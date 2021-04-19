Человечество может ждать более смертоносная эпидемия

Человечество своими действиями спровоцировало пандемию коронавируса, но люди недостаточно осознали беду. Может придти более опасная эпидемия для "прочищения мозгов" современным людям, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников в своем телеграм-канале отметил, что люди откровенно нарываются на проблемы.

"Учитесь объединяться хотя бы и перед лицом беды! Посмотрит природа (бог, папа-мама) и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее!" — высказал врач свою точку зрения.

По его словам, именно человечество в наказание за свои деяния от природы получило пандемию. Помимо этого, правительства разных стран опасаются появления высокопатогенного птичьего или свиного гриппа — например, Франция напугала мир появлением гриппа H5N8.

Ранее врачи и вирусологи предупреждали, что следующая — по настоящему смертельная — эпидемия станет пандемией птичьего или свиного гриппа и называли COVID-19 "разминкой и тренировкой".

В штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что "птичий грипп — это взрыв, а потом считаем убитых, его смертность составляет 35-45%, а остановить его крайне сложно. Угроза колоссальная".

По данным вирусологов, серьезный грипп с высокой смертностью — "это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку".

Отметим, что в ноябре 2019 в университете Джона Хопкинса был семинар, где разбирали будущую эпидемию. И моделировали, что ее причиной станет именно грипп, который будет разнесен по миру и поразит две трети человечества.

Могут умереть 65 миллионов человек. Экономика потеряет 700 миллиардов долларов.

В свою очередь, другие эксперты вспомнили, что некоторое время назад на Валдайском клубе обсуждение экономических последствий COVID-19 в шутку назвали covid-21 по предположительному времени удара.

На данный же момент не исключено, что вместе с экономическими последствиями вполне может появиться мутация, обладающая большей вирулентностью, которую уже тоже неофициально назвали COVID-21.

"Наши генетики несколько дней назад обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первые исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем выявленные ранее", — заявил глава Минздрава Великобритании Мэтью Хэнкок.

В Европе специалисты вообще считают, что мир в доковидную эпоху не вернется уже никогда. Классические прививки от гриппа и орви не спасают от сезонных эпидемий. Необходимо специфическое лекарство и разработанные протоколы лечения.

Здравоохранение должно получать больше средств - необходимо увеличивать как коечный фонд, так и количество профессионального медицинского персонала. В этом году могут проявляться как экономические проблемы, вызванные ковидными ограничениями, так и очевидная разница в эффективности национальных медицинских служб.

При негативном стечении этих двух факторов у политических сил будет очень мало вариантов для маневра, и от их действий будет зависеть дальнейшая политическая жизнь на ближайшие годы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.