Варикоз: как вовремя заметить болезнь

Венозные сеточки, покрывающие ноги, многими воспринимаются исключительно как эстетическая проблема, поэтому и задумываются о ее решении с наступлением лета, когда хочется надеть шорты или короткую юбку.
Но постепенно ноги начинают болеть и отекать, становится тяжело ходить, а на месте едва проступавших сквозь кожу вен появляются узелки.
И приходит понимание, что эстетика вовсе ни при чем, что все гораздо серьезнее — человек болен варикозом.
Чем он может грозить и как понять, что пора идти к врачу? Может быть, есть способ не допустить развития болезни?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог, кандидат медицинских наук Сергей Дробязго.
Читайте начало интервью:
— Варикоз можно распознать на ранней стадии. Как и большинство болезней, кстати.
Варикоз — это заболевание, вызываемое генетической предрасположенностью (то есть если он есть у кого-то из родителей — это уже повод проверяться) и образом жизни.
Плюс, конечно, факторы внешнего воздействия.
На ранних стадиях симптомы могут быть такие:
Когда появляются более крупные вены, узловатые, которые уже заметны внешне — варикозные узлы — это уже считается более серьезным симптомом.
Но самый главный критерий — отеки.
Если у человека есть расширенные вены и плюс появляется отек, который к вечеру, как правило, усиливается, а за ночь проходит не полностью, это говорит уже о далеко зашедшей венозной недостаточности.
Конечно, лучше, не дожидаясь этих проявлений, обратиться к врачу. Но, к сожалению, пациенты и на этой стадии тоже должным образом не замечают этих симптомов.
Если не обращать внимания на первые симптомы, начинают развиваться трофические изменения кожи.
Что это такое?
И вот это уже очень серьезные симптомы. Если и на данной стадии не обращать внимания, не провести должного лечения, то вплоть до трофических язв эта ситуация может развиваться.
То есть до определенной стадии мы можем полностью пролечить заболевание, и пациент возвращается практически в нормальное состояние.
При венозных проблемах, к счастью, мы обладаем методами лечения и подходами, которые всегда позволяют если не полностью восстановить, то значительно улучшить здоровье пациента.
Варикоз вообще коварное заболевание, потому что болеть начинает уже на достаточно запущенной стадии. Именно из-за того, что народ массово игнорирует первые симптомы — ведь ничего не болит….
— Кстати, а почему он на ногах чаще всего проявляется?
— Все очень просто. Дело в том, что максимальное гидростатическое давление у нас в нижней части больше. К примеру, если взять других млекопитающих, у них проблем с варикозом, как правило, нет. Потому что передвигаются на четырех ногах.
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