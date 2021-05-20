Могут ли власти заставить россиян прививаться от "ковида"

Российские чиновники пока (!) не обсуждают вопрос обязательной вакцинации граждан от коронавируса - заявили в Кремле. Также "не обсуждали" пенсионную реформу и повышение налогов, впрочем.

Прежде всего, для большинства россиян это актуальный вопрос со знаком минус, так сложилось исторически. О том, что вакцинация от COVID-19 в России идет медленно, уже писала пресса.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по этому поводу заявил, что власти "прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной".

В социальных сетях уже поднялся шум по этому поводу. Заявление бывшего президента России спровоцировало шквал недовольства. Пользователи вспомнили все слухи о "чипировании", якобы побочных эффектах и предложили политику поставить прививку публично после проверки реальности вакцины иностранными врачами.

Тем не менее, государство по законодательству может обязать россиян ставить прививку от коронавируса, несмотря на недовольство.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что страна получит коллективный иммунитет к инфекции, если привьются 70% жителей страны.

"Заставительная" практика существует и в других странах.

Например, политика вакцинации в Соединенных Штатах - это часть политики США в области здравоохранения, которая касается иммунизации против инфекционных заболеваний . И это касается не только ковида.

Действия такого типа разрабатывались примерно за два столетия после изобретения вакцинации с целью искоренения болезней среди населения США или создания коллективного иммунитета . Государство законодательно регулирует безопасности вакцин, финансирование программ вакцинации, требования к вакцинации, требования к отчетности о неблагоприятных событиях и компенсацию за травмы, которые, как утверждается, связаны с вакцинацией.

На сегодняшний день обязательными в США являются 16 прививок. Здесь активно прививают от вызывающего кишечный грипп ротавируса, ветрянки и гепатита А. Четыре раза ставят пневмококковую прививку, которая защищает от пневмонии и менингита.

Также наличествует и комплексная вакцина MMR против кори, краснухи и свинки, достаточно сложно переносимая, но обязательная к использованию. Для отказа от прививок у родителей должна быть веская причина.

В других странах вопрос вакцинации тоже совсем не свободный:

Вакцинация детей в Германии входит в зону личной ответственности родителей.

В Италии за отказ сделать прививку можно получить штраф в € 7 500,

В Китае за отказ вакцинироваться гражданин может оказаться в тюрьме.

"Обычно выдающий электорату «позитив» экс-премьер внезапно занялся «политическим самострелом», вовсе выдав в публичное поле порцию «негатива», что и становится в итоге последствием лишь двух факторов: либо наличие просьбы В.Путина о необходимости озвучить намерения Системы о вакцинации в обмен на возвращение экс-премьера «в обойму» и реальную политику; либо же попытка самого Медведева избежать своего лидерства в федеральном партсписке "Единой России" - предположили авторы проекта "Как-то вот так".

Илья Гращенков, в свою очередь, напоминает - государство вправе вводить ограничения во время эпидемии, но "не применять препараты на людях, это антиконституционно, потому что это базовое право человека".

"Не исключаем, что через месяц и у нас будет принято решение о тотальной вакцинации", - сообщает паблик "Ледоруб Меркадера".

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