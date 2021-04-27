Пищевые и прочие аллергены: что необходимо знать аллергику

Весна традиционно считается непростым временем для аллергиков. Даже термин такой есть — сезонная аллергия. А все потому, что начинающее цветение растений сопровождается "выбросом" в воздух огромного количества веществ, способных вызывать негативные реакции организма.
Как правило, люди, страдающие сезонной аллергией, об этом знают и заранее начинают принимать превентивные меры.
А как быть тем, чей организм выдает аллергические реакции на определенные виды продуктов? Какие продукты считаются наиболее аллергенными?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Читайте начало интервью:
Весеннее обострение аллергии: почему возникает поллиноз
Сезонная аллергия. Как распознать и нивелировать
Аллергия — не приговор. Если не верить мифам
— Аллергию продукты сами по себе могут спровоцировать. Особенно у маленьких детей с рождения до шести лет, пока у них формируется иммунитет.
Но речь идет скорее о продуктах, которые содержат много красителей, консервантов, какие-то генетически чужеродные для нас структуры.
Но если уже аллергия возникла, то надо устранять первопричину.
— А что еще может спровоцировать аллергию у человека, который не страдал, допустим, ранее никакими аллергическими заболеваниями? Стресс, например, может являться каким-то толчком к появлению аллергии или нет?
— Аллергия — это хроническое заболевание, как и диабет, язвенная болезнь, гипертония и так далее. Есть генетическая предрасположенность к этим болезням, которые даже сейчас генетики могут установить. Но это не врожденные патологии.
В течение последних 50-70 лет во всем мире возник резкий рост аллергических заболеваний.
Раньше эта патология встречалась в 4-6% случаев у всех людей земного шара в зависимости от небольших колебаний, а сейчас это 40-60%. ВОЗ давно уже объявила аллергические болезни пандемией.
Это связано с тем, что человек резко поменял среду обитания. Поводом и причиной тому явилась быстрая урбанизация общества, изменение экологической обстановки во всемирном масштабе, появление большого количества бытовой химии, бытовых приборов, стрессовые ситуации, которые стали сопровождать нас не только при каких-то чрезвычайных ситуациях, но и в быту.
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Все перечисленное может спровоцировать нарушение иммунитета, а уже как следствие этого возникают аллергические болезни.
— В последние годы "молодеет" аллергия?
— Раньше аллергия считалась детским заболеванием или болезнью молодых до 30-40 лет.
У пожилых людей чаще возникает лекарственная аллергия, которая обусловлена большим приемом постоянно каких-то лекарственных препаратов. У меня много пациентов, у которых впервые тот же поллиноз проявился в возрасте 70 лет.
Кстати, рост аллергических болезней начался с больших городов среди относительно благополучных слоев населения.
— Какая первая помощь должна быть оказана человеку, если у него случился приступ аллергии? Если человек начинает задыхаться, у него анафилактический шок. Как ему помочь?
— К сожалению, провести реанимацию без спецподготовки практически невозможно.
Кроме того, не всегда есть в доме или за городом антигистаминные препараты. Поэтому рекомендация одна:
В общем, нужно сразу как можно быстрее вызвать скорую помощь.
— А если человек про свою аллергию не знает? И вдруг она "накроет"?
— Аллергия, как правило, возникает при повторном контакте с аллергенами. Поэтому если — условно говоря — укус пчелы когда-то вызывал реакцию, пусть даже местную, лучше посоветоваться с врачом и не допустить при повторной ситуации уже более тяжелых реакций.
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