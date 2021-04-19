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Автор Александр Шторм

Человечество может ждать более смертоносная эпидемия

Здоровье

Человечество своими действиями спровоцировало пандемию коронавируса, но люди недостаточно осознали беду. Может придти более опасная эпидемия для "прочищения мозгов" современным людям, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Человечество может ждать более смертоносная эпидемия

Мясников в своем телеграм-канале отметил, что люди откровенно нарываются на проблемы.

"Учитесь объединяться хотя бы и перед лицом беды! Посмотрит природа (бог, папа-мама) и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее!" — высказал врач свою точку зрения.

По его словам, именно человечество в наказание за свои деяния от природы получило пандемию. Помимо этого, правительства разных стран опасаются появления высокопатогенного птичьего или свиного гриппа — например, Франция напугала мир появлением гриппа H5N8.

Ранее врачи и вирусологи предупреждали, что следующая — по настоящему смертельная — эпидемия станет пандемией птичьего или свиного гриппа и называли COVID-19 "разминкой и тренировкой".

В штабе по борьбе с коронавирусом пояснили, что "птичий грипп — это взрыв, а потом считаем убитых, его смертность составляет 35-45%, а остановить его крайне сложно. Угроза колоссальная".

По данным вирусологов, серьезный грипп с высокой смертностью — "это две мутации. Первая мутация, когда от свиньи или птицы попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку".

Отметим, что в ноябре 2019 в университете Джона Хопкинса был семинар, где разбирали будущую эпидемию. И моделировали, что ее причиной станет именно грипп, который будет разнесен по миру и поразит две трети человечества.

Могут умереть 65 миллионов человек. Экономика потеряет 700 миллиардов долларов.

В свою очередь, другие эксперты вспомнили, что некоторое время назад на Валдайском клубе обсуждение экономических последствий COVID-19 в шутку назвали covid-21 по предположительному времени удара.

На данный же момент не исключено, что вместе с экономическими последствиями вполне может появиться мутация, обладающая большей вирулентностью, которую уже тоже неофициально назвали COVID-21.

"Наши генетики несколько дней назад обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первые исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем выявленные ранее", — заявил глава Минздрава Великобритании Мэтью Хэнкок.

В Европе специалисты вообще считают, что мир в доковидную эпоху не вернется уже никогда. Классические прививки от гриппа и орви не спасают от сезонных эпидемий. Необходимо специфическое лекарство и разработанные протоколы лечения.

Здравоохранение должно получать больше средств - необходимо увеличивать как коечный фонд, так и количество профессионального медицинского персонала. В этом году могут проявляться как экономические проблемы, вызванные ковидными ограничениями, так и очевидная разница в эффективности национальных медицинских служб.

При негативном стечении этих двух факторов у политических сил будет очень мало вариантов для маневра, и от их действий будет зависеть дальнейшая политическая жизнь на ближайшие годы.

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Темы covid-19 локдаун карантин джон хопкинс александр мясников пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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