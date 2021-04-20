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Автор Ирина Гусакова

Как повысить интерферон и снизить стресс

Здоровье
грипп, вирус, коронавирус
 

Недавно Россия отметила год с начала "нерабочих дней с сохранением заработной платы". Кто-то вспоминает весну 2020 года с содроганием: находиться в 4-х стенах долгое время — непростое испытание даже для дружных и крепких семей. Кто-то, наоборот, не прочь повторить каникулы за счет работодателя. Весна 2021 точно будет другой. Набор противоэпидемиологических мер продолжает действовать, однако вариант жесткого "локдауна" не рассматривается.

Главный итог последнего года — мы все стали сознательнее в вопросах борьбы с коронавирусом, врачи приобрели бесценные опыт и знания, а маски и санитайзеры стали элементом нашей повседневной жизни. Из страшилок наподобие апокалиптических фильмов коронавирус превратился в опасную, но понятную и обыденную часть нашей жизни. Мы уже вышли с "удаленки", возобновили походы в театры и на выставки, болельщики вновь заполняют трибуны футбольных арен. Впереди майские праздники и летние каникулы. При этом не перестают звучать призывы врачей и ученых сохранять бдительность, не допускать недооценки коварного вируса. Его долгосрочные последствия для человеческого организма еще только предстоит изучить, но первые итоги звучат тревожно: по словам ученых, исследования уже показывают, что коронавирус отрицательно влияет на головной мозг. У большинства тяжело переболевших уже после выздоровления выявляются неврологические расстройства: депрессия, головные боли, эпизоды спутанности сознания.

Отдых для экономных и сообразительных
 

Наверняка у многих сейчас на повестке дня один и тот же вопрос: как отдохнуть и получить заряд бодрости и энергии на долгожданных "майских", и при этом не испытывать постоянный стресс от темы ковида? Вариант "отдохнуть семьей на даче" был пройден год назад, и сейчас как никогда привлекательны морские побережья доступных для россиян Кипра и Турции, родных Крыма и Сочи. Как же быть? Набирает обороты прививочная кампания, однако она пока что не распространяется на детей, да и новости о новых штаммах добавляют опасений. Еще один фактор стресса — "обычные" ОРВИ и простуды, традиционно случающиеся на отдыхе. В этом году обычный кашель после ночи под кондиционером будет восприниматься уже как угроза здоровью окружающих и повод для серьезных переживаний. Страховка от таких переживаний — наш собственный иммунитет. Если он в порядке, то с защитой от различных вирусов должен справиться.

Перед каникулами иммунитет целесообразно поддержать, для чего подойдут проверенные поколениями методы — здоровое питание, спорт, свежий воздух. Еще об одном инструменте для поддержки иммунитета недавно в интервью "Известиям" рассказал Директор Института им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Речь идет об индукторах интерферона. Именно от уровня интерферонов в организме зависит сила иммунитета и сопротивляемость внешнему воздействию. За выработку интерферона отвечают специальные гены.

По словам Александра Гинцбурга, у людей эволюционно выработалась экономная система работы этих генов. Постоянно вырабатывать белок — очень "дорого" для организма, нужно тратить много энергии. Такие препараты как, например, упомянутый Александром Гинцбургом препарат "Кагоцел", помогают организму вырабатывать интерферон и таким образом обеспечивать высокий уровень защиты. Профилактический курс препарата накануне путешествия станет хорошей страховкой от ненужного стресса и поможет отдохнуть без лишних проблем.

Нам остается прислушиваться к рекомендациям экспертов и надеяться, что одним из важнейших итогов пандемии станет более ответственное отношение наших людей к собственному здоровью и иммунитету. В теории мы все уже поднаторели, осталось начать применять полученные знания на практике.

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Темы страх депрессия коронавирус лечение простуды александр гинцбург профилактика заболеваний
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