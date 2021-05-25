Глава ВОЗ предупредил о смертоносной пандемии

Миру могут угрожать новые вирусы, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным экспертов, в ближайшее время человечество столкнётся с новым вирусом, более опасным и смертоносным, чем COVID-19. Нынешняя пандемия коронавируса унесла уже более 3,5 миллиона жизней.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала коронавирусную инфекцию не самым страшным вариантом реализации эпидемиологических рисков. А с учётом скорости мутаций вирусов ожидать теперь можно чего угодно и где угодно.

Уже установлено, что в связи с климатическими изменениями в Южной Европе появились места, где может развиваться ранее считавшейся только тропической лихорадка Зика. Согласно последним данным, вирус может иметь и высокотератогенное действие и вызывать микроцефалию у новорождённых.

Ряд вирусологов придерживается мнения, что серьёзный грипп с высокой смертностью — "это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадёт к человеку.

И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку".

Напомним, в ноябре 2019-го в Университете Джона Хопкинса участники семинара занимались моделированием будущих эпидемий и выяснили: с высокой долей вероятности это будет грипп, который будет разнесён по миру и поразит две трети человечества.

"Потеря 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов — итог моделирования возможной эпидемии", — напоминает издание "Новые Известия".

Ранее ведущие молекулярные биологи и иммунологи призвали ООН и власти Китая провести повторное расследование истории происхождения коронавируса SARS-CoV-2, уделяя при этом равное внимание теориям о его природном и лабораторном происхождении.

В итоге стороны пришли к выводу, что пока не существует чётких свидетельств в пользу гипотез о лабораторном или природном происхождении SARS-CoV-2.

На эту тему был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса.

Пока основной версией остаётся передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Стоит добавить, что сразу после публикации доклада США, Австралия, ряд стран Европы, Республика Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведённым в ВОЗ".

На сегодняшний день специалисты ВОЗ переклассифицировали индийский штамм коронавируса с тройной мутацией как вызывающий беспокойство на глобальном уровне. Именно такие ситуации представляют собой серьёзную опасность.

Отметим, что такой статус присваивается вирусам, если было доказано, что он более заразен, смертоносен или устойчив к современным вакцинам и методам лечения.

В том же Университете Джонса Хопкинса предоставили статистику, согласно которой в среднем ежедневно от коронавируса в Индии умирает 3879 человек. А за последнюю неделю там регистрировали около 391 тысячи новых случаев в день. Это на 4% больше, чем неделю назад.

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