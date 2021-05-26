В Госдуме обсудили вопросы совершенствования законодательства по телемедицине

Пандемия 2020 года изменила жизнь людей во всем мире. Она вскрыла множество проблем в области здравоохранения и привнесла новые тренды в нашу жизнь. В частности, первостепенную важность приобрела возможность получить консультацию врача дистанционно. Телемедицина стремительно вошла в нашу жизнь и стала востребованным сегментом системы здравоохранения.

И хотя в России это направление только начинает развиваться, некоторые исследования обещают, что к 2022 году до 25 % населения страны будет пользоваться услугами дистанционной медицинской помощи. Это актуально как для жителей огромных мегаполисов, которые в силу напряженного ритма жизни и занятости не идут на личный прием к врачу, так и для жителей отдаленных регионов, которые не имеет на местах врачей узкого профиля.

Очередным шагом в развитии нового актуального направления медицины стал круглый стол на тему: "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров", прошедший в Государственной Думе 25 мая.

Модератором круглого стола выступил заместитель председателя государственной Думы Игорь Ананских. В работе приняли участие:

депутаты Государственной Думы;

представители Минздрава, Минэнерго, Минтранса, Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Правительства Москвы, Аналитического центра при Правительстве;

члены Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и других общественных организаций;

руководители транспортных и таксомоторных предприятий, бизнес-интеграторов и компаний-разработчиков программного обеспечения.

В ходе заседания круглого стола были рассмотрены вопросы совершенствования законодательства в части использования телемедицинских технологий при проведении медицинских осмотров, выполнение требований по обеспечению безопасности и снижению рисков в энергетике, автомобильном и железнодорожном транспорте, а также на химических производствах, путем совершенствования проведения медицинских осмотров. А также — особенности использования медизделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и контроль за ним.

Предполагается, что более широкое применение телемедицинских технологий среди работников энергетической, транспортной и химической отрасли позволит сократить число производственных аварий и дорожно-транспортных происшествий.

"Сегодня телемедицинские консультации являются обычной частью каждодневной работы системы здравоохранения. Пандемия подтвердила возможность использования дистанционных технологий в самом широком перечне случаев, в том числе в угольной и химической промышленности, железнодорожной, авиационной и транспортной сфере, а также в энергетике. Крайне важно расширить доступность телемедицинских технологий для того, чтобы решать насущные проблемы по охране общественного здоровья. И одним из таких факторов является проблема медицинских осмотров, так как многие уклоняются от их проведения. Даже при желании организаций и их работников, реализация телемедицинских осмотров требует системных решений. Я думаю, что то внимание, которое Государственная Дума и Минздрав уделяют этой проблеме, позволяет говорить, что она будет решена. За год мы получили серьезный прорыв в области дистанционных технологий", — сказал в своем выступлении заместитель Председателя государственной Думы Игорь Ананских.

Проект закона предлагает не создание нового вида медицинского осмотра с исключением действующего, очного, а включение возможности проведения дистанционных осмотров работников с помощью аппаратных комплексов.

"Безусловно, данный вопрос востребован у крупных предприятий, которые хотят осуществлять комплексное наблюдение за состоянием здоровья своих сотрудников. В перспективе эта информация будет объединяться в едином цифровом контуре, и основная задача — это своевременное выявление заболевания у сотрудника и принятие решения о допуске или не допуске до выполнения профессиональных обязанностей, чтобы никаких трагичных ситуаций у нас не происходило", — отметил заместитель Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Максим Некрасов.

Игорь Ананских отметил, что принятие законопроекта Минздрава России "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования медицинских осмотров" особенно важно для сферы пассажирских перевозок — той отрасли, которая связана с повышенной ответственностью, риском и масштабными объемами деятельности. В России, к примеру, только водителей такси почти полмиллиона. И эти работники должны ежедневно проходить предрейсовые и послерейсовые осмотры для того, чтобы гарантировать своим пассажирам безопасность поездки.

По итогам круглого стола его участники высказались за скорейшее внесения данного законопроекта в Правительство и Государственную Думу Российской Федерации.