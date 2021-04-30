5 шагов к здоровью кишечника после самоизоляции

За время продолжительной изоляции уклад жизни россиян значительно поменялся. Стресс, недостаток двигательной активности, изменение режима питания — все это может привести к негативным последствиям для организма, в том числе кишечника. С приходом весны хочется поскорее вернуться к привычному образу жизни и заняться своим здоровьем.

Запоры — одна из актуальных проблем жителей мегаполисов и наиболее частая жалоба на расстройства ЖКТ. Ими регулярно страдают порядка 16% людей в мире (1). Около трети людей старше 60 лет могут испытывать сложности с опорожнением кишечника. Поэтому особенно остро стоит этот вопрос для пожилых людей, которым в первую очередь было рекомендовано строго соблюдать домашний режим.

Российские гастроэнтерологи утверждают, что решение проблемы запоров должно быть комплексным — через изменение образа жизни и питания, прием лекарственных препаратов (2).

Какие простые шаги помогут наладить работу кишечника после затяжного малоподвижного периода?

1. Проверить питание — не пропускать приемы пищи и включить в рацион достаточное количество продуктов, содержащих клетчатку и другие растительные волокна — овощи, фрукты, отруби, фасоль, крупы, орехи.

2. Употреблять достаточное количество воды и других жидкостей, чтобы избежать обезвоживания организма. Вода помогает клетчатке работать эффективнее и избежать запоров.

3. Заниматься спортом и больше двигаться. Для здоровья кишечника важно обеспечить достаточный уровень физической активности.

4. Снизить количество стресса. Нервное напряжение, депрессия, подавленное настроение могут способствовать формированию запоров.

5. Если перечисленные методы не помогают или проблему хочется решить быстро, после консультации с врачом можно попробовать слабительные. По привычке многие выбирают сенну и содержащие ее препараты, ориентируясь на низкую цену и "натуральность". Длительное применение таких слабительных может вызвать привыкание и воспалительные процессы в кишечнике, вплоть до изъязвлений (3).

Достойный пример альтернативы растительным препаратам — Слабилен, доступное слабительное средство на основе пикосульфата натрия (4). Он не содержит сенны, стимулирует естественный процесс очищения кишечника и позволяет спланировать свой день за счет прогнозируемого действия на утро, при приеме на ночь (5).

Слабилен

(1) Форутан М., Багери Н., Дарвиши М. Хронический запор: обзор литературы, Медицина, 2018 https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2018/05180/Chronic_constipation__A_review_of_literature.6.aspx

(2) Запор, Клинические рекомендации, Министерство здравоохранения Российской Федерации. www.gastro.ru/userfiles/R_zapor_2019.pdf

(3) Шульпекова Ю. О. Запор и методы его лечения // РМЖ. Болезни органов пищеварения. 2006. Том 8. №2.

(4) ИМП СЛАБИЛЕН ® таблетки от 28.12.2020 (РУ №ЛП-002500), капли от 20.10.2020 (РУ №002911/01) products.veropharm.ru/products/gastroenterology/slabilen Бренд Слабилен входит в тройку самых дешевых слабительных препаратов на основе натрия пикосульфата согласно данным розничных продаж IQVIA (Sell-out) в отпускных ценах в ноябре 2020г.

(5) В соответствии с ИМП через 10-12 часов после приема.

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Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

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