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Автор Ирина Гусакова

Доверие не купишь: умный подход к медицинскому бизнесу

Здоровье » Стоматология

Заработать на доверии людей или заработать их доверие? Второй путь сложнее, но он стоит потраченных сил и приносит честную прибыль. Первый — удел мошенников, скрывающихся под медицинскими масками.

Доверие не купишь: умный подход к медицинскому бизнесу

В век открытой информации создаётся иллюзия безопасности: мы можем прочитать отзывы в интернете, узнать все необходимые сведения об учреждениях и врачах, даже задать вопросы специалистам онлайн. Почему же пациентов продолжают обманывать

Дело в недостаточной осведомлённости. У людей закрепились определённые штампы, которые потеряли актуальность. Раньше к встрече со "страшным" дантистом готовились, в первую очередь, морально, и всячески оттягивали визит. Оборудование в те времена не соответствовало нормам, контакты талантливых врачей, у которых "не больно", передавали родственникам и знакомым.

Сегодня всё иначе, однако далеко не все готовы нести ответственность за свои услуги. Например, стоматологии-однодневки с единственным врачом, который снимет с себя все обязательства, если у пациента возникнет проблема после визита. Такой кабинет недолго продержится на рынке, но обязательно успеет кого-нибудь разочаровать.

Индивидуальный подход, внушительный опыт медиков, современные технологии и высокий уровень лечения — факторы, на которые стоит обратить пристальное внимание до посещения клиники. Московская сеть стоматологий Менделеев — гармоничное сочетание качественного медицинского сервиса и честного бизнеса.

9 правил хорошей стоматологической клиники от "Менделеев":

1. Забота

Недостаток многих компаний — закрытость. Вежливый персонал, дизайнерский интерьер и сертификаты — прекрасно, но не первостепенно. Всем приятно чувствовать заботу и участие, поэтому у каждого пациента есть ответственный координатор. Хорошо, когда на ресепшн в свободном доступе есть номер генерального директора, которому можно позвонить.

2. Честность

Важный плюс — прозрачное ценообразование. Человеку должно быть понятно, за что он платит, какие услуги ему необходимы. Навязыванием лишнего занимаются врачи, для которых важнее прибыль, а не комфорт пациента и репутация. У таких клиник нет уверенности ни в будущем, ни в себе. Многие ошибочно полагают, что хорошее лечение — это всегда очень дорого, но разумный баланс между стоимостью и отличным сервисом возможен.

3. Профессионализм

Без повышения квалификации невозможны такие серьёзные вмешательства, как, например, имплантация. Врачи стоматологии "Менделеев" дважды в год проходят обучение в Европе, делятся опытом с зарубежными коллегами, участвуют в семинарах и конференциях. В клинике не работают новички. Стаж медиков — от 5 до 35 лет.

4. Команда

Для успешных результатов лечения любой сложности нужен комплексный подход с привлечением нескольких специалистов. Сегодня пора отбросить стереотипы о мастерстве конкретного врача и выбирать клинику с командой профессионалов. Это западный принцип, который возможно успешно применять и у нас.

Команда стоматологической клиники
 

5. Репутация

"Менделеев" может по праву гордиться званием чемпиона России по протезированию и членством в европейской ассоциации стоматологов. Компания переняла опыт у основателей запатентованной технологии имплантации All-on-4, внедрила её в РФ и наладила прямые поставки имплантов от производителя, ставшего стратегическим партнёром.

6. Технологии

Современное медицинское учреждение — это цифровые технологии и качественное оборудование. Без них невозможны точные диагнозы, контроль на всех этапах лечения, эффективное проведение имплантации, протезирования и других видов терапии. Не меньшее значение имеет грамотная работа IT-специалистов и взаимодействие с пациентами онлайн.

7. Своя лаборатория

Работа зубного техника — это творчество, ведь машины не могут полноценно конкурировать с руками мастера. Наличие собственной зуботехнической лаборатории с опытными сотрудниками означает быстрое изготовление коронок, виниров и протезов согласно всем анатомическим нюансам и пожеланиям. Это адекватные цены и расширенная гарантия на изделия.

8. Ответственность

В современном мире качество стоматологических услуг зависит от компетенции всего штата специалистов. На каждом лежит юридическая ответственность. Это основа правильного и честного сотрудничества с пациентом. Лечиться будут у тех, кому есть основания верить.

9. Выгодное расположение

"Менделеев" — стоматология в Москве с 8 филиалами в шаговой доступности от метро. До каждого легко добраться из любой точки столицы, не тратя часы на дорогу. Уважение к пациенту — это экономия его времени и комфортные условия лечения.

Стоматологическая клиника "Менделеев" не зря называется "умной". Её основной принцип — понять, что нужно людям и максимально удовлетворить их запросы. Пациентам гарантировано качественное медицинское обслуживание в короткие сроки, услуги стоматологии без искусственного завышения цен и правовая защищённость. Здесь понимают, что каждая ситуация уникальна и требует особого внимания.

Стоматологическая клиника
 

Генеральный директор клиники Роман Игонин утверждает, что правильно выстроенная система самостоятельно генерирует хороший продукт. Независимые рейтинги и отзывы реальных посетителей подтверждают простую и понятную концепцию клиники: люби свою работу и относись к пациенту так, чтобы он лечился только у тебя.

Не решаетесь поставить протез или заменить имплант? Желаете получить подробную консультацию опытного стоматолога? "Менделеев" — надёжная стоматология рядом с вами. Все виды протезирования и имплантации по антикризисным ценам.

Контакты клиники:

Сайт: me-dent.ru/
Адреса:

Хорошевское шоссе, 17 (м. Полежаевская)

ул. Новослободская, 36/1с1 (м. Новослободская/Менделеевская)

Подсосенский пер., 28 (м. Курская)

Телефон: +7 (495) 545-45-48

Время работы: Пн-Вс с 10:00 до 21:00 без перерывов и выходных

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