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Автор Игорь Буккер

Варикоз: что сделать, чтобы не заболеть

Здоровье

По данным ВОЗ, варикозная болезнь — бич населения развитых стран. В развитии болезни в большинстве случаев повинен малоподвижный образ жизни.

Варикоз: что сделать, чтобы не заболеть

Можно ли как-то обезопасить себя от появления варикоза? На что стоит обратить внимание и какие профилактические меры можно и нужно предпринимать?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Читайте начало интервью:

Варикоз: почему он опасен

Варикоз: как вовремя заметить болезнь

— Нужно работать с тем, что мы можем поменять. Допустим, наследственность мы изменить не можем. А все остальные факторы поддаются коррекции.

  • Если у человека лишний вес — с этим надо работать.
  • Недостаточно движения — восполнять пробелы.
  • Давать ногам физические нагрузки. Не надо их — ноги — беречь.

Мышцы должны работать

Представьте:

венозная система должна прокачивать в сутки сотни литров крови и лимфы вверх, преодолевая силу притяжения. Такая колоссальная работа не может быть проделана без какой-то дополнительной поддержки.

Мышцы наши работают как насосы. Когда мы просто идем, прогуливаемся, включаются несколько насосов — это стопа, икроножные мышцы и мышцы на бедре.

Мы должны проходить как минимум 10 тысяч шагов за день, чтобы как-то более-менее этот мышечный насос себя реализовал.

Соответственно, нужно двигаться. И нелишними будут даже самые простые специальные комплексы упражнений на растяжку, на укрепление икроножных мышц.

О пользе компрессионного трикотажа

Если человек знает, что у него есть предрасположенность, элементарная вещь — это компрессионный трикотаж.

К слову, даже тем людям, у кого варикоза вообще никогда не было и нет, рекомендуется статические нагрузки переносить с использованием компрессионного трикотажа. Это хорошо уже освоили спортсмены, у них и майки компрессионные, и трико.

— А если человек — не спортсмен? Ему компрессионный трикотаж не нужен совсем?

— Нужен, конечно.

  • При длительных авиаперелетах, долгих поездках за рулем, если сидячая работа или частый недосып.
  • Во всех случаях, когда какая-то идет нагрузка на организм, стрессы, однозначно компрессионный трикотаж вам поможет.

И, кстати говоря, такой трикотаж — мощная профилактика тромбов, варикозных тромбозов. Варикозная болезнь — это одно, это хроническое состояние постепенно прогрессирующее, а тромбоз — это острое состояние, и факторы риска тромбоза, они в некоторой степени пересекаются с тем, о чем мы говорим. Длительный авиаперелет или вынужденное статическое положение, когда человек без движения — это тоже фактор риска тромбозов. Нельзя ставить знак равно между варикозом и тромбозом, это все-таки разные заболевания. В этом плане компрессионный трикотаж еще и мощная профилактика тромбов.

Нехорошие привычки

— Как-то влияют на риск варикоза вредные привычки: курение, избыточный алкоголь?

— Вообще, курение — это самый злостный фактор для сосудистой системы. Но если так рассматривать, то данных, что именно на вены плохо влияет курение, нет. А вот на перспективу развития атеросклероза курение влияет колоссально.

— А питание надо как-то корректировать?

— Это не является доказанным фактом, но общая рекомендация — больше употреблять клетчатки.

Много мучного, какие-то фастфуды — это мощнейший фактор риска всех практически заболеваний, связанных с метаболизмом. При варикозе мы стараемся рекомендовать питание, богатое клетчаткой.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы варикоз сергей дробязго варикозное расширение вен
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