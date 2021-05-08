Варикоз: что сделать, чтобы не заболеть

По данным ВОЗ, варикозная болезнь — бич населения развитых стран. В развитии болезни в большинстве случаев повинен малоподвижный образ жизни.
Можно ли как-то обезопасить себя от появления варикоза? На что стоит обратить внимание и какие профилактические меры можно и нужно предпринимать?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.
Читайте начало интервью:
Варикоз: как вовремя заметить болезнь
— Нужно работать с тем, что мы можем поменять. Допустим, наследственность мы изменить не можем. А все остальные факторы поддаются коррекции.
Представьте:
венозная система должна прокачивать в сутки сотни литров крови и лимфы вверх, преодолевая силу притяжения. Такая колоссальная работа не может быть проделана без какой-то дополнительной поддержки.
Мышцы наши работают как насосы. Когда мы просто идем, прогуливаемся, включаются несколько насосов — это стопа, икроножные мышцы и мышцы на бедре.
Мы должны проходить как минимум 10 тысяч шагов за день, чтобы как-то более-менее этот мышечный насос себя реализовал.
Соответственно, нужно двигаться. И нелишними будут даже самые простые специальные комплексы упражнений на растяжку, на укрепление икроножных мышц.
Если человек знает, что у него есть предрасположенность, элементарная вещь — это компрессионный трикотаж.
К слову, даже тем людям, у кого варикоза вообще никогда не было и нет, рекомендуется статические нагрузки переносить с использованием компрессионного трикотажа. Это хорошо уже освоили спортсмены, у них и майки компрессионные, и трико.
— А если человек — не спортсмен? Ему компрессионный трикотаж не нужен совсем?
— Нужен, конечно.
И, кстати говоря, такой трикотаж — мощная профилактика тромбов, варикозных тромбозов. Варикозная болезнь — это одно, это хроническое состояние постепенно прогрессирующее, а тромбоз — это острое состояние, и факторы риска тромбоза, они в некоторой степени пересекаются с тем, о чем мы говорим. Длительный авиаперелет или вынужденное статическое положение, когда человек без движения — это тоже фактор риска тромбозов. Нельзя ставить знак равно между варикозом и тромбозом, это все-таки разные заболевания. В этом плане компрессионный трикотаж еще и мощная профилактика тромбов.
— Как-то влияют на риск варикоза вредные привычки: курение, избыточный алкоголь?
— Вообще, курение — это самый злостный фактор для сосудистой системы. Но если так рассматривать, то данных, что именно на вены плохо влияет курение, нет. А вот на перспективу развития атеросклероза курение влияет колоссально.
— А питание надо как-то корректировать?
— Это не является доказанным фактом, но общая рекомендация — больше употреблять клетчатки.
Много мучного, какие-то фастфуды — это мощнейший фактор риска всех практически заболеваний, связанных с метаболизмом. При варикозе мы стараемся рекомендовать питание, богатое клетчаткой.
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