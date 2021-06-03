Кто рискует "заработать" панические атаки

Панические атаки… Что это за состояние и как с ним бороться — ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал врач-невролог и клиницист Артур Фадеев.
— Панические атаки — это заболевание (хотя сейчас его называют "состоянием"), эффект лечения которого, в отличие от многих болезней, во многом зависит, от того, насколько сам пациент хочет выздороветь.
Паническая атака - это заболевание, которое относится к так называемой группе пароксизмального мозга.
Пароксизм - это ситуация, при которой болезнь имеет начало, проявление и конец, и в период между приступами никаких изменений мы не видим.
Ну, например, мигрень — это пароксизм. Или, скажем, эпилепсия.
Так вот, паническая атака в межприступном периоде никак себя не проявляет. То есть при обследовании человек полностью здоров. Соответственно, сам приступ характеризуется в первую очередь определенными клиническим изменениями:
В рамках проявления панических атак существует две большие группы:
Типичных проявлений около двадцати. Атипичных — примерно то же количество. Соответственно, есть некий индекс, который подразумевает типичность или атипичность. Чем выше этот индекс, тем больше вероятность, что по клиническим проявлениям мы имеем отношение к паническим атакам.
По сути, паническая атака — это некая вегетативная буря, вегетативный криз.
В организме человека две нервные системы — соматическая и вегетативная.
В период панических атак организм максимально мобилизуется для того, чтобы сделать активную работу: идет выброс целого ряда веществ для того, чтобы человек двигался, появляется глюкоза, инсулин, вырабатывается адреналин, норадреналин. То есть задача в этот момент организму — выжить.
Поэтому панические атаки — это состояние, которое направлено на выживание.
Человек испытывает страх — организм, мобилизуясь, выдаёт стандартную реакцию:
учащение дыхания, учащение сердцебиения, выброс глюкозы…
Организм может позволить себе такого рода реакции — они не выводят его из состояния болезни, не приводят к тому, что на фоне панических атак случаются инфаркты или инсульты или еще какие-то заболевания.
Поэтому даже если в момент приступа человек остается без лекарств где-нибудь в пустыне, с ним ничего не случится. Грубо говоря:
Но сам приступ должен
Так вот, основная причина панической атаки одна — называется тревога.
То есть по международной классификации болезней панические атаки относятся к тревожным расстройствам.
Соответственно, есть тревога — может быть паническая атака. Нет тревоги — панические атаки никогда не развиваются.
— Это люди, которых называют алармистами, которые бьют тревогу по пустякам?
— Нет. Дело в том, что, вообще, паническими атаками страдают очень много людей, это примерно 6% населения земного шара.
Причем в основном это люди, которые ведут активный образ жизни, которые в своей жизни что-то всегда пытаются достичь. То есть они как-то всегда идут вперед. Это в основном их болезни.
Редко страдают этими заболеваниями люди, которые, грубо говоря, весь день сидят дома и никуда не выходят.
Человек, страдающий паническими атаками, — не паникёр по жизни. Он просто всегда начеку.
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