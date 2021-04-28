Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Эксперт РАН: над лекарством от эпилепсии работали несколько десятилетий

Здоровье » Здравоохранение

О том, как российским ученым удалось создать сенсационное лекарство от эпилепсии, а также об особенностях испытаний вакцины "Спутник V” рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Эмануэля Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Давид Борисович Корман.

Эксперт РАН: над лекарством от эпилепсии работали несколько десятилетий

Научная сенсация

— Давид Борисович, вы разработали медицинский препарат от эпилепсии. Это прозвучало научной сенсацией на днях. Наверное, был долгий процесс?

— Да, действительно. Еще в середине 1950-х годов основатель нашего института Николай Маркович Эмануэль выдвинул гипотезу, что в развитии многих патологических процессов важную роль играют свободные радикалы. Это частицы молекул, в которых имеются один или два неспаренных электрона. Они очень реакционноспособны. Свободные радикалы участвуют во многих биохимических процессах в организме.

Николай Маркович выдвинул гипотезу, что вещества, которые взаимодействуют со свободными радикалами и их нейтрализуют, могут оказаться полезными лекарствами. Именно на этом были основаны все последующие исследования в нашем институте, а потом во всем мире.

Исследования проводились в разных направлениях.

  • Первое — определять при различных патологиях (рак, лейкозы, заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы), какую роль играет усиление свободнорадикального окисления.
  • Второе — испытывать эффективность антиоксидантов. То есть специально синтезированных веществ, которые должны взаимодействовать с этими свободными радикалами.

Уже несколько препаратов созданы в нашем институте, широко сейчас применяются:

  • "Мексидол", который применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, патологиях нервной системы;
  • "Эмоксипин" эффективен при кровоизлиянии в глаз;
  • "Дибунол" применялся при лечении рака мочевого пузыря;
  • "Дибуфенол", который с прошлого года разрешен, применяется для лечения эпилепсии.

"Дибуфенол" — антиоксидант, который синтезирован у нас в институте. Он из классов пространственно-затрудненных фенолов. Были проведены большие исследования вместе с Московским университетом и Институтом фармакологии.

Приступ эпилепсии
Приступ эпилепсии

Оказалось, что в процессах избыточного возбуждения в головном мозге, центральной нервной системе, которые и являются основной причиной возникновения эпилепсии, является усиление свободнорадикальных окислений. В результате происходит повреждение мембран нейронов, нервных клеток головного мозга. Мембраны — это одна из важнейших характеристик клетки, которая определяет ее все функции. Происходит дисбаланс между процессами возбуждения и торможения, и возникают эпилепторные припадки.

Один из наиболее представительных экспериментов: есть специально генетически выведенные линии крыс, которые называются КМ, у них на звуковое воздействие начинается эпилепторный припадок, который полностью соответствует тому, что происходит у людей. У этих крыс в мембраны нейронов головного мозга повреждены в результате свободнорадикального окисления липидов, составляющих основу мембран.

Отсюда стало понятно, что антиоксиданты должны купировать эти состояния. "Дибуфенол" — это торговая марка. А исходное вещество называлось фенозан.

На крысах линии КМ было показано, что, если за полчаса до звукового сигнала вводить им фенозан, то припадок не развивается совсем либо он гораздо слабее, чем в контрольной группе крыс, которым не вводился препарат.

Но самое главное, что в 20% случаев эпилептоидные припадки у крыс сопровождаются кровоизлияниями в мозг. Применение фенозана-"Дибуфенола" полностью препятствовало кровоизлиянию в мозг.

После этого было проведено много экспериментов, и было решено, что начать подготовку к клиническим испытаниям. Ведь до того, как препарат начинает испытываться на людях, он проходит долгий тяжелый путь токсикологического доклинического изучения.

Исключение из правил

— Говорят, исключение сделано для "Спутника V", потому что пандемия сократила процесс проверки?

— Во-первых, в токсикологической проверке много разных этапов, которые проводятся последовательно. Многие из них можно делать одновременно, когда сокращают.

Во-вторых, "Спутник V" во многом соответствует по структуре и по тому, как она делается, противогриппозным вакцинам. Это тот же "Вектор", который уже используется против гриппозных вакцин аденовируса человека — два вида аденовируса. И к ним прикрепляется антиген от коронавируса.

Поэтому данные о возможной токсичности целиком можно было использовать те, что получены раньше, от противогриппозных вакцин. А клинические испытания, конечно, были ускорены.

У нас же с "Дибуфенолом" всё это заняло много времени. Особенно много занимают исследования на отсутствие канцерогенности: нужно в течение двух лет вводить животным препарат и смотреть, развиваются ли у них опухоли. Было подтверждено, что "Дибуфенол" не является канцерогеном, а наоборот, уменьшает количество опухолей, по сравнению с контрольной группой животных.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Марина Севастьянова
Темы наука ученые здоровье лекарство эпилепсия давид корман вакцина против коронавируса
Новости
Дерипаска пожаловался на рост стоимости жилья
Галустяна возмутило то, как унизили российскую шахматистку в Польше
Пасхальными яйцами можно отравиться, если их неправильно покрасить
Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России
Кипр согласился выдать России беглого банкира
Перенёсший инсульт Дибров рассказал о проблемах с памятью
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов
Врач назвал шесть симптомов для срочного вызова скорой помощи
В Госдуме одобряют идею обучать школьников безопасности в Сети
Последние материалы
Заложники Вашингтона: Медведев объяснил действия Чехии против России
Кипр согласился выдать России беглого банкира
Чем полезно и вредно льняное масло
Перенёсший инсульт Дибров рассказал о проблемах с памятью
Дуров анонсировал скорое появление видеоконференций в Telegram
Прожекты на матрицы: почему власти вспомнили про укрупнение регионов
Врач назвал шесть симптомов для срочного вызова скорой помощи
Третья волна в России: почему в США думают, что Кремль ее скрывает
В Госдуме одобряют идею обучать школьников безопасности в Сети
Под Калугой ищут авиахулигана, который "атаковал" кортеж чиновника
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володин разъяснил суть отечественной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
В Турции начали массово избавляться от отелей
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников