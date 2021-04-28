О том, как российским ученым удалось создать сенсационное лекарство от эпилепсии, а также об особенностях испытаний вакцины "Спутник V” рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заведующий лабораторией Института биохимической физики им. Эмануэля Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Давид Борисович Корман.
— Давид Борисович, вы разработали медицинский препарат от эпилепсии. Это прозвучало научной сенсацией на днях. Наверное, был долгий процесс?
— Да, действительно. Еще в середине 1950-х годов основатель нашего института Николай Маркович Эмануэль выдвинул гипотезу, что в развитии многих патологических процессов важную роль играют свободные радикалы. Это частицы молекул, в которых имеются один или два неспаренных электрона. Они очень реакционноспособны. Свободные радикалы участвуют во многих биохимических процессах в организме.
Николай Маркович выдвинул гипотезу, что вещества, которые взаимодействуют со свободными радикалами и их нейтрализуют, могут оказаться полезными лекарствами. Именно на этом были основаны все последующие исследования в нашем институте, а потом во всем мире.
Исследования проводились в разных направлениях.
Уже несколько препаратов созданы в нашем институте, широко сейчас применяются:
"Дибуфенол" — антиоксидант, который синтезирован у нас в институте. Он из классов пространственно-затрудненных фенолов. Были проведены большие исследования вместе с Московским университетом и Институтом фармакологии.
Оказалось, что в процессах избыточного возбуждения в головном мозге, центральной нервной системе, которые и являются основной причиной возникновения эпилепсии, является усиление свободнорадикальных окислений. В результате происходит повреждение мембран нейронов, нервных клеток головного мозга. Мембраны — это одна из важнейших характеристик клетки, которая определяет ее все функции. Происходит дисбаланс между процессами возбуждения и торможения, и возникают эпилепторные припадки.
Один из наиболее представительных экспериментов: есть специально генетически выведенные линии крыс, которые называются КМ, у них на звуковое воздействие начинается эпилепторный припадок, который полностью соответствует тому, что происходит у людей. У этих крыс в мембраны нейронов головного мозга повреждены в результате свободнорадикального окисления липидов, составляющих основу мембран.
Отсюда стало понятно, что антиоксиданты должны купировать эти состояния. "Дибуфенол" — это торговая марка. А исходное вещество называлось фенозан.
На крысах линии КМ было показано, что, если за полчаса до звукового сигнала вводить им фенозан, то припадок не развивается совсем либо он гораздо слабее, чем в контрольной группе крыс, которым не вводился препарат.
Но самое главное, что в 20% случаев эпилептоидные припадки у крыс сопровождаются кровоизлияниями в мозг. Применение фенозана-"Дибуфенола" полностью препятствовало кровоизлиянию в мозг.
После этого было проведено много экспериментов, и было решено, что начать подготовку к клиническим испытаниям. Ведь до того, как препарат начинает испытываться на людях, он проходит долгий тяжелый путь токсикологического доклинического изучения.
— Говорят, исключение сделано для "Спутника V", потому что пандемия сократила процесс проверки?
— Во-первых, в токсикологической проверке много разных этапов, которые проводятся последовательно. Многие из них можно делать одновременно, когда сокращают.
Во-вторых, "Спутник V" во многом соответствует по структуре и по тому, как она делается, противогриппозным вакцинам. Это тот же "Вектор", который уже используется против гриппозных вакцин аденовируса человека — два вида аденовируса. И к ним прикрепляется антиген от коронавируса.
Поэтому данные о возможной токсичности целиком можно было использовать те, что получены раньше, от противогриппозных вакцин. А клинические испытания, конечно, были ускорены.
У нас же с "Дибуфенолом" всё это заняло много времени. Особенно много занимают исследования на отсутствие канцерогенности: нужно в течение двух лет вводить животным препарат и смотреть, развиваются ли у них опухоли. Было подтверждено, что "Дибуфенол" не является канцерогеном, а наоборот, уменьшает количество опухолей, по сравнению с контрольной группой животных.
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