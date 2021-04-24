Аллергия — не приговор. Если не верить мифам

Аллергия — сложное и многогранное заболевание, вокруг которого витает немало мифов.

Например, некоторые люди уверены, что ее можно лечить, как говорится, по-русски — клин клином вышибая. То есть, если аллергия на морепродукты, нужно, несмотря на неприятные ощущения — зуд в горле, слезы и подступающий отек Квинке, продолжать упорно есть морепродукты — тогда организм сам победит аллергию.

Это правда или очень опасное занятие?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Анне Папенковой рассказала кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Читайте начало интервью:

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Сезонная аллергия. Как распознать и нивелировать

— Дело в том, что основной и самой первой рекомендацией врачей-аллергологов при любой форме аллергии является рекомендация исключить по возможности контакт с аллергеном, то есть никакие пищевые продукты, если есть их непереносимость, употреблять в пищу нельзя до тех пор, пока мы не вылечим аллергию на этот продукт.

Метод "клин клином" очень опасен, потому что нередко аллергические реакции могут носить системный характер, в частности, при перекрестной аллергии у больных с аллергией на пыльцу березы может быть непереносимость свежих фруктов или орехов.

В литературе описаны классические случаи, давно известные аллергологам, когда небольшой контакт с аллергеном приводил к трагедии.

Яркий пример: девушка поцеловалась с молодым человеком, который перед этим съел бутерброд с арахисовым маслом, у нее был анафилактический шок и она погибла.

То есть даже маленькие дозы аллергена могут вызвать тяжелую угрожающую жизни ситуацию. Поэтому не надо заниматься самолечением, нужно прийти к врачу, обследоваться и провести безопасное лечение.

Лекарственные препараты — не панацея

— У нас сейчас существует уже огромное количество антигистаминных, противоаллергических таблеток, капель. Это как временная мера при приступе аллергии, например, резком? Или можно пить таблетки годами?

Я знаю, что многие так и делают — пьют годами, допустим, в сезон обострения, либо перед визитом, например, в гости, где есть собака, а у тебя аллергия на животных. Рекомендуете ли вы употреблять таблетки на постоянной основе?

— Антигистаминные препараты, кортикостероиды, еще ряд противоаллергических средств используются как временная скоропомощная рекомендация для купирования или предупреждения острых проявлений аллергии.

Естественно, если аллергия продолжается полгода в году или вообще постоянно, то препараты приходится регулярно принимать. К сожалению, их интенсивность действия со временем снижается.

Но прием этих лекарств не устраняет основную причину нарушения иммунитета, вследствие которого возникла аллергия. И как показывает опыт, к аллергии только на бытовую пыль или к аллергии на какой-то один пищевой продукт, присоединяются другие формы аллергии, потому что дефект иммунной системы не устранен.

То есть, просто принимая противоаллегические препараты, человек снимает — на короткое время — симптомы. А аллергию необходимо лечить. Тем более, что медицина это уже умеет.