагон обнаружил в России "совсем другую армию"
На таджикско-киргизской границе происходит что-то непонятное
"Подобное вряд ли забудется": Володин о переименовании улиц в Киеве
Обозреватель National Interest обрисовал шансы Киева в случае войны с Москвой
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
В США новая хакерская атака. Теперь на сеть общественного транспорта
Очередной скандал на гендерную тему набирает обороты в США
Жена Илона Маска указала кратчайший путь к коммунизму
По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний
Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой
Последние материалы
На таджикско-киргизской границе происходит что-то непонятное
"Подобное вряд ли забудется": Володин о переименовании улиц в Киеве
Обозреватель National Interest обрисовал шансы Киева в случае войны с Москвой
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
В США новая хакерская атака. Теперь на сеть общественного транспорта
Очередной скандал на гендерную тему набирает обороты в США
Жена Илона Маска указала кратчайший путь к коммунизму
По стопам Трампа: Байден составил "чёрный список" китайских компаний
Норвегия потребовала от США объяснений по поводу шпионского скандала со слежкой
Популярное
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок

Турция на этой неделе обсуждает две новости, пришедшие из России. Одна из них турков огорчила настолько, что они не смогли порадоваться второй.

Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер Любовь Степушова Турция относится к Грузии как к колонии Любовь Степушова
Мир. Новости мира
ООН "прозрела": на Украине нарушаются права человека
Евросоюз
Голые белоруски и украинки устроили "минуту крика" у посольства ЕС в Польше
Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для "закрытия" Северного потока-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников