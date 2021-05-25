EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Глава ВОЗ предупредил о смертоносной пандемии

Здоровье

Миру могут угрожать новые вирусы, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ предупредил о смертоносной пандемии

По данным экспертов, в ближайшее время человечество столкнётся с новым вирусом, более опасным и смертоносным, чем COVID-19. Нынешняя пандемия коронавируса унесла уже более 3,5 миллиона жизней.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала коронавирусную инфекцию не самым страшным вариантом реализации эпидемиологических рисков. А с учётом скорости мутаций вирусов ожидать теперь можно чего угодно и где угодно.

Уже установлено, что в связи с климатическими изменениями в Южной Европе появились места, где может развиваться ранее считавшейся только тропической лихорадка Зика. Согласно последним данным, вирус может иметь и высокотератогенное действие и вызывать микроцефалию у новорождённых.

Ряд вирусологов придерживается мнения, что серьёзный грипп с высокой смертностью — "это две мутации.

  • Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадёт к человеку.
  • И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку".

Напомним, в ноябре 2019-го в Университете Джона Хопкинса участники семинара занимались моделированием будущих эпидемий и выяснили: с высокой долей вероятности это будет грипп, который будет разнесён по миру и поразит две трети человечества.

"Потеря 65 миллионов жизней и 700 миллиардов долларов — итог моделирования возможной эпидемии", — напоминает издание "Новые Известия".

Ранее ведущие молекулярные биологи и иммунологи призвали ООН и власти Китая провести повторное расследование истории происхождения коронавируса SARS-CoV-2, уделяя при этом равное внимание теориям о его природном и лабораторном происхождении.

В итоге стороны пришли к выводу, что пока не существует чётких свидетельств в пользу гипотез о лабораторном или природном происхождении SARS-CoV-2.

На эту тему был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса.

Пока основной версией остаётся передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Стоит добавить, что сразу после публикации доклада США, Австралия, ряд стран Европы, Республика Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведённым в ВОЗ".

На сегодняшний день специалисты ВОЗ переклассифицировали индийский штамм коронавируса с тройной мутацией как вызывающий беспокойство на глобальном уровне. Именно такие ситуации представляют собой серьёзную опасность.

Отметим, что такой статус присваивается вирусам, если было доказано, что он более заразен, смертоносен или устойчив к современным вакцинам и методам лечения.

В том же Университете Джонса Хопкинса предоставили статистику, согласно которой в среднем ежедневно от коронавируса в Индии умирает 3879 человек. А за последнюю неделю там регистрировали около 391 тысячи новых случаев в день. Это на 4% больше, чем неделю назад.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лютый южноафриканский штамм COVID-19 уже в России
Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 анна попова лихорадка зика роспотребнадзор пандемия коронавируса тедрос аданом гебрейесус всемирная организация здравоохранения
Новости
Флик стал новым тренером сборной Германии
86% россиян отказались от отпуска за границей
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Снижение работоспособности может указывать на дефицит селена
Жителям Приморья предложили билеты в Москву за три миллиона рублей
Двойные стандарты, тупиковая логика: о реакции ЕС на инцидент в РБ
Санкции "пакетами": в МИД Литвы уточнили, чем ЕС может ответить РБ
Из-за скандалов в королевской семье Меган Маркл может родить раньше срока
В Люберцах тренер по боксу избил подростка и его отца
Пригожин сравнил Украину с Гитлером
Последние материалы
Жителям Приморья предложили билеты в Москву за три миллиона рублей
Двойные стандарты, тупиковая логика: о реакции ЕС на инцидент в РБ
Как сохранить красоту женской груди
Санкции "пакетами": в МИД Литвы уточнили, чем ЕС может ответить РБ
Из-за скандалов в королевской семье Меган Маркл может родить раньше срока
В Люберцах тренер по боксу избил подростка и его отца
Пригожин сравнил Украину с Гитлером
Власти Украины: авиасообщение с РБ прекращаем
В Британии собак научили выявлять COVID-19 с точностью до 94%
Роднина рассказала об ошибках Тарасовой во время тренировок
Популярное
Дерматология
Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Недвижимость
Квартира под названием евродвушка — что это такое?
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Игорь Буккер Мельница мифов: Темная сторона Рылеева Игорь Буккер Соломон Соловьев Знак зодиака 25 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Здоровье
Болезнь Баттена: ранние симптомы и диагностика
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников