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Автор Анна Папенкова

Пищевые и прочие аллергены: что необходимо знать аллергику

Здоровье

Весна традиционно считается непростым временем для аллергиков. Даже термин такой есть — сезонная аллергия. А все потому, что начинающее цветение растений сопровождается "выбросом" в воздух огромного количества веществ, способных вызывать негативные реакции организма.

Пищевые и прочие аллергены: что необходимо знать аллергику

Как правило, люди, страдающие сезонной аллергией, об этом знают и заранее начинают принимать превентивные меры.

А как быть тем, чей организм выдает аллергические реакции на определенные виды продуктов? Какие продукты считаются наиболее аллергенными?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Читайте начало интервью:

Весеннее обострение аллергии: почему возникает поллиноз

Сезонная аллергия. Как распознать и нивелировать

Аллергия — не приговор. Если не верить мифам

— Аллергию продукты сами по себе могут спровоцировать. Особенно у маленьких детей с рождения до шести лет, пока у них формируется иммунитет.

Но речь идет скорее о продуктах, которые содержат много красителей, консервантов, какие-то генетически чужеродные для нас структуры.

  • Особняком здесь стоят экзотические фрукты, которые мы много и с удовольствием поедаем, да еще и детей заставляем есть. А ведь в течение многих лет наши предки не ели этих продуктов, и у нас нет зачастую (организм не успевает приспособиться) тех ферментов, которые расщепляют молекулу этого экзотического плода. И тогда может возникать аллергия.

Но если уже аллергия возникла, то надо устранять первопричину.

Не только от пыльцы и еды

— А что еще может спровоцировать аллергию у человека, который не страдал, допустим, ранее никакими аллергическими заболеваниями? Стресс, например, может являться каким-то толчком к появлению аллергии или нет?

— Аллергия — это хроническое заболевание, как и диабет, язвенная болезнь, гипертония и так далее. Есть генетическая предрасположенность к этим болезням, которые даже сейчас генетики могут установить. Но это не врожденные патологии.

  • Возникают они после того, как организм человека подвергается каким-то негативным воздействиям, нарушающим функцию иммунной системы.

В течение последних 50-70 лет во всем мире возник резкий рост аллергических заболеваний.

Раньше эта патология встречалась в 4-6% случаев у всех людей земного шара в зависимости от небольших колебаний, а сейчас это 40-60%. ВОЗ давно уже объявила аллергические болезни пандемией.

Это связано с тем, что человек резко поменял среду обитания. Поводом и причиной тому явилась быстрая урбанизация общества, изменение экологической обстановки во всемирном масштабе, появление большого количества бытовой химии, бытовых приборов, стрессовые ситуации, которые стали сопровождать нас не только при каких-то чрезвычайных ситуациях, но и в быту.

Дальше:

  • некачественные продукты питания;
  • самолечение;
  • употребление противовирусных препаратов, антибиотиков широкого спектра действия, а также иммуномодуляторов;
  • стресс.

Все перечисленное может спровоцировать нарушение иммунитета, а уже как следствие этого возникают аллергические болезни.

— В последние годы "молодеет" аллергия?

— Раньше аллергия считалась детским заболеванием или болезнью молодых до 30-40 лет.

  • Сейчас аллергическим заболеваниям подвержены все возрастные группы.

У пожилых людей чаще возникает лекарственная аллергия, которая обусловлена большим приемом постоянно каких-то лекарственных препаратов. У меня много пациентов, у которых впервые тот же поллиноз проявился в возрасте 70 лет.

Кстати, рост аллергических болезней начался с больших городов среди относительно благополучных слоев населения.

Первая помощь при приступе аллергии

— Какая первая помощь должна быть оказана человеку, если у него случился приступ аллергии? Если человек начинает задыхаться, у него анафилактический шок. Как ему помочь?

— К сожалению, провести реанимацию без спецподготовки практически невозможно.

Кроме того, не всегда есть в доме или за городом антигистаминные препараты. Поэтому рекомендация одна:

  • если у человека есть любая форма аллергии, нужно обратиться к врачу, и врач уже решит, какие есть дополнительные угрозы, даст человеку рекомендации, обучит, что делать в случае возникновения острых аллергических реакций, угрожающих жизни.

В общем, нужно сразу как можно быстрее вызвать скорую помощь.

— А если человек про свою аллергию не знает? И вдруг она "накроет"?

— Аллергия, как правило, возникает при повторном контакте с аллергенами. Поэтому если — условно говоря — укус пчелы когда-то вызывал реакцию, пусть даже местную, лучше посоветоваться с врачом и не допустить при повторной ситуации уже более тяжелых реакций.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы аллергия надежда логина аллергические заболевания
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