Как очистить печень от токсинов и восстановить ее функции?

Печень — главный фильтр нашего организма. Она пропускает через себя кровь, очищая ее от токсинов, продуктов распада и болезнетворных микробов. В норме клетки этого органа способны восстанавливаться самостоятельно, однако жизнь современного человека далека от идеала.

Неправильное питание, прием лекарств, плохая экология, стресс, алкоголь и другие вредные привычки затрудняют работу печени и создают чрезмерную нагрузку на орган. Поэтому печени нужно время от времени помогать — например, проводить очищение организма.

Нуждаетесь ли вы в очищении печени?

Печень не просто отфильтровывает токсины из крови — она преобразует их в безопасные для здоровья соединения, которые выводятся естественным путем. Но если нагрузка на орган велика, он не успевает справляться с этой работой. В результате токсины начинают накапливаться, и это сказывается на нашем самочувствии. Токсины возвращаются в кровоток и вызывают множество недомоганий — обостряются аллергии, у людей со слабыми венами усиливаются проявления варикоза, возможно ухудшение состояния при ревматизме и диабете. Стоит ли говорить о том, что даже у здоровых в целом людей самочувствие становится заметно хуже?

Признаки болезни печени

Возможно, вы думаете, что у вас и так все в порядке и восстановление печени для вас неактуально. Приводим явные признаки того, что печень "устала" и ей требуется ваша поддержка:

Вы часто чувствуете себя "выжатым", вас одолевает сонливость.

Повысилась раздражительность.

Нередко беспокоит дискомфорт или боль в правом боку под ребрами, особенно часто это случается после плотного обеда или вечеринки с алкоголем.

После порции жирной еды вы чувствуете тяжесть в правом боку и легкую тошноту.

Приступы тошноты, вздутие живота и отрыжка беспокоят вас часто, иногда даже несколько раз в неделю.

Вы страдаете расстройствами стула.

Без всяких видимых причин на коже начали появляться прыщи, сыпь или сосудистые звездочки.

Кожа стала слишком жирной или, наоборот, сухой.

Ранки и царапины заживают очень медленно, непонятно откуда на коже появляются синяки.

Запах пота стал резким.

Во рту появилось чувство горечи.

Если вам знакомы 3-4 симптома из этого списка, можно с большой долей вероятности сказать, что ваша печень зашлакована, хотя ситуация пока что не критическая. Наличие 5 и более симптомов — повод обратиться к врачу, и чем скорее, тем лучше.

"Чистка" печени в домашних условиях: миф или реальность?

Самолечение без консультации с доктором — дело очень рискованное, и такая "терапия" может вредить здоровью ничуть не менее, чем само заболевание. Если у вас есть подозрения, что печень начала выходить из строя, нужно обязательно посоветоваться с врачом, который назначит диагностические процедуры — анализ крови и УЗИ, в некоторых случаях — КТ и МРТ. Даже если вам кажется, что домашняя "чистка" печени — процедура безобидная и в любом случае не принесет никакого вреда, это не так. Подобные процедуры противопоказаны при желчекаменной и мочекаменной болезнях, диабете, острых воспалительных процессах. Также не стоит проводить "чистку" во время обострения инфекционных заболеваний, при простуде и высокой температуре, при мигрени и даже в состоянии стресса.

Если ваш лечащий врач не нашел никаких противопоказаний для домашнего курса восстановления печени, то можете приступать к "очистке" организма. Однако имейте в виду, что перед интенсивной "чисткой" лучше пройти подготовку.

Подготовка к процедуре

Проконсультируйтесь со специалистом о возможности проведения подобных процедур!

Прежде чем проводить восстановление печени в домашних условиях, этот орган нужно разогреть. Согревание улучшает кровообращение, снимает спазм желчных протоков, разжижает желчь — словом, готовит печень к активному очищению. В день чистки стоит положить на область печени на пару часов грелку и полежать на правом боку. Очистительная клизма также будет совсем нелишней.

Методы очистки печени

Существует немало способов "очистки" печени — от самых щадящих до весьма жестких, которые можно проводить только под контролем врача. Мы расскажем лишь о мягких и максимально безопасных методах восстановления печени.

Диета для восстановления печени

Разумеется, чтобы разгрузить печень, следует в первую очередь отказаться от алкоголя, а также жирного и жареного. Иначе никакой пользы от диеты для "очистки" печени все равно не будет.

"Очистка" печени при помощи диеты предполагает также отказ от острых, копченых и маринованных блюд, газированных напитков и кофе, а также от белого хлеба и сдобы. Основой рациона должны стать фрукты и овощи (лук можно употреблять только отварной), зерновые каши, макароны, нежирное мясо (курица, крольчатина, телятина, говядина), обезжиренные молочные продукты, нежирная рыба, например, треска, судак или навага. Заправлять блюда следует растительным маслом, лучше всего — оливковым. На сладкое можно употреблять пастилу, мармелад и печенье из несдобного теста. Запивать еду можно водой с желчегонными свойствами (например, "Ессентуки № 17") и печеночными настоями из расторопши, кукурузных рылец, солодки, цветков ромашки и других трав.

По статистике ВОЗ, более 30% взрослого населения Земли страдает различными заболеваниями печени, причем большинство узнает о своем диагнозе случайно.

Народные методы очистки печени

Многие "бабушкины" способы очистки печени — чистой воды шарлатанство, однако не стоит клеймить все народные методы разом — многие из них действительно способствуют улучшению работы печени и желчного пузыря. Практически все они оказывают очищающее действие и на кишечник, поэтому проводить их лучше дома в выходной день.

Тюбаж

Перед сном выпейте стакан желчегонной минеральной воды (воду предварительно следует оставить на несколько часов в открытой емкости, чтобы вышел газ). После чего ложитесь спать на правый бок, подложив под него грелку с горячей водой.

Тюбаж можно делать и днем — для этого надо натощак выпить два стакана такой же минеральной воды с перерывом в 10-15 минут, а затем провести 2 часа лежа на правом боку с грелкой в области правого подреберья.

Отвар овса

100 грамм овса залейте литром воды, доведите до кипения, затем немного убавьте огонь и оставьте отвар кипеть еще минут 15-20. Выключите плиту, накройте кастрюлю крышкой и остудите отвар. Принимать по половине литра в день (в отвар можно добавить ложку меда). Весь объем разделите на три-четыре приема. Продолжительность курса очистки — 2 месяца.

Оливковое масло

За полчаса до еды рекомендуется выпивать столовую ложку оливкового масла, запивая ее столовой ложкой свежевыжатого лимонного сока. Также можно принимать оливковое масло, смешав его с томатным соком (1 столовая ложка на стакан сока). Это очень мягкий и щадящий метод: не столько чистка, сколько поддержание печени в рабочем состоянии. Продолжительность курса — от 3 до 5 недель.

Мед

С утра натощак нужно выпить стакан теплого настоя кукурузных рылец или любого другого желчегонного сбора. Примерно через час растворить столовую ложку меда в половине стакана теплой воды, выпить и лечь на полтора часа на правый бок, подложив под него грелку. Диета в этот день должна быть легкой, состоящей из овощных салатов и компотов.

Лекарственные препараты

Все фармацевтические препараты для улучшения работы печени можно разделить на 2 категории.

Гепатопротекторы

К этой группе относятся такие препараты, как

"Фосфоглив",

"Эссенциале",

"Карсил",

"Овесол",

"Эсливер",

"Гептрал" и многие другие.

В основе таких средств лежат разные активные вещества, действие которых направлено на укрепление оболочек клеток печени и ускорение их регенерации, а также снятие воспаления.

Желчегонные средства

К желчегонным средствам относятся:

"Аллохол",

"Холензим",

"Хологон",

"Хофитол" и другие.

Нельзя сказать, что они сами по себе очищают печень. Эти препараты лишь увеличивают выработку желчи печенью и восполняют нехватку желчи в двенадцатиперстной кишке, тем самым нормализуя пищеварение. Также эти препараты помогают бороться с холестазом — застоем желчи.

Какой бы метод очистки печени вы ни выбрали, не забудьте посоветоваться с врачом, чтобы исключить неприятные и даже опасные побочные эффекты и не ухудшить свое состояние. И помните о том, что самый надежный способ поддержания печени в рабочем состоянии — это здоровая сбалансированная диета, достаточное количество витаминов, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Неправильный образ жизни, увлечение алкоголем и пренебрежение своим здоровьем привели к тому, что в нашей стране заболевания печени вошли в десятку самых частых причин смерти. Они нередко развиваются бессимптомно и выявляются случайно. Придерживайтесь здорового образа жизни и проверяйте печень не реже одного раза в год, тогда восстановление (и тем более — лечение) печени вам не потребуется.

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