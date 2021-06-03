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Автор Игорь Буккер

Кто рискует "заработать" панические атаки

Здоровье

Панические атаки… Что это за состояние и как с ним бороться — ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-невролог и клиницист Артур Фадеев.

— Панические атаки — это заболевание (хотя сейчас его называют "состоянием"), эффект лечения которого, в отличие от многих болезней, во многом зависит, от того, насколько сам пациент хочет выздороветь.

Немного физиологии

Паническая атака - это заболевание, которое относится к так называемой группе пароксизмального мозга.

Пароксизм - это ситуация, при которой болезнь имеет начало, проявление и конец, и в период между приступами никаких изменений мы не видим.

Ну, например, мигрень — это пароксизм. Или, скажем, эпилепсия.

Так вот, паническая атака в межприступном периоде никак себя не проявляет. То есть при обследовании человек полностью здоров. Соответственно, сам приступ характеризуется в первую очередь определенными клиническим изменениями:

  • человек субъективно ощущает некие изменения, которые ему, что естественно, сильно не нравятся.

В рамках проявления панических атак существует две большие группы:

  • типичные — которые характерны для панических атак и почти всегда возникают: страх смерти, ощущение нехватки воздуха, приливы жара, холода, покалывание в пальцах рук, ног;
  • атипичные — такие, которые для панических атак нехарактерны и являются проявлением других болезней.

Типичных проявлений около двадцати. Атипичных — примерно то же количество. Соответственно, есть некий индекс, который подразумевает типичность или атипичность. Чем выше этот индекс, тем больше вероятность, что по клиническим проявлениям мы имеем отношение к паническим атакам.

  • Первый постулат панической атаки — это пароксизм.
  • Второй постулат — это типичные проявления, которых должно быть определенное количество для того, чтобы можно было говорить об особом состоянии.

По сути, паническая атака — это некая вегетативная буря, вегетативный криз.

паническая атака
 

Механизм образования

В организме человека две нервные системы — соматическая и вегетативная.

  • Соматическая — это та, которая принадлежит вашему сознанию. То есть вы руками можете двигать, ногами двигать — все то, что вы можете делать сами.
  • Вегетативная — обеспечивает жизнедеятельность вне зависимости от нашего желания. Ну, например, мы выходим на свет — зрачки сужаются, мы приходим в темноту — зрачки расширяются, и что бы мы ни делали, эта система работает именно в таком режиме.

В период панических атак организм максимально мобилизуется для того, чтобы сделать активную работу: идет выброс целого ряда веществ для того, чтобы человек двигался, появляется глюкоза, инсулин, вырабатывается адреналин, норадреналин. То есть задача в этот момент организму — выжить.

Поэтому панические атаки — это состояние, которое направлено на выживание.

Человек испытывает страх — организм, мобилизуясь, выдаёт стандартную реакцию:

  • учащение дыхания, учащение сердцебиения, выброс глюкозы…

Организм может позволить себе такого рода реакции — они не выводят его из состояния болезни, не приводят к тому, что на фоне панических атак случаются инфаркты или инсульты или еще какие-то заболевания.

Поэтому даже если в момент приступа человек остается без лекарств где-нибудь в пустыне, с ним ничего не случится. Грубо говоря:

  • испугался, добежал, лег и отдохнул.

Но сам приступ должен

  • либо реализоваться в движении — тогда организм его воспринимает как вариант нормы,
  • либо он получает кучу клинических субъективных изменений, которые и проявляются как состояние, которое называется паническими атаками.

Так вот, основная причина панической атаки одна — называется тревога.

То есть по международной классификации болезней панические атаки относятся к тревожным расстройствам.

Соответственно, есть тревога — может быть паническая атака. Нет тревоги — панические атаки никогда не развиваются.

— Это люди, которых называют алармистами, которые бьют тревогу по пустякам?

— Нет. Дело в том, что, вообще, паническими атаками страдают очень много людей, это примерно 6% населения земного шара.

Причем в основном это люди, которые ведут активный образ жизни, которые в своей жизни что-то всегда пытаются достичь. То есть они как-то всегда идут вперед. Это в основном их болезни.

Редко страдают этими заболеваниями люди, которые, грубо говоря, весь день сидят дома и никуда не выходят.

Человек, страдающий паническими атаками, — не паникёр по жизни. Он просто всегда начеку.

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Темы артур фадеев панические атаки
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