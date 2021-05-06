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Автор Игорь Буккер

Варикоз: как вовремя заметить болезнь

Здоровье

Венозные сеточки, покрывающие ноги, многими воспринимаются исключительно как эстетическая проблема, поэтому и задумываются о ее решении с наступлением лета, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.

Варикоз: как вовремя заметить болезнь

Но постепенно ноги начинают болеть и отекать, становится тяжело ходить, а на месте едва проступавших сквозь кожу вен появляются узелки.

И приходит понимание, что эстетика вовсе ни при чем, что все гораздо серьезнее — человек болен варикозом.

Чем он может грозить и как понять, что пора идти к врачу? Может быть, есть способ не допустить развития болезни?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.

Читайте начало интервью:

Варикоз: почему он опасен

— Варикоз можно распознать на ранней стадии. Как и большинство болезней, кстати.

Варикоз — это заболевание, вызываемое генетической предрасположенностью (то есть если он есть у кого-то из родителей — это уже повод проверяться) и образом жизни.

Плюс, конечно, факторы внешнего воздействия.

Симптомы варикоза

На ранних стадиях симптомы могут быть такие:

  • чувство тяжести в ногах, в области икроножных мышц, которое усиливается к вечеру;
  • может быть небольшая отечность — след оставляет обувь, резиночка от носков — это говорит о том, что задерживается жидкость, и чаще всего это связано с начальными проявлениями венозной недостаточности;
  • появление мелких сеточек, капилляров, на которые девушки обращают внимание.

Когда появляются более крупные вены, узловатые, которые уже заметны внешне — варикозные узлы — это уже считается более серьезным симптомом.

Но самый главный критерий — отеки.

Если у человека есть расширенные вены и плюс появляется отек, который к вечеру, как правило, усиливается, а за ночь проходит не полностью, это говорит уже о далеко зашедшей венозной недостаточности.

Конечно, лучше, не дожидаясь этих проявлений, обратиться к врачу. Но, к сожалению, пациенты и на этой стадии тоже должным образом не замечают этих симптомов.

Что будет, если игнорировать "звоночки"

Если не обращать внимания на первые симптомы, начинают развиваться трофические изменения кожи.

Что это такое?

  • Появляются коричневатые пятнышки, темные — внизу, в основном в области стопы, может образовываться в нижней трети голени. Хотя вены могут быть выше расположены, трофические образования развиваются в нижней части стопы, голени.

И вот это уже очень серьезные симптомы. Если и на данной стадии не обращать внимания, не провести должного лечения, то вплоть до трофических язв эта ситуация может развиваться.

То есть до определенной стадии мы можем полностью пролечить заболевание, и пациент возвращается практически в нормальное состояние.

При венозных проблемах, к счастью, мы обладаем методами лечения и подходами, которые всегда позволяют если не полностью восстановить, то значительно улучшить здоровье пациента.

Варикоз вообще коварное заболевание, потому что болеть начинает уже на достаточно запущенной стадии. Именно из-за того, что народ массово игнорирует первые симптомы — ведь ничего не болит….

— Кстати, а почему он на ногах чаще всего проявляется?

— Все очень просто. Дело в том, что максимальное гидростатическое давление у нас в нижней части больше. К примеру, если взять других млекопитающих, у них проблем с варикозом, как правило, нет. Потому что передвигаются на четырех ногах.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы варикоз сергей дробязго варикозное расширение вен
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