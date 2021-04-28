Эксперт РАН: над лекарством от эпилепсии работали несколько десятилетий

О том, как российским ученым удалось создать сенсационное лекарство от эпилепсии, а также об особенностях испытаний вакцины "Спутник V” рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Эмануэля Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Давид Борисович Корман.

Научная сенсация

— Давид Борисович, вы разработали медицинский препарат от эпилепсии. Это прозвучало научной сенсацией на днях. Наверное, был долгий процесс?

— Да, действительно. Еще в середине 1950-х годов основатель нашего института Николай Маркович Эмануэль выдвинул гипотезу, что в развитии многих патологических процессов важную роль играют свободные радикалы. Это частицы молекул, в которых имеются один или два неспаренных электрона. Они очень реакционноспособны. Свободные радикалы участвуют во многих биохимических процессах в организме.

Николай Маркович выдвинул гипотезу, что вещества, которые взаимодействуют со свободными радикалами и их нейтрализуют, могут оказаться полезными лекарствами. Именно на этом были основаны все последующие исследования в нашем институте, а потом во всем мире.

Исследования проводились в разных направлениях.

Первое — определять при различных патологиях (рак, лейкозы, заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы), какую роль играет усиление свободнорадикального окисления.

Второе — испытывать эффективность антиоксидантов. То есть специально синтезированных веществ, которые должны взаимодействовать с этими свободными радикалами.

Уже несколько препаратов созданы в нашем институте, широко сейчас применяются:

"Мексидол", который применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, патологиях нервной системы;

"Эмоксипин" эффективен при кровоизлиянии в глаз;

"Дибунол" применялся при лечении рака мочевого пузыря;

"Дибуфенол", который с прошлого года разрешен, применяется для лечения эпилепсии.

"Дибуфенол" — антиоксидант, который синтезирован у нас в институте. Он из классов пространственно-затрудненных фенолов. Были проведены большие исследования вместе с Московским университетом и Институтом фармакологии.

Приступ эпилепсии

Оказалось, что в процессах избыточного возбуждения в головном мозге, центральной нервной системе, которые и являются основной причиной возникновения эпилепсии, является усиление свободнорадикальных окислений. В результате происходит повреждение мембран нейронов, нервных клеток головного мозга. Мембраны — это одна из важнейших характеристик клетки, которая определяет ее все функции. Происходит дисбаланс между процессами возбуждения и торможения, и возникают эпилепторные припадки.

Один из наиболее представительных экспериментов: есть специально генетически выведенные линии крыс, которые называются КМ, у них на звуковое воздействие начинается эпилепторный припадок, который полностью соответствует тому, что происходит у людей. У этих крыс в мембраны нейронов головного мозга повреждены в результате свободнорадикального окисления липидов, составляющих основу мембран.

Отсюда стало понятно, что антиоксиданты должны купировать эти состояния. "Дибуфенол" — это торговая марка. А исходное вещество называлось фенозан.

На крысах линии КМ было показано, что, если за полчаса до звукового сигнала вводить им фенозан, то припадок не развивается совсем либо он гораздо слабее, чем в контрольной группе крыс, которым не вводился препарат. Но самое главное, что в 20% случаев эпилептоидные припадки у крыс сопровождаются кровоизлияниями в мозг. Применение фенозана-"Дибуфенола" полностью препятствовало кровоизлиянию в мозг.

После этого было проведено много экспериментов, и было решено, что начать подготовку к клиническим испытаниям. Ведь до того, как препарат начинает испытываться на людях, он проходит долгий тяжелый путь токсикологического доклинического изучения.

Исключение из правил

— Говорят, исключение сделано для "Спутника V", потому что пандемия сократила процесс проверки?

— Во-первых, в токсикологической проверке много разных этапов, которые проводятся последовательно. Многие из них можно делать одновременно, когда сокращают.

Во-вторых, "Спутник V" во многом соответствует по структуре и по тому, как она делается, противогриппозным вакцинам. Это тот же "Вектор", который уже используется против гриппозных вакцин аденовируса человека — два вида аденовируса. И к ним прикрепляется антиген от коронавируса.

Поэтому данные о возможной токсичности целиком можно было использовать те, что получены раньше, от противогриппозных вакцин. А клинические испытания, конечно, были ускорены.

У нас же с "Дибуфенолом" всё это заняло много времени. Особенно много занимают исследования на отсутствие канцерогенности: нужно в течение двух лет вводить животным препарат и смотреть, развиваются ли у них опухоли. Было подтверждено, что "Дибуфенол" не является канцерогеном, а наоборот, уменьшает количество опухолей, по сравнению с контрольной группой животных.