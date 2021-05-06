Варикоз: как вовремя заметить болезнь

Венозные сеточки, покрывающие ноги, многими воспринимаются исключительно как эстетическая проблема, поэтому и задумываются о ее решении с наступлением лета, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.

Но постепенно ноги начинают болеть и отекать, становится тяжело ходить, а на месте едва проступавших сквозь кожу вен появляются узелки.

И приходит понимание, что эстетика вовсе ни при чем, что все гораздо серьезнее — человек болен варикозом.

Чем он может грозить и как понять, что пора идти к врачу? Может быть, есть способ не допустить развития болезни?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Читайте начало интервью:

Варикоз: почему он опасен

— Варикоз можно распознать на ранней стадии. Как и большинство болезней, кстати.

Варикоз — это заболевание, вызываемое генетической предрасположенностью (то есть если он есть у кого-то из родителей — это уже повод проверяться) и образом жизни.

Плюс, конечно, факторы внешнего воздействия.

Симптомы варикоза

На ранних стадиях симптомы могут быть такие:

чувство тяжести в ногах, в области икроножных мышц, которое усиливается к вечеру;

может быть небольшая отечность — след оставляет обувь, резиночка от носков — это говорит о том, что задерживается жидкость, и чаще всего это связано с начальными проявлениями венозной недостаточности;

появление мелких сеточек, капилляров, на которые девушки обращают внимание.

Когда появляются более крупные вены, узловатые, которые уже заметны внешне — варикозные узлы — это уже считается более серьезным симптомом.

Но самый главный критерий — отеки.

Если у человека есть расширенные вены и плюс появляется отек, который к вечеру, как правило, усиливается, а за ночь проходит не полностью, это говорит уже о далеко зашедшей венозной недостаточности.

Конечно, лучше, не дожидаясь этих проявлений, обратиться к врачу. Но, к сожалению, пациенты и на этой стадии тоже должным образом не замечают этих симптомов.

Что будет, если игнорировать "звоночки"

Если не обращать внимания на первые симптомы, начинают развиваться трофические изменения кожи.

Что это такое?

Появляются коричневатые пятнышки, темные — внизу, в основном в области стопы, может образовываться в нижней трети голени. Хотя вены могут быть выше расположены, трофические образования развиваются в нижней части стопы, голени.

И вот это уже очень серьезные симптомы. Если и на данной стадии не обращать внимания, не провести должного лечения, то вплоть до трофических язв эта ситуация может развиваться.

То есть до определенной стадии мы можем полностью пролечить заболевание, и пациент возвращается практически в нормальное состояние.

При венозных проблемах, к счастью, мы обладаем методами лечения и подходами, которые всегда позволяют если не полностью восстановить, то значительно улучшить здоровье пациента.

Варикоз вообще коварное заболевание, потому что болеть начинает уже на достаточно запущенной стадии. Именно из-за того, что народ массово игнорирует первые симптомы — ведь ничего не болит….

— Кстати, а почему он на ногах чаще всего проявляется?



— Все очень просто. Дело в том, что максимальное гидростатическое давление у нас в нижней части больше. К примеру, если взять других млекопитающих, у них проблем с варикозом, как правило, нет. Потому что передвигаются на четырех ногах.